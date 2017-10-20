Philips Avent – Чи отримує дитина достатньо молока?

Більшість мамів можуть успішно годувати грудьми і виробляти достатньо молока для дитини. Проте може бути важко визначити, скільки молока дитина отримує під час кожного годування. Тому тут подано кілька простих ознак, які дозволять дізнатися, чи дитина добре їсть.
Діти втрачають вагу після народження, але діти на грудному вигодовуванні зазвичай знову набирають вагу, що була при народженні, приблизно до 2 тижнів. Після цього вони повинні набирати по 100–200 г на тиждень. Набір ваги може відбуватися ривками, тому краще не зважувати дитину надто часто.
Якщо вага дитини при народженні була низькою (менше 2,25 кг) або у Вас були важкі пологи, зверніться до лікаря, щоб він допоміг Вам встановити грудне вигодовування, і перевіряйте вагу дитини найближчими тижнями.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Годування грудьми на людях
Переваги грудного вигодовування для здоров’я