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Saeco GranAromaАвтоматична кавомашина

SM6480/00

4.9
| (155) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Ваш персональний рецепт приготування
Інтуїтивно налаштовуйте запашні кавові напої, як-от капучіно і лате макіято, за допомогою профілів із попереднім налаштуванням смаку в меню CoffeeMaestro і насолоджуйтеся ніжною молочною піною з нашого зовнішнього молочника – навіть у разі приготування двох напоїв одночасно.
Переглянути всі переваги

Легко налаштовуйте каву на власний смак

Ваш персональний рецепт приготування

  • Молочна система Latte Perfetto

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Персоналізація напоїв Coffee Equalizer™ + 4 профілів користувачів

  • Сенсорний дисплей

Насолоджуйтеся 14 смачними напоями, персоналізованими за вашим бажанням

Насолоджуйтеся 14 смачними напоями, персоналізованими за вашим бажанням

Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо й капучино, а також спеціальні напої на кшталт італійського еспресо макіато.

3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

3 налаштування смаку відповідно до ваших потреб з CoffeeMaestro

Персоналізуйте приготування кави, вибравши потрібний профіль смаку (Delicato, Intenso, Forte) для напою. Кавомашина автоматично скоригує інші налаштування (як-от міцність, об’єм кави і час попереднього намочування), щоб догодити вашому смаку.

HygieSteam видаляє ≤99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*

HygieSteam видаляє ≤99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*

Наша інноваційна програма автоматичного очищення HygieSteam видаляє 99,9% мікроорганізмів на частинах молочника*.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

155

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

01/05/2024

Україна

Україна

Кофейня дома

С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/02/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Якісний товар

Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/11/2023

Україна

Україна

Найкраща машина у свому класі

Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.

Плюси

можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка

Мінуси

не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. 99,9999% мікроогранізмів на основі лабораторних тестувань.

      2. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.