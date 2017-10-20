Philips Avent – Чи отримує дитина достатньо молока?

Більшість мамів можуть успішно годувати грудьми і виробляти достатньо молока для дитини. Проте може бути важко визначити, скільки молока дитина отримує під час кожного годування. Тому тут подано кілька простих ознак, які дозволять дізнатися, чи дитина добре їсть.

Дитина добре прикладається до грудей і смокче

Дитина їсть щонайменше 6–8 разів на добу

Дитина активна і уважна, коли не спить, а також задоволена після годування

Часта зміна підгузків

Діти втрачають вагу після народження, але діти на грудному вигодовуванні зазвичай знову набирають вагу, що була при народженні, приблизно до 2 тижнів. Після цього вони повинні набирати по 100–200 г на тиждень. Набір ваги може відбуватися ривками, тому краще не зважувати дитину надто часто.

Якщо вага дитини при народженні була низькою (менше 2,25 кг) або у Вас були важкі пологи, зверніться до лікаря, щоб він допоміг Вам встановити грудне вигодовування, і перевіряйте вагу дитини найближчими тижнями.

