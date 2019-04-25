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      Кавомашини Philips

      Найпростіший спосіб готувати улюблену каву​

      Philips 5400 LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

      Найдосконаліша серія
      кавомашин Philips

      Philips 4300 LatteGo

      Philips 4300 LatteGo

      Широкий вибір кави
      та зручність у використанні

      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Готувати ароматну каву легко,
      як ніколи раніше

      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Ідеальний вибір першої кавомашини

      Philips 5400 LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

      Найдосконаліша серія
      кавомашин Philips

      Стрілка вбік
      Philips 4300 LatteGo

      Philips 4300 LatteGo

      Широкий вибір кави
      та зручність у використанні

      Стрілка вбік
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Готувати ароматну каву легко,
      як ніколи раніше

      Стрілка вбік
      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Ідеальний вибір першої
      кавомашини

      Стрілка вниз
      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Система обробки молока LatteGo, піктограма

      Молочна система​ LatteGo

      Ніжна молочна піна
      Легко користуватися й чистити

      Керамічні жорна, піктограма

      Керамічні жорна

      Довговічність і найвища якість кави

      4 гарячі та освіжаючі напої, піктограма

      4 гарячі та освіжаючі напої

      Доступно одним дотиком

      Безшумне заварювання, піктограма

      Тихе заварювання

      Надзвичайно тихе приготування кави

      Інтуїтивний сенсорний дисплей, піктограма

      Інтуїтивний сенсорний дисплей

      Легкий вибір і налаштування кави

      Система видобування аромату, піктограма

      Система видобування аромату

      Ідеальна температура, аромат та піна чашка за чашкою

      Philips Coffee+, піктограма

      Philips Coffee+

      Дізнайтеся більше завдяки мобільному застосунку​

      Фільтр AquaClean, піктограма

      Фільтр AquaClean

      Чиста й очищена вода без накипу

      Відкрийте для себе цілу лінійку

      Інновація​

      Молочна система LatteGo​

      Інноваційна система LatteGo

      Лише одним натисненням кнопки молочна cистема LatteGo​ автоматично готує розкішну гладеньку й густу молочну піну​ для кави завдяки ефективній циклонній технології спінювання, навіть якщо ви використовуєте улюблені замінники молока на рослинній основі. Оскільки молочна система​ складається лише з двох елементів і не має трубок, нею легко користуватися та швидко чистити, що гарантує зручність і гігієну пристрою.

      Інноваційна система LatteGo

      Лише одним натисненням кнопки молочна система​ LatteGo автоматично готує розкішну гладеньку й густу молочну піну​ для кави завдяки ефективній циклонній технології спінювання, навіть якщо ви використовуєте улюблені замінники молока на рослинній основі. Оскільки молочна система​ складається лише з двох елементів і не має трубок, нею легко користуватися та швидко чистити, що гарантує зручність і гігієну пристрою.

      Linia

      LatteGo – найшвидша в чищенні молочна система​*

      Легко чистити

      Легке чищення та догляд

      Philips LatteGo надзвичайно просто користуватися. Молочна система​ LatteGo має всього 2 частини​ й не містить трубок, що гарантує повну гігієну.

      Найшвидше чищення

      Найшвидше чищення*

      Молочну систему LatteGo можна мити в посудомийній машині або швидко помити в раковині. Усього 10 секунд* – це все, що потрібно для очищення молочної системи LatteGo проточною водою.

      Зручна кришка

      Зручна кришка

      У молочній системі LatteGo під час приготування кави можна легко додавати більше молока в будь-який час – просто зняти кришку. Також можна зручно зберігати LatteGo у холодильнику.

      *На базі тестування споживачів з порівнянням провідних автоматичних кавомашин світу з приготування молочних напоїв (2023)​

      Чим особлива молочна система​ LatteGo?
      Порівняння з іншими системами

      Інноваційна система LatteGo

      LatteGo

       

      Поєднання гігієни і зручності користування. Автоматичне дозування пари забезпечує щоразу ідеальне спінювання, а глек для молока можна зберігати у холодильнику.

      Вбудований традиційний молочник, піктограма

      Вбудована система обробки молока "з трубкою"
       
      Система, яка вимагає розміщення спеціальної трубки в ємності або пакеті молока, щоб доставляти молоко в кавомашину. Автоматичне налаштування дозволяє отримати ніжну пінку, проте невеликі компоненти й тонку трубку може бути важко чистити.

      Вбудована система обробки молока "з трубкою", піктограма

      Вбудований традиційний молочник
       
      Традиційний молочник, який складається з кількох елементів, може потребувати додаткового догляду для підтримання чистоти системи обробки молока. Навіть системи з автоматичним чищенням можуть потребувати чищення вручну для задовільних результатів.

      Відкрийте для себе

      4 вишукані напої

      Відкрийте для себе

      4 вишукані напої

      4 ідеальні напої

      Надаєте перевагу еспресо, ніжному капучино або, можливо, ароматній каві?​ Вибирайте улюблену чорну або молочну каву й насолоджуєтеся ідеальним смаком.

      Гаряча вода

      Еспресо

      Кава

      Капучино

      4 ідеальні напої

      Надаєте перевагу еспресо, ніжному капучино або, можливо, ароматній каві?​ Вибирайте улюблену чорну або молочну каву й насолоджуєтеся ідеальним смаком.

      Дізнайтеся про кавомашини Philips​ серії 2300 з інноваційною 
      молочною системою​ LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Дізнайтеся, як любителі кави оцінюють
      кавомашини Philips 2300 LatteGo

      Оцініть цей продукт першим

      Інтуїтивна панель керування

      Легке налаштування кави

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      За допомогою інтуїтивної панелі керування можна швидко вибрати і приготувати улюблений напій. Також можна легко налаштувати каву – обрати​ об'єм напою, міцність і кількість молока, щоб смак був таким, який ви бажаєте.

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      За допомогою інтуїтивної панелі керування можна швидко вибрати і приготувати улюблений напій. Також можна легко налаштувати каву – обрати​ об'єм напою, міцність і кількість молока, щоб смак був таким, який ви бажаєте.

      Quiet Mark, піктограма

      Технологія SilentBrew

      Тихіше приготування улюбленої кави

      Технологія безшумного приготування SilentBrew, піктограма

      Готуйте ароматну каву тихіше за допомогою нашої провідної в галузі технології SilentBrew, яка використовує акустичне усунення шуму й тихе подрібнення для забезпечення приємного досвіду кавування. Сертифіковано Quiet Mark.

      Quiet Mark, піктограма
      Технологія безшумного приготування SilentBrew, піктограма

      Готуйте ароматну каву тихіше за допомогою нашої провідної в галузі технології SilentBrew, яка використовує акустичне усунення шуму й тихе подрібнення для забезпечення приємного досвіду кавування. Сертифіковано Quiet Mark.

      Linia

      Смак та аромат

      свіжозмелених​ зерен

      Смак та аромат

      свіжо змелених​ зерен

      Керамічні жорна, піктограма

      Готуйте щоразу високоякісну, ароматну каву. Повністю керамічні жорна мають 12 налаштувань для точного помелу – від грубого до наддрібного. Високоякісні жорна забезпечують надійність на довгі роки.

      Керамічні жорна, піктограма

      Готуйте щоразу високоякісну, ароматну каву. Повністю керамічні жорна мають 12 налаштувань для точного помелу – від грубого до наддрібного. Високоякісні жорна забезпечують надійність на довгі роки.

      Linia

      Система
      видобування аромату

      Система видобування 
      аромату

      Система видобування аромату, піктограма

      Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*.

       

      * За температури 70–82 °C

      Система видобування аромату, піктограма

      Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*. 

       

      * За температури 70–82 °C

      Мобільний застосунок​

      Philips Coffee+

      Додаток Coffee+, піктограма

      Застосунок​ Philips Coffee+ забезпечить​ ще більший контроль над автоматичною​ кавомашиною і відкриє для вас нові можливості. Ви отримаєте доступ до щоразу нових порад, рецептів кави та підказок, як користуватися усіма перевагами кавомашини.​ Ви також отримаєте сповіщення про необхідне обслуговування кавомашини​ і зможете переглянути відео з інструкціями про догляд за кавомашиною.

      Завантажте додаток Coffee+, магазин додатків
      Завантажте додаток Coffee+, Google play
      Додаток Coffee+, піктограма

      Застосунок​ Philips Coffee+ забезпечить​ ще більший контроль над автоматичною​кавомашиною і відкриє для вас нові можливості. Ви отримаєте доступ до щоразу нових порад, рецептів кави та підказок, як користуватися усіма перевагами кавомашини.​ Ви також отримаєте сповіщення про необхідне обслуговування кавомашини​ і зможете переглянути відео з інструкціями про догляд за кавомашиною.

      Завантажте додаток Coffee+, магазин додатків
      Завантажте додаток Coffee+, Google play
      Linia

      Порівняння кавомашин з молочною системою​ LatteGo

      Philips 5400 LatteGo

       

      Найдосконаліша серія кавомашин Philips

      Кавомашина Philips 5400 LatteGo
      Чорний матовий полірований
      Чорний матовий хромований
      Чорний матовий сріблястий полірований
      Сріблястий матовий хромований
      Білий матовий хромований

      Philips 4300 LatteGo

       

      Широкий вибір кави та зручність у використанні

      Кавомашина Philips 4300 LatteGo
      Чорний матовий полірований
      Чорний матовий антрацит
      Чорний матовий антрацит полірований
      Чорний матовий антрацит полірований
      Білий матовий чорний полірований

      Philips 3300 LatteGo

       

      Готувати ароматну каву легко, як ніколи

      Кавомашина Philips 3300 LatteGo
      Глянцевий чорний
      Білий глянцевий чорний
      Біла пофарбована пантера
      Чорний хромований
      Чорна пофарбована пантера

      Philips 2300 LatteGo

       

      Ідеальний вибір першої кавомашини

      Кавомашина Philips 2300 LatteGo
      Глянцевий чорний
      Матовий чорний
      Чорний глянцевий сірий
      Чорний хромований
      Чорна пофарбована пантера

      Доступні кавові напої

      12

      (еспресо, кава, американо, капучино, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)

      8

      (еспресо, кава, американо, капучино, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)

      5

      (еспресо, кава, кава з льодом, капучино, лате макіато)

      3

      (еспресо, кава, капучино)

      Додаткові напої

      Спінене молоко, гаряча вода

      Спінене молоко, гаряча вода

      Гаряча вода

      Гаряча вода

      Рішення для молока

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      Панель керування

      TFT-панель і піктограми

      TFT-панель і піктограми

      Сенсорний дисплей

      Сенсорний дисплей

      Жорна

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      SilentBrew

      -

      -

      Мобільний застосунок

      -

      -

      Фільтр для води

      AquaClean – доступно у комплекті​

      AquaClean – доступно у комплекті​

      AquaClean – доступно у комплекті​

      AquaClean – доступно у комплекті​

      Ємність резервуара для води

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      Місткість ємності для кавових зерен

      275 г

      275 г

      275 г

      275 г

      Ємність контейнера для відходів

      12 порцій

      12 порцій

      12 порцій

      12 порцій

      Розміри виробу

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      Philips 4300

      Philips 4300

      Широкий вибір кави та зручність у використанні

      Порівняти характеристики
      Philips 3300

      Philips 3200

      Готувати ароматну каву легко, як ніколи

      Порівняти характеристики
      Philips 2300

      Philips 2200

      Ідеальний вибір першої кавомашини

      Порівняти характеристики
      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300
      LatteGo

      Philips 2300 LatteGo
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      Догляд за кавомашиною

      Зберігайте кавомашину в належному стані. Читайте поради щодо чищення, видалення накипу, фільтрів, аксесуарів та інше.

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      Ikona - rozwiązywanie problemów

      Усунення несправностей

      Переглядайте наочні навчальні посібники та знаходьте інструкції з експлуатації й поширені запитання щодо вибраної кавомашини​.

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      Аксесуари

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      Реєстрація кавомашини

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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