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Найпростіший спосіб готувати улюблену каву
як ніколи раніше
як ніколи раніше
Молочна система LatteGo Ніжна молочна піна
Легко користуватися й чистити
Молочна система LatteGo
Ніжна молочна піна
Керамічні жорна Довговічність і найвища якість кави
Керамічні жорна
Довговічність і найвища якість кави
6 гарячих та освіжаючих напоїв Доступно одним дотиком
6 гарячих та освіжаючих напоїв
Доступно одним дотиком
Тихе заварювання Надзвичайно тихе приготування кави
Тихе заварювання
Надзвичайно тихе приготування кави
Інтуїтивний сенсорний дисплей Легкий вибір і налаштування кави
Інтуїтивний сенсорний дисплей
Легкий вибір і налаштування кави
Система видобування аромату Ідеальна температура, аромат та піна чашка за чашкою
Система видобування аромату
Ідеальна температура, аромат та піна чашка за чашкою
Philips Coffee+ Дізнайтеся більше завдяки мобільному застосунку
Philips Coffee+
Дізнайтеся більше завдяки мобільному застосунку
Фільтр AquaClean Чиста й очищена вода без накипу
Фільтр AquaClean
Чиста й очищена вода без накипу
Лише одним натисненням кнопки молочна система LatteGo автоматично готує розкішну гладеньку й густу молочну піну для кави завдяки ефективній циклонній технології спінювання, навіть якщо ви використовуєте улюблені замінники молока на рослинній основі. Оскільки молочна система складається лише з двох елементів і не має трубок, нею легко користуватися та швидко чистити, що гарантує зручність і гігієну пристрою.
Лише одним натисненням кнопки молочна система LatteGo автоматично готує розкішну гладеньку й густу молочну піну для кави завдяки ефективній циклонній технології спінювання, навіть якщо ви використовуєте улюблені замінники молока на рослинній основі. Оскільки молочна система складається лише з двох елементів і не має трубок, нею легко користуватися та швидко чистити, що гарантує зручність і гігієну пристрою.
Philips LatteGo надзвичайно просто користуватися. Молочна система LatteGo має всього 2 частини й не містить трубок, що гарантує повну гігієну.
Молочну систему LatteGo можна мити в посудомийній машині або швидко помити в раковині. Усього 10 секунд* – це все, що потрібно для очищення молочної системи LatteGo проточною водою.
У молочній системі LatteGo під час приготування кави можна легко додавати більше молока в будь-який час – просто зняти кришку. Також можна зручно зберігати LatteGo у холодильнику.
*На базі тестування споживачів з порівнянням провідних автоматичних кавомашин світу з приготування молочних напоїв (2023)
LatteGo Поєднання гігієни і зручності користування. Автоматичне дозування пари забезпечує щоразу ідеальне спінювання, а глек для молока можна зберігати у холодильнику.
LatteGo
Поєднання гігієни і зручності користування. Автоматичне дозування пари забезпечує щоразу ідеальне спінювання, а глек для молока можна зберігати у холодильнику.
Надаєте перевагу еспресо, ніжному капучіно або, можливо, освіжаючій каві з льодом? Вибирайте улюблену чорну або молочну каву й насолоджуєтеся ідеальним смаком.
Еспресо
Надаєте перевагу еспресо, ніжному капучіно або, можливо, освіжаючій каві з льодом?Вибирайте улюблену чорну або молочну каву й насолоджуєтеся ідеальним смаком.
Philips 3300 LatteGo
За допомогою інтуїтивної панелі керування можна швидко вибрати і приготувати улюблений напій. Також можна легко налаштувати каву – обрати об'єм напою, міцність і кількість молока, щоб смак був таким, який ви любите.
За допомогою інтуїтивної панелі керування можна швидко вибрати і приготувати улюблений напій. Також можна легко налаштувати каву – обрати об'єм напою, міцність і кількість молока, щоб смак був таким, який ви любите.
Готуйте ароматну каву тихіше за допомогою нашої провідної в галузі технології SilentBrew, яка використовує акустичне усунення шуму й тихе подрібнення для забезпечення приємного досвіду кавування. Сертифіковано Quiet Mark.
Готуйте ароматну каву тихіше за допомогою нашої провідної в галузі технології SilentBrew, яка використовує акустичне усунення шуму й тихе подрібнення для забезпечення приємного досвіду кавування. Сертифіковано Quiet Mark.
Смак та аромат
свіжо змелених зерен
Готуйте щоразу високоякісну, ароматну каву. Повністю керамічні жорна мають 12 налаштувань для точного помелу – від грубого до наддрібного. Високоякісні жорна забезпечують надійність на довгі роки.
Готуйте щоразу високоякісну, ароматну каву. Повністю керамічні жорна мають 12 налаштувань для точного помелу – від грубого до наддрібного. Високоякісні жорна забезпечують надійність на довгі роки.
Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*. * За температури 70–82 °C
Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*.
* За температури 70–82 °C
Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*. * За температури 70–82 °C
Інтелектуальна система забезпечує ідеальний баланс між температурою приготування кави й видобуванням аромату. Це досягається завдяки підтриманню температури води від 90 до 98 °C протягом усього процесу приготування кави. Результат? Чудовий аромат, пінка і температура кави чашка за чашкою*.
* За температури 70–82 °C
Застосунок Philips Coffee+ забезпечить ще більший контроль над автоматичною кавомашиною і відкриє для вас нові можливості. Ви отримаєте доступ до щоразу нових порад, рецептів кави та підказок, як користуватися усіма перевагами кавомашини. Ви також отримаєте сповіщення про необхідне обслуговування кавомашини і зможете переглянути відео з інструкціями про догляд за кавомашиною.
Застосунок Philips Coffee+ Застосунок ще більший контроль над автоматичною кавомашиною і відкриє для вас нові можливості. Ви отримаєте доступ до щоразу нових порад, рецептів кави та підказок, як користуватися усіма перевагами кавомашини. Ви також отримаєте сповіщення про необхідне обслуговування кавомашини і зможете переглянути відео з інструкціями про догляд за кавомашиною.
Доступні кавові напої
|
12 (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)
12
(еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)
|
8 (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)
8
(еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)
|
5 (еспресо, кава, кава з льодом, капучіно, лате макіато)
5
(еспресо, кава, кава з льодом, капучіно, лате макіато)
|
3 (еспресо, кава, капучіно)
3
(еспресо, кава, капучіно)
Додаткові напої
|
Спінене молоко, гаряча вода
|
Спінене молоко, гаряча вода
|
Гаряча вода
|
Гаряча вода
Рішення для молока
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
Панель керування
|
TFT-панель і піктограми
|
TFT-панель і піктограми
|
Сенсорний дисплей
|
Сенсорний дисплей
Жорна
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
SilentBrew
|
-
|
-
|
✓
|
✓
Мобільний застосунок
|
-
|
-
|
✓
|
✓
Фільтр для води
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
Ємність резервуара для води
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
Місткість ємності для кавових зерен
|
275 г
|
275 г
|
275 г
|
275 г
Ємність контейнера для відходів
|
12 порції
|
12 порції
|
12 порції
|
12 порції
Розміри виробу
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
Догляд за кавомашиною
Зберігайте кавомашину в належному стані. Читайте поради щодо чищення, видалення накипу, фільтрів, аксесуарів та інше.
Усунення несправностей
Переглядайте наочні навчальні посібники та знаходьте інструкції з експлуатації й поширені запитання щодо вибраної кавомашини.
Аксесуари
Отримайте максимум переваг від кавомашини: дізнайтеся про піноутворювач, фільтри для води, засоби для видалення накипу та набори для обслуговування.
Реєстрація кавомашини
Зареєструйте свою кавомашину сьогодні й дізнавайтеся про наші нові вироби та спеціальні пропозиції.
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