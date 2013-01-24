Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Xelsis

    Saeco 

    НАПОЇ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

    Xelsis
    PicoBaristo

    Xelsis 

    Saeco

    НАПОЇ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК

    PicoBaristo

    PicoBaristo
    Xelsis

    Xelsis 

      Ekspres Xelsis - zdjęcie z ukosa

      Saeco Xelsis 

      бути першим, хто переглянув цей предмет

      Checkmark feature
      15 кращих кавових напоїв з усього світу — у вашому розпорядженні
      Checkmark feature
      Повна персоналізація напоїв за допомогою сенсорного екрану Coffee Equalizer™
      Checkmark feature
      Керамічні жорна забезпечують довгострокову ефективність при приготуванні до 20 000 чашок кави
      Checkmark feature

      8 профілів користувачів
      Checkmark feature

      Saeco розкриває чудовий смак свіжих зерен до останньої краплі
      Checkmark feature

      Фільтр AquaClean дозволяє приготувати до 5000 чашок *, не виконуючи очистку від накипу
      Checkmark feature
      Чудова молочна піна завдяки нашій технології Latte Perfetto
      Перевірте, як це працює
      Уся лінійка
      * У разі 8 замін фільтра, згідно з інструкцією. Фактична кількість чашок залежить від обраного типу кави, режиму полоскання і очищення.
      Ціна магазину Philips

      СТВОРЮЙТЕ 15 ВИШУКАНИХ НАПОЇВ РАЗОМ З COFFEE EQUALIZER™ 

       

      Від оксамитового еспресо до кремового капучино - створіть кавовий досвід, який задовольнить ваші вимоги. Просто доторкніться до кольорового сенсорного дисплею, щоб обрати з 15 рецептів кави і налаштовувати їх на свій смак за допомогою ексклюзивного Coffee Equalizer ™.  Для зберігання обраних і персоналізованих налаштувань та для вашої зручності - 8 профілів користувачів.

      Спробуй!

      ВІДМІННІ РИСИ XELSIS


      Сучасна кавова машина з чудовим дизайном варить найсмачнішу каву і поєднує в собі найкращі характеристики: стильний зовнішній вигляд, якісні напої і новітні технології.

      Изысканный дизайн и качественные материалы

      Вишуканий дизайн і якісні матеріали

       

      Дизайн Xelsis був натхненний італійської індустрією товарів класу люкс, де майстерність знаходить вираз в кожній деталі, а для дизайну застосовуються благородні матеріали і стримані суворі обриси. Xelsis - це елемент дизайну, який ви зможете з гордістю показати гостям.

      Готовьте 15 разных кофейных напитков всего одним нажатием

      Готуйте 15 різних кавових напоїв всього одним натисканням


      Насолоджуйтеся різноманітністю напоїв і готуйте каву так, як вам подобається. Від міцного ристретто до оксамитового еспресо, ідеального капучино або латте макіато з чудовою молочної піною. Крім того, ви зможете приготувати такі кавові напої, як кава з молоком і оригінальний американо. Обирайте налаштування для своїх напоїв зі зручністю за допомогою сенсорного екрану завдяки Coffee Equalizer ™: ця функція дозволяє регулювати міцність, обсяг, температуру і смак кави, кількість і обсяг молочної піни, а також порядок подачі кави та молока.
      Готовьте 2 чашки кофейного напитка одновременно благодаря функции Latte Duo

      Насолоджуйтеся 2 чашками кави відразу - в тому числі капучино і латте макіато


      Готуйте одну або дві порції улюбленої кави, в тому числі капучино і латте макіато, всього одним натисненням. Наша запатентована технологія Latte Perfetto допоможе приготувати молоко так, як це роблять бариста, відповідно до ваших рецептів та індивідуальних переваг - від густої молочної піни до простого гарячого молока. За допомогою Coffee Equalizer ™ можна вибрати густоту молочної піни, а також час додавання молока в напій.
      Керамические жернова гарантируют долгосрочную эффективность при приготовлении до 20 000 чашек кофе

      Керамічні жорна гарантують довгострокову ефективність при приготуванні до 20 000 чашок кави


      Керамічні жорна наших регульованих кавомолок гарантують 100% -ву довгострокову ефективність і стійкість до зношування. Це означає, що якість помелу кави буде залишатися незмінно чудовою при приготуванні до 20 000 чашок кави, в яких збережеться весь аромат свіжих кавових зерен.
      Saeco Xelsis AquaClean

      До 5000 * чашок без проведення очищення від накипу


      Наше запатентоване рішення - фільтр для води AquaClean - покращує якість кави, очищаючи воду. Також він запобігає скупченню вапняного нальоту в контурі подачі води: регулярно міняйте фільтр, щоб готувати до 5000 чашок * кави без очищення кавомашини від накипу.

       

      *Фактична кількість чашок залежить від обраного кавового напою, циклів промивки та очистки

      Высокая гигиеничность благодаря HygieSteam

      Проста очищення завдяки HygieSteam


      Функція HygieSteam по вашій команді очистить паром всі частини системи: від носика до трубок подачі молока. Крім того, після кожного циклу приготування напою з молоком Saeco Xelsis автоматично очищає систему подачі молока за допомогою струменя пари, щоб прилад був знову готовий до використання.

      VIP-СЕРВІС ДЛЯ ПОКУПЦІВ SAECO XELSIS      

      Дізнатись більше

        Ознайомтесь із лінійкою Saeco Xelsis


        Готуйте каву простим натисканням кнопки завдяки нашій висококласній кавомашині Xelsis. Яка модель підходить вам найбільше? Це залежить від ваших уподобань в каві, інтер'єру кухні і бажаних витрат. Дізнайтеся нижче, яка модель підійде саме вам.

        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Ціна магазину Philips
        Автоматична кавомашина Philips
        Порівняти функції
        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Ціна магазину Philips
        Автоматична кавомашина Philips
        Порівняти функції
        Xelsis

        Xelsis

        Xelsis

        Ціна магазину Philips
        Автоматична кавомашина Philips
        Порівняти функції

        Матеріал та колір
        • Нержавіюча сталь
        • ABS, чорний та сріблястий
        • ABS, блискучий чорний

        Молочна система
        • Технологія Latte Perfetto
        • Технологія Latte Perfetto
        • Технологія Latte Perfetto

        Тип дисплея
        • TFT
        • РК-дисплей
        • РК-дисплей

        Тип молочника
        • Металева кришка контейнера для молока
        • Контейнер для молока
        • Контейнер для молока

        Кількість напоїв
        • 15
        • 12
        • 12

        Coffee Equalizer
        • Так
        • Ні
        • Ні

        Профілі користувачів
        • 8
        • 6
        • 6

        Гарантія
        • 2 роки + 1
        • 2 роки +1
        • 2 роки +1

        Додатковий рік гарантії    

         

        Зареєструйте автоматичну кавову машину Saeco або Philips в My Philips протягом трьох місяців з дня покупки - і отримайте один рік додаткової гарантії.

         

         

        Зареєструвати

        Аксесуари для вашої кавової машини Saeco

        Відкрийте для себе інші категорії кавових машин

        Автоматические кофемашины Philips

        Автоматичні кавові машини Philips

         

        Додаткова інформація

        Капельные кофеварки Philips

        Крапельні кавоварки Philips

         

        Додаткова інформація

        Зареєструйтеся та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій на продукцію Philips

        Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

        Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

        Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.