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    Стаціонарний блендер

    Більше поживних речовин у ваших смузі    

             

    До 50% краще змішування *

    Порівняно із HR2094            

    HR3655/00

    Високошвидкісний стаціонарний блендер HR3652/00

     

    Вивільнює мільйони поживних речовин завдяки технології ProBlend 6 3D

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    Потужний мотор 1 400 Вт

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    35 000 обертів на хвилину

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    Подрібнення льоду одним натиском кнопки

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    Скляна чаша, 2 л

    Ціна магазину Philips
    Усі моделі стаціонарних блендерів
     

    Неймовірна швидкість та якість роботи

     

    Висока швидкість мотора, що виконує 35 000 обертів на хвилину, потужність в 1 400 Вт, а також технологія ProBlend 6 3D в моделі HR3652/00, для подрібнення таких продуктів як тверді овочі, коренеплоди, горіхи та насіння. Насолоджуйтеся напоєм, сповненим поживних речовин, однорідної консистенції та приготованим за лічені хвилини.

     

    Смачні напої для всієї родини

     

    Завдяки скляній чаші, що вміщує в себе 2 л, готуйте улюблені напої для всієї родини. Запрограмовані кнопки подрібнення льоду та приготування смузі, для зручного готування напоїв чи коктейлів.

     

    Знімний подрібнювальний блок для легкого миття

     

    Завдяки тому, що ріжучий блок легко знімається, скляну чашу легко помити з усіх сторін. Усі деталі, окрім робочого блока з мотором, можна мити в посудомийній машині.

     

    Рекомендації щодо приготування смузі

     

    Соки, коктейлі та смузі допомогають отримувати рекомендовану норму поживних речовин. Смузі, що приготовані у блендері, — це напої, що містять клітковину, яка є природним сорбентом та знижує ризик сердцево-судинних захворювань.

     

    Чудовий смузі  -  це легко

    Основою смачного смузі є рідина: вода, кокосове, горіхове або соєве молоко. Спробуйте додати шпинат, капусту або латук. А якщо хочете підсолодити напій природним способом, додайте фруктів, наприклад, шматочки апельсина, ківі, банана чи манго. Банани та авокадо подовшать відчуття ситості та нададуть більше енергії. Окрім звичних інгредієнтів, спробуйте додати насіння (наприклад, гарбузове або насіння льону), корицю, імбир або пахучі трави (м’яту, листки чебрецю).

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    Jak připravit smoothie?

    Міксуйте та створюйте напої на свій смай  

    Vyrábějte si smoothie
    Вигадуйте власні рецепти здорових коктейлів, наповнені вітамінами улюблених фруктів та овочів. І не забувайте про горіхи, адже вони додають поживну цінність та ще більше збагачують ваш напій корисними мікроелементами.
    Ovoce a zelenina
    Ретельне змішування вивільнює ще більше поживних речовин із продуктів - для ще більшого здоров’я у вашій склянці.
    Zvolit pulz
    Здоровий коктейль тільки при натисканні кнопки. Оберіть один з режимів: змішування, створення пюре або дроблення льоду.

    Відгуки користувачів про стаціонарний блендер Philips Avance ProBlend 6 3D 

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    Philips Avance

    Philips Avance ProBlend 6 3D

    HR3652/00

    Ціна магазину Philips

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