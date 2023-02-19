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  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
  • 5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

Більше не доступний

Серія 3200Автоматична кавомашина

EP3241/50

4.8
| (111) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше
Легко готуйте запашні кавові напої, як-от еспресо, кава, капучино та лате-мак’ято, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

5 видів смачних кавових напоїв зі свіжих зерен – іще легше

  • Молочна система LatteGo

  • Керамічні жорна: 12 налаштувань помелу

  • Меню "My Coffee Choice"

  • Сенсорний дисплей

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Легкий вибір кави завдяки інтуїтивному сенсорному дисплею

Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність аромату та кількість кави з меню «My Coffee Choice»

Регулюйте міцність та кількість кави за допомогою меню «My Coffee Choice». Легко вибирайте одне із трьох налаштувань відповідно до своїх уподобань.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

111

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

19/02/2023

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудова Кава за декілька хвили!

Дуже гарна і проста у використанні кавомашина, яку можна настроїти під власні смаки, ступінь помолу, об’єм напою и т.д. Легко та швидко мити молочник, варочну групу! Ціна-якість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

05/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Найкраща кавомашина!)

Обирала кавомашину за кількістю програм та зручністю. Програм багато - це великий плюс, і вони дуже зручні у використанні. Новий спінювач молока - це просто космос! Ніяких шлангів, ніякої мороки з тим, щоб помити - і це мега-зручно! Раз на декілька місяців потрібно використовувати таблетки для очищення та змащувати внутрішню частину, але все це робиться легко і швидко.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

30/04/2022

Україна

Україна

Дуже смачна кава

Придбав собі дану модель. Дуже задоволений. Смачна кава і головне апарат простий у використанні. Висока пінка і дуже гарна кава. Молочник не потребуе багато часу на миття. Легко знімается і навіть зберігается подальшому у холодильнику , коли залишается молоко. Тиха у використанні и що головне, достатньо лише 15 секунд для того, щоб пити смачну каву. Рекомендую.

Плюси

Смачну каву

Мінуси

Ні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3200 EP3241/50 Автоматична кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2018 р.).

      2. За температури 70–82°C.

      3. З розрахунку восьми замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      4. не входить до комплекту