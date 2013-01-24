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PicoBaristo

    Saeco

    напої на будь-який смак

    Xelsis
    PicoBaristo

    Xelsis 

    PicoBaristo

    Saeco  

    напої на будь-який смак

    Xelsis

    Xelsis 
    Incanto

    Incanto
    PicoBaristo

    PicoBaristo

      Ekspres PicoBaristo - zdjęcie z ukosa

      Saeco PicoBaristo 

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      11 чудових напоїв на вибір — у вашому розпорядженні 
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      Вибір об'єму напою, 5 налаштувань міцності і 10 ступенів помелу
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      Ідеальна молочна піна завдяки технології Latte Perfetto
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      Фільтр AquaClean дозволяє приготувати до 5000 чашок *
      Перевірте, як це працює
      Уся лінійка
      * У разі 8 замін фільтра, згідно з інструкцією. Фактична кількість чашок залежить від обраного типу кави, режиму полоскання і очищення.

      НОВА КАВОВА МАШИНА SAECO XELSIS

      Нова кавова машина Saeco Xelsis
      Відкрийте нову лінійку Xelsis

      Дізнайтесь більше про Picobaristo

      Керамічні жорна

      Керамичні жорна
      На відміну від традиційних супер автоматичних еспресо кавомашин зі сталевими жорнами, усі кавоварки Saeco використовують міцні, 100% керамічні жорна з можливістю налаштування помелу для забезпечення максимального смаку. Дрібний помел для міцного еспрессо або грубіший помел для слабшої кави. Існує 5 налаштувань і завдяки кераміці більше жодного смаку спаленої кави.

      Технологія Latte Perfetto

      Технологія Latte Perfetto
      Запатентована технологія Saeco Latte Perfetto двічі спінює молоко (одним натисненням кнопки), спрямовуючи потік неймовірно густого, рівномірного та гарячого молока без бризок прямо у чашку. Це можливо завдяки унікальній карафі з двома відділеннями, яка також має автоматичний цикл чищення і її можна вийняти та зберігати в холодильнику для додаткової гігієни й ефективності.

      Готуйте до 5000 чашок*, не видаляючи накипу

      Фільтр для води AquaClean
      Завдяки цьому вдосконаленому фільтру, який очищує воду за допомогою 3 унікальних технологічних функцій. Мікропористий фільтр запобігає забрудненню води; технологія іонного обміну видаляє з води кальцій перед тим, як він потрапить у кавоварку; запатентований потік означає, що вода проходить довший шлях перед потраплянням у супер автоматичну еспрессо кавомашину, забезпечуючи глибше очищення. Для приготування смачної кави без проблем просто заміняйте фільтр кожні 3 місяці.
      * Із розрахунку 0,1 л/чашка та 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині

      Гігієнічне очищення молочника кавової машини парою

      Гігієнічне очищення молочника парою

      Підтримувати виняткову гігієнічну чистоту молочника автоматичної еспресо кавомашини ще ніколи не було так легко. Завдяки циклу очищення парою можна виконати автоматичне очищення вбудованого піноутворювача, видаляючи залишки молока без потреби спорожнювати молочник. Гігієнічність підтверджена незалежним німецьким інститутом тестування VDE, що забезпечує щоразу смачне капучино.

       

       

       

      * У разі 8 замін фільтра, згідно з інструкцією. Фактична кількість чашок залежить від обраного типу кави, режиму полоскання і очищення.

      Бариста про SAECO PICOBARISTO 

      Відео-огляд кавомашини від професійного бариста

      Огляд від бариста  

       

      Відео-огляд кавомашини від професійного бариста: 

      • Ключові особливості 
      • Якість кави 
      • Технології 
      • Резюме

      Оберіть свою кавову машину SAECO

      Xelsis

      Saeco Xelsis

      Xelsis

      SM7685/00
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      PicoBaristo

      Saeco PicoBaristo

      PicoBaristo

      SM5473/10
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      Відгуки користувачів

      Загальна оцінка 5 / 5
      Загальна оцінка 4.9 / 5

      Кількість напоїв
      • 15
      • 10

      Функція LatteDuo
      • Так
      • Немає

      Регулювання ступеня помелу
      • 12
      • 10

      Фільтр води
      • AquaClean
      • AquaClean

      Функція Coffee Equalizer ™
      • Так
      • Немає

      Матеріал корпуса
      • Нержавіюча сталь
      • Нержавіюча сталь і пластик

      Технологія Latte Perfetto
      • Так
      • Так

      Гарантія
      • 2 роки +1
      • 2 роки +1
      Усі автоматичні кавові машини

      Додатковий рік гарантії    

       

      Зареєструйте автоматичну кавову машину Saeco або Philips в My Philips протягом трьох місяців з дня покупки - і отримайте один рік додаткової гарантії.

       

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