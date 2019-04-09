Philips 5500 LatteGo

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Найпростіший спосіб насолоджуватися улюбленою кавою
EP5547/90
Насолоджуйтесь 20 гарячими й холодними кавовими напоями простим натисненням кнопки
Ніжна молочна піна навіть з рослинного молока
Вибирайте, налаштовуйте та зберігайте кавові напої за допомогою інтуїтивного дисплею
На 40% тихіше розмелювання і заварювання кави завдяки технології SilentBrew**
Менше часу на очікування, кава готується майже миттєво
Покращений смак завдяки кавомолці з надміцними керамічними жорнами
Ще більше смаку завдяки функції ExtraShot
До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки функції AquaClean
Наші 20 рецептів включають теплі кавові напої, такі як еспресо, молочне лате й капучино, а також холодні напої з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, що навіть холодна кава має такий самий чудовий смак, як і гаряча.
LatteGo створює шовковисту, гладеньку молочну піну, щоб ви могли насолоджуватися смачною, кремовою кавою завдяки нашій циклонній технології спінювання. Навіть з альтернативним рослинним молоком. Найшвидша в чищенні молочна система, що складається лише з двох частин і не містить трубок, – її можна почистити менш ніж за 10 секунд (у посудомийній машині або під краном).
LatteGo створює шовковисту, гладеньку молочну піну, щоб ви могли насолоджуватися смачною, кремовою кавою завдяки нашій циклонній технології спінювання. Навіть з альтернативним рослинним молоком.
Найшвидша в чищенні молочна система, що складається лише з двох частин і не містить трубок, – її можна почистити менш ніж за 10 секунд (у посудомийній машині або під краном).
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
Наша запатентована технологія SilentBrew значно знижує рівень шуму від кавомашини, дозволяючи вам насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки ефективній звукоізоляції й тихому перемелюванню наші кавомашини створюють на 40% менше шуму порівняно з попередніми моделями та сертифіковані Quiet Mark.
Наша запатентована технологія SilentBrew значно знижує рівень шуму від кавомашини, дозволяючи вам насолоджуватися процесом приготування
ароматної кави. Завдяки ефективній звукоізоляції й тихому перемелюванню наші машини створюють на 40% менше шуму порівняно з попередніми моделями та сертифіковані Quiet Mark.
Наш легкий у використанні інтуїтивний дисплей дає вам можливість вибирати рецепти, регулювати міцність кави, кількість та об’єм молока. Хочете зберегти свої улюблені налаштування? Просто збережіть свій напій в одному з двох профілів користувачів.
Наш легкий у використанні інтуїтивний дисплей дає вам можливість вибирати рецепти, регулювати міцність кави, кількість та об’єм молока. Хочете зберегти свої улюблені налаштування? Просто збережіть свій напій в одному з двох профілів користувачів.
Philips 5500 LatteGo
Немає потреби чекати, доки кавомашина розігріється. Функція QuickStart дозволяє увімкнути кавомашину та миттєво почати приготування кави. Кавомашина нагріватиметься відповідно до обраного рецепту.
Немає потреби чекати, доки кавомашина розігріється. Функція QuickStart дозволяє увімкнути машину та миттєво почати приготування кави. Машина нагріватиметься відповідно до обраного рецепту.
Смак і аромат свіжомелених зерен
Відчуйте повний аромат кавових зерен завдяки нашій надійній керамічній кавомолці. Ви можете точно налаштувати ступінь помелу, обравши одне з 12 налаштувань, від дуже дрібного до грубого помелу.
Відчуйте повний аромат кавових зерен завдяки нашій надійній керамічній кавомолці. Ви можете точно налаштувати ступінь помелу, обравши одне з 12 налаштувань, від дуже дрібного до грубого помелу.
Наша система видобування аромату досягає ідеального балансу між температурою й ароматом, підтримуючи температуру води в діапазоні від 90 до 98 °C та регулюючи швидкість потоку води.
Наша система видобування аромату досягає ідеального балансу між температурою й ароматом, підтримуючи температуру води в діапазоні від 90 до 98 °C та регулюючи швидкість потоку води.
Насолоджуйтесь більш насиченим смаком без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту приготування кави, окрім приготування напою з попередньо змеленої кави
Насолоджуйтесь більш насиченим смаком без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту приготування кави, окрім випадків використання функції попереднього помелу.
Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави. Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.
Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.
Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.
Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави. Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.
Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу* завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.
Попередження. * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання й очищення.
Доступні кавові напої
|
12 (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)
12
(еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, флет-вайт, кава з молоком, кава лате, кафе крема, рістрето, еспресо лунго, кава з собою)
|
8 (еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)
8
(еспресо, кава, американо, капучіно, лате макіато, кава з молоком, кафе крема, рістрето)
|
5 (еспресо, кава, кава з льодом, капучіно, лате макіато)
5
(еспресо, кава, кава з льодом, капучіно, лате макіато)
|
3 (еспресо, кава, капучіно)
3
(еспресо, кава, капучіно)
Додаткові напої
|
Спінене молоко, гаряча вода
|
Спінене молоко, гаряча вода
|
Гаряча вода
|
Гаряча вода
Рішення для молока
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
|
LatteGo
Панель керування
|
TFT-панель і піктограми
|
TFT-панель і піктограми
|
Сенсорний дисплей
|
Сенсорний дисплей
Жорна
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
|
Керамічні, 12 налаштувань
SilentBrew
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✓
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✓
Мобільний застосунок
|
-
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-
|
✓
|
✓
Фільтр для води
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
|
AquaClean – доступно у комплекті
Ємність резервуара для води
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
|
1,8 л
Місткість ємності для кавових зерен
|
275 г
|
275 г
|
275 г
|
275 г
Ємність контейнера для відходів
|
12 порції
|
12 порції
|
12 порції
|
12 порції
Розміри виробу
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
|
246 x 433 x 372 мм
CA6903/10
CA6705/10
CA6704/10
CA6700/10
* У випадку 8 змін фільтра, як зазначено пристроєм. Фактична кількість філіжанок залежить від типу вибраної кави та очищення пристроя.
Догляд за кавомашиною
Зберігайте кавомашину в належному стані. Читайте поради щодо чищення, видалення накипу, фільтрів, аксесуарів та інше.
Усунення несправностей
Переглядайте наочні навчальні посібники та знаходьте інструкції з експлуатації й поширені запитання щодо вибраної кавомашини.
Аксесуари
Отримайте максимум переваг від кавомашини: дізнайтеся про піноутворювач, фільтри для води, засоби для видалення накипу та набори для обслуговування.
Реєстрація кавомашини
Зареєструйте свою кавомашину сьогодні й дізнавайтеся про наші нові вироби та спеціальні пропозиції.
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