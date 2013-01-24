Відео-огляд кавомашини від професійного бариста:
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Saeco Xelsis
Xelsis
SM7685/00
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Saeco PicoBaristo
PicoBaristo
SM5473/10
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Відгуки користувачів
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Загальна оцінка 5 / 5
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Загальна оцінка 4.9 / 5
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Кількість напоїв
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Функція LatteDuo
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Регулювання ступеня помелу
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Фільтр води
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Функція Coffee Equalizer ™
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Матеріал корпуса
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Технологія Latte Perfetto
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Гарантія
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Зареєструйте автоматичну кавову машину Saeco або Philips в My Philips протягом трьох місяців з дня покупки - і отримайте один рік додаткової гарантії.
CA6903/10
CA6705/10
CA6702/10
CA6704/10
CA6700/10