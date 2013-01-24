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Найпростіший спосіб чищення між зубами¹

Сила Philips Sonicare AirFloss

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Піктограма найпростішого способу видалення нальоту між зубами
Найпростіший спосіб видалення нальоту між зубами¹ⓘ► 

Найпростіший спосіб видалення нальоту між зубами¹

 

Чищення зубів зубною ниткою – це те, що ми всі плануємо робити, але часто не робимо. Існує простіша та швидша альтернатива. Іригатор AirFloss використовує порції повітря та води для чищення між зубами без використання звичайної нитки.

Піктограма чищення, яке таке ж ефективне, як і використання зубної нитки
Чищення, яке таке ж ефективне, як і використання зубної нитки²

Чищення, яке таке ж ефективне, як і використання зубної нитки²

 

Найкраща коротка дорога – це та, яка дозволяє зекономити час і насолоджуватися високою якістю. AirFloss Pro ефективно видаляє наліт, як зубна нитка, лише за 60 секунд². Безпрограшний варіант.

Піктограма покращення стану ясен за 2 тижні
Покращує стан ясен за 2 тижні²

Покращує стан ясен за 2 тижні²

 

Чудовий стан ясен – це не лише чищення. Іригатор AirFloss видаляє 99,9% нальоту³ і доведено покращує стан ясен у 97% користувачів². Також вона лагідніша до ясен порівняно із зубною ниткою⁴.

Іригатор із винятковою силою

AirFloss Ultra

AirFloss Ultra

  • Наповніть водою чи ополіскувачем для рота
  • Спрямуйте насадку між зуби
  • Видаліть наліт всього за 60 секунд
  • Покращіть чищення за допомогою 3 налаштувань
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Іригатор із силою

Іригатори

Іригатори

  • Наповніть водою чи ополіскувачем для рота
  • Спрямуйте насадку між зуби
  • Видаліть наліт всього за 60 секунд
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Відгуки про AirFloss

95 відсотків
непослідовних користувачів зубної нитки, які спробували іригатор AirFloss, сказали, що ним легко користуватися⁴
96 відсотків
непослідовних користувачів зубної нитки продовжили користуватися іригатором AirFloss чотири чи більше днів на тиждень⁴
89 відсотків
сказали, що ним легше користуватися, ніж зубною ниткою⁴
Порада спеціаліста для здоровіших ясен

Порада спеціаліста для здоровіших ясен

Що спричиняє запалення і кровоточивість ясен? Як іригатор Airfloss допомагає справлятися з тим, із чим не може зубна щітка? Ось що нам відомо про покращення стану ясен.
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Дозвольте нам полегшити чищення міжзубних проміжків

Не зупиняйтеся на Airfloss

Робіть більше для здоров'я ротової порожнини  за допомогою наших іригаторів Philips Airfloss.
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Наша процедура з чотирьох кроків для здорової посмішки

Піктограма Philips Sonicare Airfloss

Philips Sonicare AirFloss


Існує легший спосіб чищення між зубами за допомогою Philips Sonicare AirFloss. На відміну від звичайних зубних ниток, іригатор Philips Sonicare AirFloss дозволяє чистити між зубами без надмірних зусиль рук. Це короткий шлях до догляду за ротовою порожниною без жодних компромісів щодо якості. Просто наповніть іригатор водою або ополіскувачем для рота, спрямуйте насадку на лінію ясен і видаліть наліт за 30 секунд. Ми за здоровіші ясна!

1 89% користувачів/пацієнтів, опитаних у США, повідомили про легше використання порівняно із зубною ниткою

2 У разі використання зі звичайною зубною щіткою та антибактеріальним ополіскувачем для рота пацієнтами з невеликим та середнім запаленням ясен
3 З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися
4 Опитування пацієнтів у США

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