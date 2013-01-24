Saeco Xelsis 

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Saeco розкриває чудовий смак свіжих зерен до останньої краплі
Фільтр AquaClean дозволяє приготувати до 5000 чашок *, не виконуючи очистку від накипу
Від оксамитового еспресо до кремового капучино - створіть кавовий досвід, який задовольнить ваші вимоги. Просто доторкніться до кольорового сенсорного дисплею, щоб обрати з 15 рецептів кави і налаштовувати їх на свій смак за допомогою ексклюзивного Coffee Equalizer ™. Для зберігання обраних і персоналізованих налаштувань та для вашої зручності - 8 профілів користувачів.
Дизайн Xelsis був натхненний італійської індустрією товарів класу люкс, де майстерність знаходить вираз в кожній деталі, а для дизайну застосовуються благородні матеріали і стримані суворі обриси. Xelsis - це елемент дизайну, який ви зможете з гордістю показати гостям.
Наше запатентоване рішення - фільтр для води AquaClean - покращує якість кави, очищаючи воду. Також він запобігає скупченню вапняного нальоту в контурі подачі води: регулярно міняйте фільтр, щоб готувати до 5000 чашок * кави без очищення кавомашини від накипу.
*Фактична кількість чашок залежить від обраного кавового напою, циклів промивки та очистки
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Зареєструйте автоматичну кавову машину Saeco або Philips в My Philips протягом трьох місяців з дня покупки - і отримайте один рік додаткової гарантії.
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CA6702/10
CA6700/10