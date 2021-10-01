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    Saeco GranAroma

    Автоматична кавомашина

    SM6480/00
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Ваш персональний рецепт приготування Ваш персональний рецепт приготування Ваш персональний рецепт приготування
      -{discount-value}

      Saeco GranAroma Автоматична кавомашина

      SM6480/00
      Загальна оцінка / 5

      Ваш персональний рецепт приготування

      Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги

      Saeco GranAroma Автоматична кавомашина

      Ваш персональний рецепт приготування

      Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги

      Ваш персональний рецепт приготування

      Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги

      Saeco GranAroma Автоматична кавомашина

      Ваш персональний рецепт приготування

      Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіато, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно. Переглянути усі переваги

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        GranAroma

        GranAroma

        Автоматична кавомашина

        - {discount-value}

        Усього:

        Ваш персональний рецепт приготування

        Легко налаштовуйте каву на власний смак

        • 14 видів напоїв
        • Молочна система Latte Perfetto
        • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
        • Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 4 профілів користувачів
        • Сенсорний дисплей
        Насолоджуйтеся 14 смачними напоями, персоналізованими за вашим бажанням

        Насолоджуйтеся 14 смачними напоями, персоналізованими за вашим бажанням

        Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучіно, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.

        Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

        Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

        Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

        3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

        3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

        Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

        HygieSteam видаляє ≤99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*

        HygieSteam видаляє ≤99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*

        Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє 99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*.

        Щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

        Щонайменше 20 000 чашок завдяки нашим найміцнішим керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання. З них вичавлюються всі найкращі смаки та аромати для приготування понад 20 000 чашок вишуканої кави. Можна легко вибрати одне з 12 налаштувань жорен.

        AquaClean: подовжує термін експлуатації кавомашини та покращує смак кави*

        AquaClean: подовжує термін експлуатації кавомашини та покращує смак кави*

        AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини. Регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави** без видалення накипу.

        LatteDuo: насолоджуйтеся подвійними порціями будь-якого напою одним дотиком

        LatteDuo: насолоджуйтеся подвійними порціями будь-якого напою одним дотиком

        Готуйте і насолоджуйтеся одинарною чи подвійною порцією будь-якого кавового напою (зокрема капучіно або лате макіато) одним натисненням кнопки.

        Регулюйте до 5 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer™

        Регулюйте до 5 налаштувань кавових напоїв за допомогою CoffeeEqualizer™

        Отримуйте інтерактивні вказівки для персоналізації без обмежень із нашим регулятором Coffee Equalizer™. Готуйте каву улюбленим способом, налаштувавши міцність, об’єм кави та молока, температуру, щільність молочної піни, і використовуйте функцію ExtraShot.

        Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

        Оптимально збалансована температура й аромат завдяки системі видобування аромату

        Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави й отриманням аромату. Вона підтримує температуру води в межах 90–98 °C та регулює швидкість потоку води для приготування смачної кави.

        Функція ExtraShot збільшує насиченість напою

        Функція ExtraShot збільшує насиченість напою

        Збільшуйте насиченість смаку напою за допомогою функції ExtraShot, доступної у CoffeeEqualizerTM, або профілю смаку Forte в меню CoffeeMaestro. Цими двома способами можна додати напою потужного смаку без гіркоти

        Персоналізація до 4 профілів і збереження вибраного

        Персоналізація до 4 профілів і збереження вибраного

        Улюблені рецепти напоїв можна зберігати у щонайбільше 4 користувацьких профілях на зручному дисплеї.

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        Технологія LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури.

        Великий герметичний контейнер зберігає свіжість кавових зерен

        Великий герметичний контейнер зберігає свіжість кавових зерен

        Великий контейнер вміщає до 300 г свіжих зерен і має спеціальне ущільнення AromaSeal для тривалої свіжості ваших кавових зерен.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Виготовлено у
          Румунія
          Розроблено у
          Італія

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          5
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється
          Налаштування помелу
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Інтерфейс користувача
          Сенсорний дисплей із піктограмами
          Профілі користувачів
          4, плюс гостьовий
          Налаштування температури
          3

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Кава
          • Американо
          • Капучіно
          • Лате макіато
          • Кава лате
          • Кафе крема
          • Рістрето
          • Еспресо лунго
          • Еспресо макіато
          • Італійське капучіно
          • Кава з молоком
          • Спінювання молока
          • Підігрівання молока
          • Гаряча вода
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Так

        • Інші функції

          Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
          Так
          Знімна група заварювання
          Так
          Ущільнювач для збереження аромату
          Так
          Світлодіод у носику
          Так
          Бойлер Quick Heat
          Так

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Мірна ложка
          • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
          • Трубка для жиру
          • Контейнер для молока
          • Трубка для молока
          • Фільтр AquaClean

        • Технічні характеристики

          Колір (кольори)
          Чорний
          Напруга
          230  В
          Довжина шнура
          120  см
          Частота
          50  Гц
          Ємність молочника
          0,6  л
          Тип бойлера
          Бойлер із нержавіючої сталі
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Ємність контейнера для відходів
          12  порції
          Тип молочника
          Контейнер для молока з пластиковою кришкою
          Місткість ємності для кавових зерен
          300  г
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Ємність для води
          Фронтальний доступ
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Макс. висота чашки
          150  мм
          Ємність лотка для крапель
          500  мл
          Тиск помпи
          15  бар

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          8,5–9  кг
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          262 x 448 x 383  мм

        • Загальні технічні характеристики

          Молочне рішення
          Зовнішній молочник
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Лоток для крапель і решітка
          • Контейнер для молока з кришкою
          • Контейнер HygieSteam і тримач
          • Контейнер для меленої кави
          • Мірна ложка
          Налаштування залежно від напою
          • Міцність аромату
          • Кількість кави
          • Кількість молока
          • Кількість води
          • Температура напою
          • Кількість пінки
          • ExtraShot

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Пластик

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас B
          Споживання енергії в режимі очікування
          &lt;0,5  Вт
          Споживання електроенергії під час заварювання
          1500  Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          > 95%

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            • 99,9999% мікроогранізмів на основі лабораторних тестувань.
            • * Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
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            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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