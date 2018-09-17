Серія 5000
Смакуй
інновації
Серія 5000
Смакуй
інновації
Серія 5400
Неперевершена
кава в один дотик
Серія 4300
Різноманіття
напоїв
Серія 3200
Досконала кава
у простий спосіб
Серія 2200
Ідеальний вибір
для першої кавомашини
Серія 1200
Для тих,
хто цінує простоту
Серія 5000
Смакуй інновації
Серія 5400
Неперевершена
кава в один дотик
Серія 4300
Різноманіття
напоїв
Серія 3200
Досконала кава
у простий спосіб
Серія 2200
Ідеальний вибір
для першої кавомашини
Серія 1200
Для тих,
хто цінує простоту
Інновації є надзвичайно важливими для Philips. Ми прагнемо запропонувати нашим клієнтам продукти, які змінять їхнє життя на краще. Кожен продукт створюється на базі дослідження потреб споживачів.
Innowacyjność to w Philips sprawa najwyższej wagi. Dążymy do tego, by oferować naszym klientom produkty, które zmienią ich życie na lepsze. Z myślą o ich potrzebach powstaje nasz każdy produkt.
Automatyczne ekspresy Philips to ponad 60 lat najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku.
CA6903/10
CA6705/10
CA6704/10
CA6700/10
Понеділок - п'ятниця (9:00 - 23:20)
Субота - неділя (10:00 - 22:00)
Чи знаєте ви, що на 90% питань, відправлених через Facebook Messenger, відповідь надається протягом
15 хвилин?