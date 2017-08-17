Регулярно доглядайте кавоварку , щоб насолоджуватися хорошою кавою щодня
AquaClean AquaClean Фільтр для води AquaClean CA6903/10
Фільтри AquaClean дозволяють приготувати до 5000 чашок* без видалення накипу; а кожен фільтр дозволяє приготувати до 625 чашок!* Фільтр AquaClean (CA6903) запобігає утворенню накипу, завдяки чому можна завжди насолоджуватися чашкою свіжої кави. Сумісний з усіма кавоварками з наклейкою AquaClean на резервуарі для води.
*Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення. Переваги встановлення фільтра AquaClean:
Менша потреба у видаленні накипу Краща якість води Менші вимоги щодо догляду Довший термін експлуатації пристрою Крок 1
Під час використання еспрессо кавомашини Philips вперше з’явиться запит щодо активації фільтра AquaClean. Активація займе лише 2 хвилини. Натисніть "OK", щоб почати. Якщо потрібно встановити фільтр пізніше, виберіть "AquaClean" у меню апарата, щоб почати активацію. Крок 2
Вийміть фільтр з упаковки і потрусіть ним протягом 5 секунд. Крок 3
Занурте фільтр AquaClean догори дном у глек із холодною водою і зачекайте, поки повітряні бульбашки перестануть виходити. Вийміть резервуар для води з апарата і спорожніть його. Крок 4
Вставте фільтр AquaClean вертикально на з’єднання фільтра порожнього резервуара для води. Проштовхніть фільтр AquaClean у найнижче положення. Для забезпечення найкращої роботи слідкуйте, щоб фільтр було належно зафіксовано, а ущільнювач знаходився у відповідному положенні. Крок 5
Наповніть резервуар свіжою водою до позначки "Max" і поставте його в апарат. Крок 6
Вставте носик подачі гарячої води в апарат і поставте контейнер під носик подачі гарячої води. Крок 7
Підтвердіть встановлення носика подачі гарячої води та контейнера. Апарат почне подавати воду. На дисплеї з’явиться позначка для підтвердження завершення активації. Крок 8
Після належного встановлення на дисплеї з’явиться піктограма "AquaClean 100%".
Засоби для видалення накипу Засоби для видалення накипу Засоби для видалення накипу Регулярно видаляйте накип з еспрессо кавомашини CA6700/10
Коли вода нагрівається у кавомашині, кальцій та магній розпадаються й утворюють накип. Із часом накопичений накип сповільнить потік води, зменшить ємність бойлера, створить проблеми з нагріванням та, врешті, спричинить блокування.
Видаляйте накип із кавомашини Philips, коли вона подає відповідний запит. Використовуйте лише засіб для видалення накипу Philips CA6700. Інші засоби для видалення накипу можуть пошкодити внутрішній канал для води і систему трубок апарата. Використання інших засобів для видалення накипу, ніж Philips, може призвести до анулювання гарантії. Якщо Ви не будете чистити пристрій від накипу, це також призведе до анулювання гарантії. Крок 1
Почніть процедуру видалення накипу, коли на дисплеї апарата з’являється запит щодо початку процесу "очищення від накипу". Крок 2
Наповніть молочник водою до половини, вставте його, відкрийте носик подачі молока. Поставте великий контейнер на 1,5 л під носик подачі молока. Крок 3
Вийміть фільтр для води AquaClean із резервуара для води. Крок 4
Вилийте розчин для видалення накипу в резервуар для води (мал. 4) і наповніть його свіжою водою до позначки Calc Clean (мал. 5). Встановіть резервуар для води назад на місце. Перша фаза циклу займає 20 хвилин. Крок 5
Вийміть і сполосніть резервуар для води. Наповніть резервуар для води свіжою водою до індикатора Calc Clean і встановіть його назад на місце. Крок 6
Вийміть і сполосніть молочник та наповніть його водою до рівня MIN. Вставте молочник в апарат і відкрийте носик подачі молока. Крок 7
Вийміть і спорожніть контейнер, поставте його назад під носик подачі молока. Починається цикл споліскування. Процедура видалення накипу повністю завершиться, коли на дисплеї з’явиться відповідна позначка.
Набір для догляду AquaClean Набір для догляду AquaClean Набір для догляду з AquaClean Продовжує термін служби кавомашини CA6707/10
Набір для догляду забезпечує ідеальний догляд за повністю автоматичною еспрессо кавомашиною, зберігаючи її чистою і в належному робочому стані. Кожен компонент цього набору має спеціальну функцію для збереження апарата. AquaClean:
Насолоджуйтеся 5000* чашок без видалення накипу, регулярно заміняючи фільтр. Засіб для видалення кавової олії:
Видаляє залишки кавової олії з каналів і захищає еспрессо кавомашину від забивання залишками. Очищувачі каналів подачі молока:
Зберігають канали подачі молока гігієнічними та чистими для приготування смачнішого капучіно. Змащування групи заварювання:
Забезпечує належну роботу групи заварювання. Крок 1
Під час використання еспрессо кавомашини Philips вперше з’явиться запит щодо активації фільтра AquaClean. Активація займе лише 2 хвилини. Натисніть "OK", щоб почати. Якщо потрібно встановити фільтр пізніше, виберіть "AquaClean" у меню апарата, щоб почати активацію. Крок 2
Вийміть фільтр з упаковки і потрусіть ним протягом 5 секунд. Крок 3
Занурте фільтр AquaClean догори дном у ємність із холодною водою і зачекайте, поки повітряні бульбашки перестануть виходити. Вийміть резервуар для води з апарата і спорожніть його. Крок 4
Вставте фільтр AquaClean вертикально на з’єднання фільтра порожнього резервуара для води. Проштовхніть фільтр AquaClean у найнижче положення. Для забезпечення найкращої роботи слідкуйте, щоб фільтр було належно зафіксовано, а ущільнювач знаходився у відповідному положенні. Крок 5
Наповніть резервуар свіжою водою до позначки "Max" і поставте його в апарат. Крок 6
Вставте носик подачі гарячої води в апарат і поставте контейнер під носик подачі гарячої води. Крок 7
Підтвердіть встановлення носика подачі гарячої води та контейнера. Апарат почне подавати воду. На дисплеї з’явиться позначка для підтвердження завершення активації. Крок 8
Після належного встановлення на дисплеї з’явиться піктограма "AquaClean 100%". Засіб для видалення кавової олії Засіб для видалення кавової олії Засіб для видалення кавової олії Справжнє італійське еспрессо CA6704/10
Група заварювання – це серце апарата. Її потрібно чистити регулярно, щоб запобігти забиванню внутрішніх каналів залишками кави. Щотижня:
Вийміть групу заварювання і сполосніть її теплою водою. Відвідайте веб-сайт www.saeco.com/care , розділ "Чищення та догляд", щоб отримати доступ до ознайомчого відео про виймання, встановлення і чищення групи заварювання. Щомісяця:
Використовуйте таблетку засобу для видалення кавової олії CA6704 для ретельного чищення і видалення залишків олії в каналі.
Інструкції Для еспрессо кавомашин з попередньо змеленою кавою Крок 1
Поставте лоток для крапель під носик подачі кави. Перевірте, чи резервуар для води наповнено свіжою водою. Крок 2
Натисніть кнопку збереження аромату і виберіть попередньо змелену каву. Покладіть таблетку у відділення для попередньо змеленої кави і натисніть кнопку приготування кави або кафе крема (апарат почне подавати воду з носика подачі кави). Крок 3
Коли панель виконання завдання досягне середини, встановіть головний перемикач на задній панелі апарата в положення вимкнення і дайте знежирюючому засобу подіяти прибл. 15 хвилин. Крок 4
Встановіть перемикач у положення увімкнення і натисніть кнопку режиму очікування. Цикл споліскування почнеться автоматично. Крок 5
Виконуйте процедуру очищення групи заварювання щотижня. Крок 6
Спорожніть лоток для крапель і контейнер для меленої кави. Крок 7
Натисніть кнопку міцності аромату і виберіть мелену каву. Натисніть кнопку приготування кафе крема, й апарат почне подавати воду з носика подачі кави. Повторіть цей крок двічі.
Інструкції Для еспрессо кавомашини без попередньо змеленої кави Крок 1
Покладіть таблетку у чашку і наповніть її гарячою водою. Дочекайтеся повного розчинення таблетки. Крок 2
Вийміть групу заварювання. Відкрийте сервісні дверцята і натисніть кнопку Push, а потім потягніть за ручку групи заварювання, щоб вийняти її з апарата. Крок 3
За допомогою засобу для чищення помийте верхній фільтр і канал подачі групи заварювання. За потреби скористайтеся губкою або невеликою щіткою. Крок 4
Дайте засобу подіяти щонайменше 15 хвилин. Крок 5
Сполосніть групу заварювання свіжою водою під краном і дайте висохнути на повітрі. За потреби змастіть групу заварювання, оскільки розчин міг також знежирити рейки групи заварювання. Крок 6
Щоб помити лоток для крапель, покладіть у нього таблетку для чищення і наповніть гарячою водою до двох третіх його ємності. Дайте засобу подіяти 30 хвилин. Крок 7
Потім добре сполосніть лоток для крапель під краном. Тепер апарат чистий і знову готовий до використання.
Очищувач каналів подачі молока Очищувач каналів подачі молока Очищувач каналів подачі молока Чищення системи обробки молока CA6705/10
Регулярне чищення системи обробки молока важливе для забезпечення гігієнічної та пухкої молочної піни і запобігання забиванню каналу подачі залишками молока. Після приготування кави:
Виконайте швидке очищення системи обробки молока після приготування напою на основі молока. Чищення у кінці дня:
Сполосніть компоненти у теплій воді. Щотижневе чищення:
Розберіть усі частини і сполосніть їх теплою водою. Щомісячне чищення:
Використовуйте очищувач каналів подачі молока Philips CA6705, щоб запобігти забиванню каналів подачі молока. Крок 1
Вилийте очищувач каналів подачі молока з пакетика у молочник і долийте води до максимального рівня. Крок 2
Вставте молочник в апарат і відкрийте носик подачі. Поставте під носик подачі молока контейнер. Крок 3
Натисніть меню, виберіть напої і прокрутіть до молочної піни. Натисніть ОК, і чищення почнеться. Крок 4
Вибирайте молочну піну, поки молочник не стане порожнім. Вийміть контейнер і молочник. Сполосніть його і наповніть свіжою водою до максимального рівня. Крок 5
Вставте молочник назад в апарат, відкрийте носик подачі молока і поставте контейнер під носик подачі молока. Крок 6
Натисніть меню, виберіть напої і прокрутіть до молочної піни. Почнеться цикл споліскування. Повторюйте процедуру, поки молочник не стане порожнім. Коли апарат перестане подавати воду, процес чищення закінчиться.
Фільтр Brita Фільтр Brita Фільтр Brita CA6702/10
Інноваційний фільтр для води BRITA INTENZA+ спеціально створено для захисту еспрессо кавомашини Philips Saeco від накипу. Він фільтрує воду, чим посилює аромат і чистий смак кави. Заміна
Заміняйте фільтр для води кожні 2 місяці. Крок 1
Налаштуйте фільтрацію для оптимальної якості води, регулюючи систему INTENZA Aroma System внизу фільтра для води (мал. 1). Поверніть кільце у відповідне положення (літера A, B або C):
A: для регіонів із м’якою водою
B: для регіонів із водою середньої жорсткості C: для регіонів із дуже жорсткою водою Крок 2
Занурте фільтр Brita догори дном у глек із холодною водою і зачекайте, поки повітряні бульбашки перестануть виходити. Крок 3
Вийміть резервуар для води з апарата і вставте фільтр вертикально на з’єднання фільтра. Система Aroma System має бути спрямована вниз. Крок 4
Наповніть резервуар чистою свіжою водою і вставте його назад в апарат. Крок 5
На наклейці, що додається, запишіть дату активації фільтра, і встановіть її на резервуар для води. Щоб сполоснути фільтр, дайте витекти із носика подачі або трубки для пари еспрессо кавомашини приблизно півлітра води. Вилийте цю воду.
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