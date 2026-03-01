Умови пошуку

      5000 Series Випрямляч

      BHS515/00

      Укладка із кращим захистом від перегрівання*

      Укладайте волосся за допомогою технології ThermoShield. Для сталої температури від коренів до кінчиків волосся, що забезпечує кращий захист від перегрівання. І багато прекрасних зачісок для слухняного блискучого волосся.

      5000 Series Випрямляч

      Укладка із кращим захистом від перегрівання*

      із технологією ThermoShield

      • Технологія ThermoShield
      • На 50% швидше розпрямлення волосся
      • Іонізація для блискучого волосся
      • Пластини з олією арганії
      Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

      Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

      Технологія ThermoShield дозволяє укладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.

      На 50% швидше розпрямлення волосся**

      На 50% швидше розпрямлення волосся**

      Гладкі пластини сприяють легкому ковзанню щипців для розпрямлення волосся, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися таким самим чудовим результатом.

      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Функція іонізації для блискучого та слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

      Керамічні пластини з олією арганії для плавного ковзання

      Керамічні пластини з олією арганії для плавного ковзання

      Щипці для розпрямлення волосся використовують керамічні пластини з олією арганії для швидкої та легкої укладки і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Вдосконалені керамічні плаваючі пластини рухаються для регулювання тиску на волосся. Це забезпечує рівномірне нагрівання та тиск на волосся для гарної укладки.

      Вирівнюйте або накручуйте волосся для створення різноманітних зачісок

      Вирівнюйте або накручуйте волосся для створення різноманітних зачісок

      Від стильного й вишуканого прямого волосся до легких недбалих хвиль або привабливих пружних локонів – усе це можливо. Що ви виберете сьогодні?

      Діапазон температури від 120 °C до 230 °C

      Діапазон температури від 120 °C до 230 °C

      Вибирайте температуру від 120 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

      Довгі 105-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі 105-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші 105-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Зручний для сприйняття дисплей температури

      Зручний для сприйняття дисплей температури

      Унікальне поєднання регулятора температури та світлодіодного дисплея забезпечує точний контроль температури.

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

      Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      У комплекті жаростійкий килимок, який скручується

      У комплекті жаростійкий килимок, який скручується

      Зручний жаростійкий килимок, який скручується, дозволяє укладати волосся будь-де. Також він дозволяє безпечно зберігати щипці для розпрямлення волосся вдома або під час подорожей.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Жаростійкий килимок, який скручується
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8  м
        Напруга
        110–240  В
        Час нагрівання
        30 сек.
        Розмір пластини
        25x105 мм
        Налаштування тепла
        12
        Тип контролю температури
        • Регулятор температури
        • зі світлодіодним індикатором
        Температура укладки
        120 °C – 230 °C
        Функція автоматичного вимкнення
        Так, через 30 хв
        Споживання енергії в режимі вимкнення
        < 0,5 Вт

      • Конструкція

        Колір
        Білий шовк

      • Характеристики

        Гнучкий шнур
        Так
        Матеріал пластин
        Керамічні, з олією арганії
        Гак для зберігання
        Так
        Фіксатор пластин
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так
        Плаваючі пластини
        Так

      • Такі ж результати укладки, як і за температури 180 °C порівняно з HP8361 за температури 210 °C
      • *у порівнянні з HP8361

