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Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги
Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги
Автоматична кавомашина
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Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучіно, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.
Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє 99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.
Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою (зокрема капучіно або лате макіато) одним натисненням кнопки.
Отримуйте інтерактивні вказівки для персоналізації без обмежень із нашим регулятором Coffee Equalizer™. Готуйте каву улюбленим способом, налаштувавши міцність, об’єм кави та молока, температуру, щільність молочної піни, і використовуйте функцію ExtraShot.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Збільшуйте насиченість смаку напою за допомогою функції ExtraShot, доступної у CoffeeEqualizerTM, або профілю смаку Forte в меню CoffeeMaestro. Цими двома способами можна додати напою потужного смаку без гіркоти
Улюблені рецепти напоїв можна зберігати у щонайбільше 4 користувацьких профілях на зручному дисплеї.
Технологія LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури.
Великий контейнер вміщає до 300 г свіжих зерен і має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості ваших кавових зерен.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Вага та розміри
Загальні технічні характеристики
Завершення
Обслуговування
Екологічність
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