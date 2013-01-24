Saeco Xelsis 

Готуйте 15 різних кавових напоїв всього одним натисканням



Насолоджуйтеся різноманітністю напоїв і готуйте каву так, як вам подобається. Від міцного ристретто до оксамитового еспресо, ідеального капучино або латте макіато з чудовою молочної піною. Крім того, ви зможете приготувати такі кавові напої, як кава з молоком і оригінальний американо. Обирайте налаштування для своїх напоїв зі зручністю за допомогою сенсорного екрану завдяки Coffee Equalizer ™: ця функція дозволяє регулювати міцність, обсяг, температуру і смак кави, кількість і обсяг молочної піни, а також порядок подачі кави та молока.