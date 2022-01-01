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    Signage Solutions Интерактивная доска

    75BDL3652T/00
    • Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате Активное взаимодействие в классной комнате
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      Signage Solutions Интерактивная доска

      75BDL3652T/00

      Активное взаимодействие в классной комнате

      Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

      Signage Solutions Интерактивная доска

      Активное взаимодействие в классной комнате

      Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

      Активное взаимодействие в классной комнате

      Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

      Signage Solutions Интерактивная доска

      Активное взаимодействие в классной комнате

      Дисплей Philips T-Line поможет организовать интересное интерактивное занятие. Закаленное стекло с защитой от бликов позволяет этому дисплею на базе Android служить долго даже в условиях активного повседневного использования, а мультисенсор поддерживает до 20 точек прикосновения

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        Интерактивная доска

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        Итого:

        Активное взаимодействие в классной комнате

        С мультисенсорной технологией

        • 75"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        ОС Android: используйте свое собственное приложение

        Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

        Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

        Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

        Встроенный режим маркерной доски

        Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

        Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

        Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          189,3  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          74,5  (дюймы)
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          420  кд/м²
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Время отклика (типич.)
          9  мс
          Формат изображения
          16:9
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Шаг пикселей
          0,4296 x 0,4296 мм
          Цвета дисплея
          1,07 млрд
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Технология панели
          IPS
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1200:1
          Операционная система
          Android 9

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 960x720, 75 Гц
          • 1024x768, 60,70 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280x1024, 60,67,75 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
          • 1440 x 900, 60, 75 Гц
          • 1440 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц
          Видеоформаты
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 4K x 2K

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          • USB-C
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x2)
          • USB 2.0 (x2)
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          Другие подключения
          • OPS
          • micro SD

        • Комфорт

          Ориентация
          • Портретный режим (12/7)
            Портретный режим (12/7)
          • Альбомный режим (18/7)
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Сквозной канал сигнала
          • DisplayPort
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          Специальная подставка
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Характеристики изображения
          Улучшенный контроль цветности
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Другие удобства
          Ручки для переноски

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80 (работа), 5–95 (хранение)  %
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Мощность

          Потребляемая мощность (типич.)
          190  Вт
          Потребление (макс.)
          380 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Электропитание
          100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Звук

          Встроенные АС
          2x20 Вт RMS

        • Аксессуары

          Дополнительные аксессуары
          Интерактивные модули
          Аксессуары в комплекте
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель DVI-D (1,8 м)
          • Винт M2 (x2)
          • Винт M3 (x2)
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель шлейфового соединения RS232
          • Стилус (x2)
          • Перо USB (x1)
          • Крышка для USB (1 шт.)
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Кабель HDMI
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ (x1)
          • Кабель RS232

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Голландский
          • Датский
          • Английский
          • Французский
          • Финский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Норвежский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Испанский
          • Шведский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • CB
          • BSMI
          • EAC
          • ЭМП
          • PSB
          • ETL
          Гарантия
          Гарантия — 5 лет

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • ASF
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Безинтервальный ИК-сенсор
          Точки касания
          20 одновременно активных точек касания
          Plug & Play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          • Без бликов
          • Закаленное защитное стекло

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          MTK5680
          GPU
          DDR4 4 ГБ
          Память
          4 ГБ ОЗУ
          Память
          32 Гб eMMc
          Wi-Fi
          • AP(WC0SR2511-88112BU)
          • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          100 x 100 мм, 6xM4L6
          Ширина устройства
          1715,50  миллиметра
          Высота устройства
          993,70  миллиметра
          Глубина устройства
          80,8 мм (глубина с настенным креплением) / 108,7 (глубина с покрытием динамика)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          67,54  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          39,12  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,18 (глубина с настенным креплением) / 4,28 (глубина с покрытием динамика)  (дюймы)
          Ширина рамки
          17,8 мм (со всех сторон)
          Настенное крепление
          600 (Г) x 400 (В) мм, M8
          Вес продукта
          53,0  кг
          Вес изделия (фунты)
          116,85  фунта

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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