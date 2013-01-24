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Обжаренные зерна. В зернах высокой степени обжарки содержится меньше кофеина

Зерна більш сильного обсмаження містять менше кофеїну

 

Чим довше обсмажуються кавові зерна і чим темніше вони стають, тим більше кофеїну випаровується.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Существует более 50 сортов кофе

Більше 50 сортів

 

Існує більше 50 сортів кави, проте тільки два види ‒ арабіка і робуста ‒ використовуються в комерційному виробництві. Арабіка стала найпопулярнішим сортом кави ‒ їй віддають перевагу 70% кавоманів.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Существует более 50 сортов кофе, однако только два вида — арабика и робуста — используются в коммерческом производстве. Арабика стала самым популярным сортом кофе — ей отдают предпочтение 70 % кофеманов.
Существует более 50 сортов кофе, однако только два вида — арабика и робуста — используются в коммерческом производстве. Арабика стала самым популярным сортом кофе — ей отдают предпочтение 70 % кофеманов.
Плоды кофейного дерева (кофейная вишня)

Вишнева кава

 

Кавові зерна - це кісточки плодів кавового дерева, які часто називають кавовою вишнею.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Козы — первооткрыватели кофе

Кози — першовідкривачі кави

 

Згідно з африканською легендою в 9 столітті ефіопський пастух Калді побачив, як його кози «танцюють» після поїдання ягід кавового дерева.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Кофе — автомобильное топливо

Кава — пальне для автомобілів

 

 

Перероблену використану мелену каву можна перетворити в недороге біопаливо. Поки ця теорія не отримала комерційної підтримки, тому не варто збирати кавові відходи!

29 000 чашек кофе в секунду выпивают люди по всему миру

900 мільярдів чашок

 

Приблизно таку кількість кави вживають люди щороку в усьому світі. Це 2,5 мільярда чашок в день і 29 000 чашок в секунду!

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Кофейные зерна обладают 800 ароматическими характеристиками

Ароматніше, ніж вино

 

Кавові зерна мають 800 ароматичних характеристик, які можуть розпізнаватися нашими органами чуття, в той час як вино має тільки 400 таких характеристик. Витяжка аромату із зелених кавових зерен можлива за допомогою різних технологій обсмажування. Пошук улюбленого сорту кави можна порівняти з дегустацією вина.

Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.
Чем дольше обжариваются кофейные зерна и чем темнее они становятся, тем больше кофеина испаряется.

Кава

Термінологія

Арабіка
Кофейные зерна арабики
Найпопулярніший сорт кави, який росте в Центральній і Південній Америці, на східному узбережжі Африки і в деяких регіонах Азії. Для його зростання потрібні особливі види грунту, велика висота (600-2000 метрів над рівнем моря) і збалансоване поєднання тепла і вологості.
Бариста
Бариста готовит кофе
Термін, який позначає фахівця з приготування і подачі різних видів кави. Походить від італійського слова, яким називають бармена.
Захист птахів
Сертифікація, яка гарантує, що кава була вирощена в тіні тропічних дерев. Такий спосіб вирощування захищає дощові ліси від вирубування, неминучого при вирощуванні кавових дерев на сонці, тим самим забезпечуючи існування безлічі видів птахів в місці вирощування.
Аромат
Букет
Аромат, додаткові нотки, смак і післясмак свіжоприготованої кави.
Вишня
Cherry
Стиглий плід кавового дерева, насіння якого стають зеленими кавовими зернами.
Кава без кофеїну
Кофе без кофеина
Кава, з якої видаляється від 97% натурального кофеїну, називається декофеїнізованою. Кофеїн, який є легкою стимулюючою речовиною, витягується з зелених (несмажених) зерен. Хоча існує кілька способів видалення кофеїну, в усіх з них використовується вода.
Крапельне заварювання
Капельное заваривание
При крапельному приготуванні, також відомому як заварна або фільтрована кава, гаряча вода проходить через мелену каву в фільтрі. Потім під впливом сили тяжіння кава через фільтр потрапляє в чайник або чашку.
Висушування
Высушивание кофейных зерен
Метод висушування плодів кавового дерева на сонці або в механічній сушці. Тверде, висохле лушпиння потім знімається вручну або автоматично.
Екстракція
Экстракция кофе
Вивільнення смакових і ароматичних властивостей під час взаємодії кави з водою. Оптимальна екстракція залежить від різноманітних чинників, таких як час приготування, температура і ступінь помелу. Кава, піддана недостатній екстракції, буде кислою, кава з надлишковою екстракцією матиме гіркий присмак.
Справедлива торгівля
Кава з сертифікацією Fair Trade (Справедлива торгівля) ‒ частина соціального руху, спрямованого на підвищення рівня життя і добробуту невеликих фермерських господарств, особливо у країнах, що розвиваються. Також цей рух виступає за створення екологічних продуктів і захист навколишнього середовища.
Мокко
Зерна мокко
Мокко - високоякісний сорт кави, який отримують із зерен кавового аравійського дерева, батьківщиною якого вважається Ємен. Назва походить від портового міста Моха, який в 15-19 століттях був успішним експортером кави. Не слід плутати сорт кави з кавовим напоєм мокко, що має шоколадний смак.
Органічна продукція
Органические кофейные зерна
Органічний сертифікат гарантує, що кава не піддавалась впливу гербіцидів, пестицидів, інсектицидів або комерційних добрив.
Панарелло
Панарелло
Парова трубка для збивання молока.
Піберрі
Пиберри
Зазвичай у кавовій ягоді міститься два зерна, проте іноді розвивається тільки одне з них. Такі плоди називають «піберрі». Вони мають більш яскравий, інтенсивний смак, тому часто збираються окремо і продаються за вищою ціною.
Портафільтр
Портафильтр
Частина кавомашини з ємністю фільтра, в якій знаходиться мелена кава під час приготування.
Відділення м'якоті
Отделение кофейных зерен от мякоти
Відділення м'якоті і лушпиння від кавових зерен у ході вологої обробки відразу після збору. 
Тропічний альянс
Міжнародна некомерційна організація, метою якої є збереження біологічного різноманіття та стабільної життєдіяльності. Кава з печаткою альянсу містить інгредієнти з ферм або лісів, сертифікованих Тропічним альянсом. Також це означає, що таку каву було вирощено в затінку, а не на сонці. Вирощування на сонці неминуче призводить до вирубки лісів, а отже, несприятливо впливає на дику природу.
Робуста
Зерна робусты
Сорт кави, який отримують із зерен кавового дерева Канефора. В основному культивується у тропічних лісах Африки і Південної Азії, на висоті 650 метрів і при температурі 24-29 ºC.
Темпер
Темпер
Невеликий пристрій для трамбування меленої кави в портафільтр кавомашини. Забезпечує рівномірний розподіл води для оптимальної екстракції.
Кава по-турецьки
Кофе по-турецки
Спосіб приготування кави з міцним насиченим смаком. Кава дрібного помелу, зварена в турці, як правило, з додаванням цукру. Потім її розливають в невеликі чашки і перед вживанням дозволяють кавовій гущі осісти.
Волога обробка
Влажная обработка кофейных зерен
Спосіб відділення зерен від м'якоті кавової вишні з використанням пульпи. Для поліпшення екстракції кавову вишню спочатку замочують у воді. Потім кавові зерна висушують на сонці або в механічній сушці.