Чим довше обсмажуються кавові зерна і чим темніше вони стають, тим більше кофеїну випаровується.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.