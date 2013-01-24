Соки, коктейлі та смузі допомогають отримувати рекомендовану норму поживних речовин. Смузі, що приготовані у блендері, — це напої, що містять клітковину, яка є природним сорбентом та знижує ризик сердцево-судинних захворювань.

Чудовий смузі - це легко

Основою смачного смузі є рідина: вода, кокосове, горіхове або соєве молоко. Спробуйте додати шпинат, капусту або латук. А якщо хочете підсолодити напій природним способом, додайте фруктів, наприклад, шматочки апельсина, ківі, банана чи манго. Банани та авокадо подовшать відчуття ситості та нададуть більше енергії. Окрім звичних інгредієнтів, спробуйте додати насіння (наприклад, гарбузове або насіння льону), корицю, імбир або пахучі трави (м’яту, листки чебрецю).