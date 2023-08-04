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    Series 3300

    Повністю автоматична еспресо кавомашина

    EP3343/50
    Загальна оцінка / 5
    • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
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      Series 3300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      EP3343/50
      Загальна оцінка / 5

      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги

      Series 3300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги

      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги

      Series 3300 Повністю автоматична еспресо кавомашина

      Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

      Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги

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        Series 3300

        Series 3300

        Повністю автоматична еспресо кавомашина

        - {discount-value}

        Усього:

        Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

        • 6 видів напоїв
        • LatteGo
        • Білий і блискучий чорний
        Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями

        Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями

        Насолоджуйтеся п’ятьма популярними рецептами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави, капучино, лате-мак’ято до кави з льодом, з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю. Наша унікальна система приготування кави ідеально вивільняє аромат кавових зерен завдяки меншій швидкості потоку води та нижчій температурі. Додайте до напою кубики льоду й насолоджуйтеся смачною меленою кавою без втрати насиченості кави.

        Легкий вибір кави та налаштування

        Легкий вибір кави та налаштування

        Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.

        Шовковисто-м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

        Шовковисто-м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

        Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: 2 частини, без трубок

        Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.

        Безшумне приготування ароматної кави з технологією SilentBrew

        Безшумне приготування ароматної кави з технологією SilentBrew

        Безшумне приготування ароматної кави завдяки провідній у галузі технології SilentBrew, яка забезпечує звукоізоляцію та безшумний помел для створення приємних вражень від приготування кави. Сертифіковано Quiet Mark.

        Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

        Насичений аромат завдяки нашій міцній керамічній кавомолці

        Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.

        Прості інструкції та натхнення з додатком Coffee+

        Прості інструкції та натхнення з додатком Coffee+

        Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.

        До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

        До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

        Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.

        Технічні характеристики

        • Країна походження

          Розроблено у
          Італія
          Виготовлено у
          Румунія

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          3
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється
          Налаштування кавомолки
          12
          Система попереднього заварювання
          Так
          Налаштування температури
          3

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Кава
          • Капучіно
          • Лате-мак’ято
          • Холодна кава
          • Гаряча вода
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

        • Інші функції

          Ущільнювач для збереження аромату
          Так
          Знімна група заварювання
          Так
          Видалення накипу за вказівками
          Так
          AquaClean
          Так

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Мірна ложка
          • Перевірка жорсткості води за допомогою смужки
          • Фільтр AquaClean
          • Трубка для жиру
          • Кришка для зберігання LatteGo

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          100 см
          Напруга
          230 В
          Частота
          50 Гц
          Ємність молочника
          0,26 л
          Ємність контейнера для відходів
          12 порції
          Ємність резервуара для води
          1,8 л
          Вага виробу
          8 кг
          Місткість ємності для кавових зерен
          275 г
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Ємність для води
          Фронтальний доступ
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Тиск помпи
          15 бар
          Колір та покриття
          Білий і блискучий чорний
          Розміри виробу
          246 x 371 x 433 мм

        • Загальні технічні характеристики

          Регульована висота носика
          85–145 мм
          Рішення для молока
          LatteGo
          Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Лоток для крапель
          • LatteGo
          Легке чищення та технічне обслуговування
          Сумісність із фільтрами AquaClean
          Інтерфейс користувача
          Кольоровий сенсорний дисплей

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Екологічність

          Еко-режим
          Так
          Маркування енергоспоживання
          Клас A
          Споживання електроенергії під час заварювання
          230 Вт
          Пакувальний матеріал з можливістю переробки
          >95%

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            • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
            • * З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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