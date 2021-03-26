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    • 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем 2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем
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      Series 1200 Автоматична кавомашина

      EP1223/00

      Загальна оцінка / 5
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      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Насолоджуйтеся прекрасним смаком та ароматом кави зі свіжих зерен за ідеальної температури завдяки нашій інтелектуальній системі приготування кави. Класичний піноутворювач дозволяє легко готувати ніжне капучіно чи лате макіато.

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      Series 1200 Автоматична кавомашина

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      Series 1200

      Автоматична кавомашина

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      2 види смачних кавових напоїв зі свіжих зерен без жодних проблем

      Завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      • Керамічні жорна: 12 налаштувань
      • Меню "My Coffee Choice"
      • Сенсорний дисплей
      • Сенсорний дисплей
      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Легке 12-крокове налаштування помелу для приготування напоїв на свій смак

      Наші надійні керамічні жорна можна налаштувати у 12 кроків, що дозволяє перетворити зерна на надзвичайно дрібний порошок чи грубу суміш.

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

      Ідеальна температура, аромат та пінка чашка за чашкою**

      Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98°C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок кави.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності деталі можна мити в посудомийній машині

      Для зручності систему обробки молока, лоток для крапель і контейнер для меленої кави можна покласти в посудомийну машину. Це допоможе зекономити час і забезпечить гігієнічне чищення.

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видаляти з пристрою накип.

      Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

      Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

      Регулюйте міцність аромату та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice"

      Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню "My Coffee Choice". Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

      Автоматичне видалення накипу для зручності

      Кавоварку легко чистити й доглядати за нею завдяки автоматичній програмі, яка сповіщає про необхідність видалення накипу. Можна налаштувати частоту цієї процедури відповідно до жорсткості води в домі.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Розроблено у
        Італія
        Виготовлено у
        Румунія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування помелу
        12
        Система попереднього заварювання
        Так
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Кава
        • Гаряча вода
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Знімна група заварювання
        Так
        Видалення накипу за вказівками
        Так
        AquaClean
        Так

      • Аксесуари

        Входить в комплект
        • Мірна ложка
        • Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        • Трубка для жиру

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність молочника
        X  L
        Ємність контейнера для відходів
        12  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  L
        Місткість ємності для кавових зерен
        275  g
        Вага виробу
        7.5  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Фронтальний доступ
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Сумісність фільтрів
        AquaClean
        Тиск помпи
        15  bar
        Колір та покриття
        Білий
        Розміри виробу
        246x371x433  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        Класичний піноутворювач
        Інтерфейс користувача
        Дисплей зі сенсорним екраном

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Екологічність

        Екорежим
        Так
        Маркування енергоспоживання
        Клас A
        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  W
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        >95  %

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      • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
      • * За температури 70–82 °C.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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