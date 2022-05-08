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    Signage Solutions Дисплей E-Line

    86BDL3052E/00
    • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
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      Signage Solutions Дисплей E-Line

      86BDL3052E/00

      Интерактивный дисплей для обучения

      Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Интерактивный дисплей для обучения

      Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

      Интерактивный дисплей для обучения

      Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

      Signage Solutions Дисплей E-Line

      Интерактивный дисплей для обучения

      Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        Дисплей E-Line

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        Интерактивный дисплей для обучения

        С мультисенсорной технологией

        • 86"
        • На базе ОС Android
        • Multi-touch
        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

        Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        ОС Android: используйте свое собственное приложение

        Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

        Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

        Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

        Встроенный режим маркерной доски

        Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          218.44  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          86  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Шаг пикселей
          0,4935 (Г) x 0,4935 (В) [мм]
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Цвета дисплея
          1,07 млрд
          Яркость (за стеклом)
          380  кд/м²
          Яркость (перед стеклом)
          410  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000:1
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • Прогрессивное сканирование
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          Технология панели
          VA
          Операционная система
          Android 8.0
          Разрешение UI ОС
          1920 x 1080 при 60 Гц

        • Подключения

          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Видеовход
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x3)
          • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
          • USB 2.0 (x4)
          • USB-C (до 65 Вт)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
          Другие подключения
          • OPS
          • micro SD
          • USB-B (x3)
          Внешнее управление
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

        • Комфорт

          Ориентация
          Альбомный режим (18/7)
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, низкая яркость
          Управление с клавиатуры
          Блокируемый
          Сигнал пульта ДУ
          Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          Простая установка
          • Выход AC
          • Специальная подставка
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Возможность сетевого управления
          • RS232
          • RJ45

        • Звук

          Встроенные АС
          2 x15 Вт

        • Мощность

          Электропитание
          100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          250  Вт
          Потребление (макс.)
          507 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          Smart Power
          Маркировка класса энергоэффективности
          G

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 1152 x 870, 75 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 720, 60 Гц
          • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 75 Гц
          • 800 x 600, 60 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 2160p, 30, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц

        • Размеры

          Крепление для специальной подставки
          100x100 мм, 6xM4L6
          Ширина устройства
          1960,8  миллиметра
          Высота устройства
          1145,7  миллиметра
          Вес
          74.38  кг
          Глубина устройства
          101,3 (макс. глубина) / 79,0 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          77,19  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          45.11  (дюймы)
          Настенное крепление
          600 x 400 мм, M8
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,98 (макс. глубина) / 3,11 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
          Ширина рамки
          17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)

        • Вес

          Изделие с упаковкой (кг)
          90,7  кг
          Изделие с упаковкой (фунты)
          199,96  фунта
          Изделие без подставки (кг)
          74,38  кг
          Изделие без подставки (фунты)
          163,98  фунта

        • Условия эксплуатации

          Высота
          0–3000 м
          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Среднее время между отказами
          50 000  часов
          Диапазон температур (хранение)
          -20–60  °C
          Относительная влажность (во время работы)
          20–80 % (без конденсации)
          Относительная влажность (во время хранения)
          5–95 % (без конденсации)

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение видео
          • H.263
          • H.264
          • H.265
          • MPEG1/2
          • MPEG4
          • VP9
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • PNG
          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • MPEG
          • HEAAC

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          2 x A53 + 2 x A73
          GPU
          ARM Mali G51
          Память
          3 ГБ DDR3
          Память
          16 ГБ EMMC

        • Аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
          • Логотип Philips (x1)
          • Краткое руководство (x1)
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
          • Стилус (x2)
          • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
          • Кабель RS232
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Зажим для кабеля (x3)
          • Крышка выключателя AC и винт x1
          • Кабель DVI-D
          • Крышка для USB и винты
          Дополнительные аксессуары
          Интерактивные модули

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Арабский
          • Голландский
          • Датский
          • Английский
          • Французский
          • Финский
          • Немецкий
          • Итальянский
          • Японский
          • Норвежский
          • Польский
          • Португальский
          • Русский
          • Испанский
          • Шведский
          • Упрощенный китайский
          • Турецкий
          • Традиционный китайский
          Гарантия
          Гарантия — 5 лет
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класса A
          • RoHS
          • CB
          • EAC
          • ЭМП
          • ETL

        • Характеристики

          Технология Multi-Touch
          Безинтервальный ИК-сенсор
          Точки касания
          20 одновременно активных точек касания
          Plug & Play
          Поддержка стандарта HID
          Защитное стекло
          • Без бликов
          • Закаленное защитное стекло 7MOHS

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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