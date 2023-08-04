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Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги
Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*. Переглянути усі переваги
Повністю автоматична еспресо кавомашина
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Насолоджуйтеся п’ятьма популярними рецептами кави: від класичного еспресо, звичайної чорної кави, капучино, лате-мак’ято до кави з льодом, з ідеальними пінкою, ароматом і температурою. Також доступна гаряча вода для чаю. Наша унікальна система приготування кави ідеально вивільняє аромат кавових зерен завдяки меншій швидкості потоку води та нижчій температурі. Додайте до напою кубики льоду й насолоджуйтеся смачною меленою кавою без втрати насиченості кави.
Легко обирайте улюблені напої завдяки сучасному сенсорному дисплею з кольоровими піктограмами. Приготуйте каву, яку ви любите, за допомогою меню My Coffee Choice: виберіть бажану міцність, об’єм напою і шар молочної пінки на свій смак.
Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.
Безшумне приготування ароматної кави завдяки провідній у галузі технології SilentBrew, яка забезпечує звукоізоляцію та безшумний помел для створення приємних вражень від приготування кави. Сертифіковано Quiet Mark.
Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Аксесуари
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Екологічність
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