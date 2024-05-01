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Молочна система Latte Perfetto
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 4 профілів користувачів
Сенсорний дисплей
Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучино, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.
Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.
Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє 99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*.
4.9
з 5
155
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Люсиндочка
01/05/2024
Україна
Кофейня дома
С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
caxapok
18/02/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Якісний товар
Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
ПростоПокупець
18/11/2023
Україна
Частина акції
Найкраща машина у свому класі
Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.
Плюси
можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка
Мінуси
не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
99,9999% мікроогранізмів на основі лабораторних тестувань.
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.