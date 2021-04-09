Чорна П'ятниця вже тут! Пропозиції до -53%
Фотоепілятори Lumea від Philips
Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*
* Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах нижче коліна до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись
* Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах нижче коліна до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись
Акумуляторні пилососи Philips з підсвіткою прибирають за будь-яких умов
* До 80 хв роботи в режимі еко
* До 80 хв роботи в режимі еко
Акумуляторні пилососи Philips з підсвіткою прибирають за будь-яких умов
* До 80 хв роботи в режимі еко
Гуманітарні проєкти Philips в Україні Основні напрямки підтримки українців та відбудови країни
Гуманітарні проєкти Philips в Україні
Основні напрямки підтримки українців та відбудови країни
Електростанок OneBlade 360
Голить волосся, а не шкіру
Автоматичні кавомашини Philips LatteGo
Супер легке очищення, розмаїття кавових смаків
Останні інновації Новинки в нашому асортименті
MG7950/15
15-в-1: обличчя, голова й тіло Точний гребінець для тримера Леза з нержавіючої сталі, що самозаточуються Технологія BeardSense
BHD720/10
ThermoShield Advanced Іон води, мінеральний іон, у 8 разів більше іонів Тепловіддача стабільніша на 25%**** Іони води, мінеральні іони, у 8 разів******* більше іонів Магнітні насадки
HX3601/01
Технологія Sonicare Наклейки, які можна змінювати Безкоштовний додаток Sonicare for Kids
XC8057
Пилососить і миє за один раз Насадка PrecisionPower Smart 25,2 В, час роботи: до 80 хв¹ Включно з 5 аксесуарами й додатковим фільтром
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