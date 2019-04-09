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      Кавомашини Philips

      Найпростіший спосіб насолоджуватися улюбленою кавою

      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500 LatteGo

      Смакуйте різноманітні 20 кавових напоїв вдома​

      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400 LatteGo

      Насолоджуйтесь 12 напоями в один дотик​

      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Приготуйте до 5 ароматнихкавових напоїв

      Philips 2300 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Приготуйте до 3 ароматнихкавових напоїв

      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500 LatteGo

      Насолоджуйтесь 20 гарячими й холодними кавовими напоями
      простим натисненням кнопки

      Стрілка вбік
      Philips 4400 LatteGo

      Philips 4400 LatteGo

      Насолоджуйтесь 12 гарячими й холодними кавовими напоями
      простим натисненням кнопки

      Стрілка вбік
      Philips 3300 LatteGo

      Philips 3300 LatteGo

      Приготуйте до 5 ароматних
      кавових напоїв

      Стрілка вниз
      Philips 5500 LatteGo

      Philips 2300 LatteGo

      Приготуйте до 3 ароматних
      кавових напоїв 

      Стрілка вбік
      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500 LatteGo: повністю автоматична еспресо кавомашина

      EP5547/90

      Система обробки молока LatteGo, піктограма

      20 гарячих і холодних кавових напоїв

      Насолоджуйтесь 20 гарячими й холодними кавовими напоями простим натисненням кнопки

      Система обробки молока LatteGo

      LatteGo – інноваційна молочна система ​

      Ніжна молочна піна навіть з рослинного молока

      Інтуїтивний сенсорний дисплей

      Інтуїтивний дисплей

      Вибирайте, налаштовуйте та зберігайте кавові напої за допомогою інтуїтивного дисплею

      Безшумне заварювання, піктограма

      Технологія SilentBrew

      На 40% тихіше розмелювання і заварювання кави завдяки технології SilentBrew**

      Інтуїтивний сенсорний дисплей, піктограма

      QuickStart

      Менше часу на очікування, кава готується майже миттєво

      Керамічні подрібнювачі кави

      Повністю керамічні жорна

      Покращений смак завдяки кавомолці з надміцними керамічними жорнами​

      Система видобування аромату

      Додаткова порція кави

      Ще більше смаку завдяки функції ExtraShot​

      Фільтр AquaClean, піктограма

      Фільтр AquaClean

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки функції AquaClean

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      20 гарячих і холодних кавових напоїв

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      20 гарячих і холодних кавових напоїв

      Інноваційна система LatteGo

      Наші 12 рецептів включають теплі кавові напої, такі як еспресо, молочне лате й капучино, а також холодні напої з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, що навіть холодна кава має такий самий чудовий смак, як і гаряча.

      Інноваційна система LatteGo

      Наші 20 рецептів включають теплі кавові напої, такі як еспресо, молочне лате й капучино, а також холодні напої з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, що навіть холодна кава має такий самий чудовий смак, як і гаряча.

      Чим особлива молочна система LatteGo?
      Порівняння з іншими молочними рішеннями

      Інноваційна система LatteGo

      LatteGo – молочна система від Philips​  

      LatteGo створює шовковисту, гладеньку молочну піну, щоб ви могли насолоджуватися смачною, кремовою кавою завдяки нашій циклонній технології спінювання. Навіть з альтернативним рослинним молоком.

       

      Найшвидша в чищенні молочна система, що складається лише з двох частин і не містить трубок, – її можна почистити менш ніж за 10 секунд (у посудомийній машині або під краном).

       

      Вбудований традиційний молочник, піктограма

      Вбудована система обробки молока "з трубкою"
       
      Система, яка вимагає розміщення спеціальної трубки в ємності або пакеті молока, щоб доставляти молоко в кавомашину. Автоматичне налаштування дозволяє отримати ніжну пінку, проте невеликі компоненти й тонку трубку може бути важко чистити.

      Вбудована система обробки молока "з трубкою", піктограма

      Вбудований традиційний молочник
       
      Традиційний молочник, який складається з кількох елементів, може потребувати додаткового догляду для підтримання чистоти системи обробки молока. Навіть системи з автоматичним чищенням можуть потребувати чищення вручну для задовільних результатів.

      Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).

      Quiet Mark, піктограма

      Технологія SilentBrew

      Тихіше приготування улюбленої кави

      Технологія безшумного приготування SilentBrew, піктограма

      Наша запатентована технологія SilentBrew значно знижує рівень шуму від кавомашини, дозволяючи вам насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки ефективній звукоізоляції й тихому перемелюванню наші кавомашини створюють на 40% менше шуму порівняно з попередніми моделями та сертифіковані Quiet Mark.

      Технологія безшумного приготування SilentBrew, піктограма

      Наша запатентована технологія SilentBrew значно знижує рівень шуму від кавомашини, дозволяючи вам насолоджуватися процесом приготування
      ароматної кави.       Завдяки ефективній звукоізоляції й тихому перемелюванню наші машини створюють на 40% менше шуму порівняно з попередніми моделями та сертифіковані Quiet Mark.

      Інтуїтивна панель керування

      Інтуїтивний дисплей

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      Наш легкий у використанні інтуїтивний дисплей дає вам можливість вибирати рецепти, регулювати міцність кави, кількість та об’єм молока. Хочете зберегти свої улюблені налаштування? Просто збережіть свій напій в одному з двох профілів користувачів.

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      Наш легкий у використанні інтуїтивний дисплей дає вам можливість вибирати рецепти, регулювати міцність кави, кількість та об’єм молока. Хочете зберегти свої улюблені налаштування? Просто збережіть свій напій в одному з двох профілів користувачів.

      Дізнайтеся про кавомашину Philips 5500 з інноваційною молочною системою​ LatteGo

      Philips 5500 LatteGo

      Дізнайтеся, як любителі кави оцінюють
      кавомашину Philips 5500 LatteGo

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      QuickStart

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      Немає потреби чекати, доки кавомашина розігріється. Функція QuickStart дозволяє увімкнути кавомашину та миттєво почати приготування кави. Кавомашина нагріватиметься відповідно до обраного рецепту.

      Інтуїтивна панель керування, піктограма

      Немає потреби чекати, доки кавомашина розігріється. Функція QuickStart дозволяє увімкнути машину та миттєво почати приготування кави. Машина нагріватиметься відповідно до обраного рецепту.

      Смак і аромат свіжомелених зерен

      Повністю керамічні жорна

      Смак і аромат свіжомелених зерен

      Повністю керамічні жорна

      Керамічні жорна, піктограма

      Відчуйте повний аромат кавових зерен завдяки нашій надійній керамічній кавомолці. Ви можете точно налаштувати ступінь помелу, обравши одне з 12 налаштувань, від дуже дрібного до грубого помелу.

      Керамічні жорна, піктограма

      Відчуйте повний аромат кавових зерен завдяки нашій надійній керамічній кавомолці. Ви можете точно налаштувати ступінь помелу, обравши одне з 12 налаштувань, від дуже дрібного до грубого помелу.

      Ідеальна температура та аромат

      Система видобування аромату, піктограма

      Наша система видобування аромату досягає ідеального балансу між температурою й ароматом, підтримуючи температуру води в діапазоні від 90 до 98 °C та регулюючи швидкість потоку води.

      Система видобування аромату, піктограма

      Наша система видобування аромату досягає ідеального балансу між температурою й ароматом, підтримуючи температуру води в діапазоні від 90 до 98 °C та регулюючи швидкість потоку води.

      Додаткова порція кави з ExtraShot

      Додаткова порція кави для міцності

      Насолоджуйтесь більш насиченим смаком без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту приготування кави, окрім приготування напою з попередньо змеленої кави​

      Додаткова порція кави для міцності

      Насолоджуйтесь більш насиченим смаком без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту приготування кави, окрім випадків використання функції попереднього помелу.

      Фільтр AquaClean

      Додаток Coffee+, піктограма

      Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.

       

      Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.

      Додаток Coffee+, піктограма

      Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.

       

      Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.

      Порівняння кавомашин із молочною системою LatteGo

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      Philips 5400 LatteGo

       

      Найдосконаліша серія кавомашин Philips

      Кавомашина Philips 5400 LatteGo
      Чорний матовий полірований
      Чорний матовий хромований
      Чорний матовий сріблястий полірований
      Сріблястий матовий хромований
      Білий матовий хромований

      Philips 4300 LatteGo

       

      Широкий вибір кави та зручність у використанні

      Кавомашина Philips 4300 LatteGo
      Чорний матовий полірований
      Чорний матовий антрацит
      Чорний матовий антрацит, полірований
      Білий матовий антрацит, полірований
      Білий матовий чорний полірований

      Philips 3300 LatteGo

       

      Готувати ароматну каву легко, як ніколи

      Кавомашина Philips 3300 LatteGo
      Глянцевий чорний
      Білий і глянцевий чорний
      Біла пофарбована пантера
      Чорний хромований
      Чорна пофарбована пантера

      Philips 2300 LatteGo

       

      Ідеальний вибір першої кавомашини

      Кавомашина Philips 2300 LatteGo
      Глянцевий чорний
      Матовий чорний
      Чорний і глянцевий сірий
      Чорний хромований
      Чорна пофарбована пантера

      Доступні кавові напої

      12

      (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)

      8

      (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)

      5

      (еспресо, кава, кава з льодом, капучіно, лате макіато)

      3

      (еспресо, кава, капучіно)

      Додаткові напої

      Спінене молоко, гаряча вода

      Спінене молоко, гаряча вода

      Гаряча вода

      Гаряча вода

      Рішення для молока

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      LatteGo

      Панель керування

      TFT-панель і піктограми

      TFT-панель і піктограми

      Сенсорний дисплей

      Сенсорний дисплей

      Жорна

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      Керамічні, 12 налаштувань

      SilentBrew

      -

      -

      Мобільний застосунок​

      -

      -

      Фільтр для води

      AquaClean – доступно у комплекті

      AquaClean – доступно у комплекті

      AquaClean – доступно у комплекті

      AquaClean – доступно у комплекті

      Ємність резервуара для води

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      1,8 л

      Місткість ємності для кавових зерен

      275 г

      275 г

      275 г

      275 г

      Ємність контейнера для відходів

      12 порції

      12 порції

      12 порції

      12 порції

      Розміри виробу

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      246 x 433 x 372 мм

      Philips 5500 LatteGo

      Philips 5500
      LatteGo

      Philips 3300 LatteGo
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      Рекомендовані аксесуари для автоматичних кавомашин Philips

      * У випадку 8 змін фільтра, як зазначено пристроєм. Фактична кількість філіжанок залежить від типу вибраної кави та очищення пристроя.

      Як ми можемо вам допомогти?   

      Ikona - zadbaj o swój ekspres

      Догляд за кавомашиною

      Зберігайте кавомашину в належному стані. Читайте поради щодо чищення, видалення накипу, фільтрів, аксесуарів та інше.

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      Ikona - rozwiązywanie problemów

      Усунення несправностей

      Переглядайте наочні навчальні посібники та знаходьте інструкції з експлуатації й поширені запитання щодо вибраної кавомашини.

      Детальніше
      Ikona - akcesoria

      Аксесуари

      Отримайте максимум переваг від кавомашини: дізнайтеся про піноутворювач, фільтри для води, засоби для видалення накипу та набори для обслуговування.

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      Реєстрація кавомашини

      Зареєструйте свою кавомашину сьогодні й дізнавайтеся про наші нові вироби та спеціальні пропозиції.

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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