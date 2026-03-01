Умови пошуку
BHS515/00
Укладка із кращим захистом від перегрівання*
Укладайте волосся за допомогою технології ThermoShield. Для сталої температури від коренів до кінчиків волосся, що забезпечує кращий захист від перегрівання. І багато прекрасних зачісок для слухняного блискучого волосся.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Випрямляч
усього
recurring payment
Технологія ThermoShield дозволяє укладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.
Гладкі пластини сприяють легкому ковзанню щипців для розпрямлення волосся, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися таким самим чудовим результатом.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Щипці для розпрямлення волосся використовують керамічні пластини з олією арганії для швидкої та легкої укладки і такого ж шовковистого гладкого ковзання, як і волосся.
Вдосконалені керамічні плаваючі пластини рухаються для регулювання тиску на волосся. Це забезпечує рівномірне нагрівання та тиск на волосся для гарної укладки.
Від стильного й вишуканого прямого волосся до легких недбалих хвиль або привабливих пружних локонів – усе це можливо. Що ви виберете сьогодні?
Вибирайте температуру від 120 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.
Довші 105-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.
Унікальне поєднання регулятора температури та світлодіодного дисплея забезпечує точний контроль температури.
Носик плойки виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для оптимальної зручності.
Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.
Зручний жаростійкий килимок, який скручується, дозволяє укладати волосся будь-де. Також він дозволяє безпечно зберігати щипці для розпрямлення волосся вдома або під час подорожей.
