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Молочна система LatteGo
Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу
Меню "My Coffee Choice"
Сенсорний дисплей
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.
4.8
з 5
111
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Сергій К.
19/02/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудова Кава за декілька хвили!
Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Taha25
05/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Найкраща кавомашина!)
Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Тімоха
30/04/2022
Україна
Дуже смачна кава
Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.
Плюси
Смачну каву
Мінуси
Ні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).
За температури 70–82°C.
З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
не входить до комплекту