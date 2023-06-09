Другие продукты в комплекте
- Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Интерактивный дисплей для обучения
Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для обучения
Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.
Интерактивный дисплей для обучения
Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивный дисплей для обучения
Вдохновляет на обучение. Обеспечивает совместную работу. Этот флагманский сенсорный дисплей Philips E-Line на базе ОС Android позволяет эффективно работать с программами обучения благодаря поддержке 20 точек касания и прочному стеклу с эффектом защиты от бликов.
Дисплей E-Line
Итого:
recurring payment
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.
Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.
Отображайте до 4 источников на одном экране. Беспроводная передача изображения на экран позволяет одновременно подключать несколько устройств для быстрого переключения между контентом в нужный момент времени. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь дополнительным интерфейсом подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.
Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.
Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips E-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Подключения
Изображение/дисплей
Комфорт
Звук
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
Характеристики
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.