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Кавомашини Philips

Автоматичні кавомашини Philips

Неперевершена кава в один дотик

Автоматичні кавомашини Philips

Нершена кава в один дотик

Автоматичні кавомашини Philips

Неперевершена кава в один дотик

Чорна п'ятниця

Знижки до 37%

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Серія 5000

Смакуй 
інновації

Seria 5000
  • Повністю автоматичне приготування до 6 видів кави
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Сучасний дизайн 
  • Легке та швидке очищення
  • Фільтр для води Aquaclean
 

 

Серія 5400

Неперевершена 
кава в один дотик

Seria 5000
  • 12 різновидів кавових напоїв + спінене молоко та гаряча вода
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею
  • 4 профілі користувачів
  • Функція Extra Shot - додаткове рістретто
  • Фільтр для води Aquaclean

 

 

Серія 4300

Різноманіття
напоїв
 

Seria 5000
  • Повністю автоматичне приготування до 8 видів кави
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Інтуїтивно зрозуміла панель управління з легкою персоналізацією кави
  • 2 профілі користувачів
  • Фільтр для води Aquaclean
 

 

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Серія 3200

Досконала кава 
у простий спосіб

Seria 3200
  • 5 видів кави одним дотиком
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Персоналізоване налаштування кави
  • Система Aroma Extract
  • Фільтр для води AquaClean

Серія 2200

Ідеальний вибір 
для першої кавомашини

Seria 2200
  • 3 види кави одним дотиком
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Персоналізоване налаштування кави
  • Система Aroma Extract
  • Фільтр для води AquaClean

Серія 1200

Для тих,
хто цінує простоту

Seria 5000
  • 2 види смачних кавових напоїв 
  • Класичний піноутворювач
  • Сучасний дизайн 
  • Функція My Coffee Choice

 

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Дізнатись більше

Серія 5000

Смакуй інновації


Seria 5000
  • Повністю автоматичне приготування до 6 видів кави
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Сучасний дизайн 
  • Легке та швидке очищення
  • Фільтр для води Aquaclean

Серія 5400

Неперевершена 
кава в один дотик

Seria 5000
  • 12 різновидів кавових напоїв + спінене молоко та гаряча вода
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному дисплею
  • 4 профілі користувачів
  • Функція Extra Shot - додаткове рістретто
  • Фільтр для води Aquaclean

 

 

Дізнатись більше
Дізнатись більше

Серія 4300

Різноманіття
напоїв
 

Seria 5000
  • Повністю автоматичне приготування до 8 видів кави
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Інтуїтивно зрозуміла панель управління з легкою персоналізацією кави
  • 2 профілі користувачів
  • Фільтр для води Aquaclean
 

 

Серія 3200

Досконала кава 
у простий спосіб

Seria 3200
  • 5 видів кави одним дотиком
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Персоналізоване налаштування кави
  • Система Aroma Extract
  • Фільтр для води AquaClean
Дізнатись більше
Дізнатись більше

Серія 2200

Ідеальний вибір  
для першої кавомашини

Seria 2200
  • 3 види кави одним дотиком
  • Інноваційна молочна система LatteGo
  • Персоналізоване налаштування кави
  • Система Aroma Extract
  • Фільтр для води AquaClean

Серія 1200

Для тих,
хто цінує простоту

Seria 5000
  • 2 види смачних кавових напоїв 
  • Класичний піноутворювач
  • Сучасний дизайн 
  • Функція My Coffee Choice

 

Дізнатись більше
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Переваги кавомашин Philips

Ikona - do 6 rodzajów kaw

До 12 видів кави

Ikona - ceramiczny młynek

Керамічні жорна

Ikona - personalizacja kaw

Персоналізовані напої

Ikona - łatwa obsługa i czyszczenie

Інтуїтивно зрозуміла панель управління

Ikona - opatentowany filtr wody AquaClean

Фільтр для води AquaClean

Ikona- innowacyjny system LatteGo

Молочна система LatteGo

Ikona - do 6 rodzajów kaw

До 6 видів кави

Ikona - ceramiczny młynek

Керамічні жорна

Ikona - personalizacja kaw

Персоналізовані напої

Ikona - łatwa obsługa i czyszczenie

Інтуїтивно зрозуміла
панель управління

Ikona - opatentowany filtr wody AquaClean

Фільтр для води
AquaClean

Ikona- innowacyjny system LatteGo

Молочна
система LatteGo

Початок дня

розмаїття кавових напоїв

Do 6 rodzajów napojów
Одна кавомашина здатна приготувати усі ваші улюблені види кави за лічені хвилини. 
Do 6 rodzajów napojów
Одна кавомашина здатна приготувати усі ваші улюблені види кави за лічені хвилини. 

Смак і аромат 

свіжомелених зерен

Смак і аромат 

свіжомелених зерен

Оберіть один з 12 параметрів кавомолки для вашої ідеальної кави. Жорна виготовлені з 100% міцної кераміки, що гарантує їх довговічність.
Ikona ceramicznego młynka
Виберіть один з 12 параметрів кавомолки для вашої ідеальної кави. Жорна виготовлені з 100% міцної кераміки, що гарантує їх довговічність.

LatteGo

Інноваційна молочна система

LatteGo

Інноваційна молочна система

Ikona - najnowsza innowacja system LatteGo
Молочна система LatteGo доповнить вашу каву шовковистою молочною пінкою. Ця унікальна система складається лише з двох частин і не містить труб. Завдяки своїй інноваційній конструкції LatteGo проста в експлуатації й чищенні.
Ikona - najnowsza innowacja system LatteGo
Молочна система LatteGo доповнить вашу каву шовковистою молочною пінкою. Ця унікальна система складається лише з двох частин і не містить труб. Завдяки своїй інноваційній конструкції LatteGo проста в експлуатації й чищенні.

Подивіться як працює

LatteGo

Просте обслуговування 

Łatwa obsługa
Кавомашина Philips серії 5000 має чіткий дисплей для зручної роботи. Просто натисніть кнопку відповідно до типу кави - кава буде готова за декілька секунд! Завдяки функції персоналізованих напоїв можна регулювати температуру, потужність і пропорції кави до молока.
Łatwa obsługa
Кавомашина Philips серії 5000 має чіткий дисплей для зручної роботи. Просто натисніть кнопку відповідно до типу кави - кава буде готова за декілька секунд! Завдяки функції персоналізованих напоїв можна регулювати температуру, потужність і пропорції кави до молока.
Linia

Усі гігієнічні стандарти дотримані і забезпечені наявністю знімною варильної групи

Швидке та зручне

очищення кавомашини

Szybkie i wygodne czyszczenie ekspresu
Очищення кавомашини дуже просте. У кавомашини є функція автоматичного ополіскування і знімна варильна група, яку можна помити під проточною водою.
Szybkie i wygodne czyszczenie ekspresu
Очищення кавомашини дуже просте. У кавомашини є функція автоматичного ополіскування і знімна варильна група, яку можна помити під проточною водою.
Linia

Бездоганність кави залежить від чистоти води і кавомашини

Кращий смак кави 

Фільтр AquaClean 

Ikona filtra wody AquaClean
Ikona filtra wody AquaClean
Запатентований фільтр для води  AquaClean
Якість води визначає смак кави. Наш запатентований фільтр AquaClean очищає воду і запобігає утворенню накипу. Завдяки фільтру AquaClean ви можете насолоджуватися до 5000 * чашок кави без необхідності видалення накипу з машини.
* У разі заміни 8 фільтрів, як зазначено на машині. Фактична кількість чашок залежить від обраної кави, а також від ополіскування і очищення.
Запатентований фільтр для води AquaClean
Opatentowany filtr wody AquaClean
Якість води визначає смак кави. Наш запатентований фільтр AquaClean очищає воду і запобігає утворенню накипу. Завдяки фільтру AquaClean ви можете насолоджуватися до 5000 * чашок кави без необхідності видалення накипу з машини. 
* У разі заміни 8 фільтрів, як зазначено на машині. Фактична кількість чашок залежить від обраної кави, а також від ополіскування і очищення.
Linia
Automatyczne ekspresy Philips to ponad 60 lat najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku

понад 60 років

досвіду

 

 

Інновації є надзвичайно важливими для Philips. Ми прагнемо запропонувати нашим клієнтам продукти, які змінять їхнє життя на краще. Кожен продукт створюється на базі дослідження потреб споживачів.

 

 

Innowacyjność to w Philips sprawa najwyższej wagi. Dążymy do tego, by oferować naszym klientom produkty, które zmienią ich życie na lepsze. Z myślą o ich potrzebach powstaje nasz każdy produkt.

 

Automatyczne ekspresy Philips to ponad 60 lat najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku.

Реєструйте кавомашину та отримуйте

+1 рік додаткової гарантії!

Отримайте розширену гарантію при реєстрації кавомашини протягом трьох місяців з дати придбання товару.
Як це зробити?
Ikona - krok 1
Купуйте автоматичну кавомашину Philips
Ikona - krok 2
Реєструйте за посиланням протягом 3-х місяців з дати придбання
Ikona - krok 3
Отримайте лист-підтвердження про отримання розширенної гарантії на свою електронну пошту
Отримати +1 рік гарантії

Рекомендовані аксесуари для автоматичних кавомашин Philips

* У випадку 8 змін фільтра, як зазначено пристроєм. Фактична кількість філіжанок залежить від типу вибраної кави та очищення пристроя.

Як ми можемо допомогти

Подбайте про свою кавомашину
Подбайте про свою кавомашину
Підтримуйте кавомашину в ідеальному стані. Прочитайте інструкції з очищення, очищення від накипу, фільтрів для води, аксесуарів та іншого.
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Аксесуари
Аксесуари
Отримайте максимум від своєї кавомашини: відкрийте для себе капучинатори, фільтри для води, засоби для видалення накипу і набори для обслуговування.
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Пошук проблеми
Пошук проблеми
Подивіться відеоінструкції з експлуатації і часті питання, що стосуються вашої кавомашини.
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Зареєструйте свою кавоварку
Зареєструйте свою кавоварку
Зареєструйте свою кавомашину сьогодні і отримуйте свіжу інформацію про наші продукти та спеціальні пропозиції. 
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Маєте запитання? Зв'яжіться з нами через Facebook Messenger

Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)

Субота - неділя (10:00 - 22:00)

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