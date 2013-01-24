Найпростіший спосіб видалення нальоту між зубами¹
Чищення зубів зубною ниткою – це те, що ми всі плануємо робити, але часто не робимо. Існує простіша та швидша альтернатива. Іригатор AirFloss використовує порції повітря та води для чищення між зубами без використання звичайної нитки.
Чищення, яке таке ж ефективне, як і використання зубної нитки²
Найкраща коротка дорога – це та, яка дозволяє зекономити час і насолоджуватися високою якістю. AirFloss Pro ефективно видаляє наліт, як зубна нитка, лише за 60 секунд². Безпрограшний варіант.
Покращує стан ясен за 2 тижні²
Чудовий стан ясен – це не лише чищення. Іригатор AirFloss видаляє 99,9% нальоту³ і доведено покращує стан ясен у 97% користувачів². Також вона лагідніша до ясен порівняно із зубною ниткою⁴.
Факт. Кисла їжа на сніданок може послаблювати емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.
Порада. Чистіть зуби перед сніданком і полощіть ополіскувачем для рота без вмісту спирту після прийому їжі.
Факт. У міру зношування щетинок погіршується якість видалення нальоту.
Порада. Якщо блакитні щетинки-індикатори втрачають свій колір до завершення трьох місяців використання, час заміняти насадку для щітки.
1 89% користувачів/пацієнтів, опитаних у США, повідомили про легше використання порівняно із зубною ниткою
2 У разі використання зі звичайною зубною щіткою та антибактеріальним ополіскувачем для рота пацієнтами з невеликим та середнім запаленням ясен
3 З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися
4 Опитування пацієнтів у США