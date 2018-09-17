Кавомашина Philips серії 5000 має чіткий дисплей для зручної роботи. Просто натисніть кнопку відповідно до типу кави - кава буде готова за декілька секунд! Завдяки функції персоналізованих напоїв можна регулювати температуру, потужність і пропорції кави до молока.