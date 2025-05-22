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LatteGo
Чорний хром
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.
Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.
Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.
4.8
з 5
97
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Людмила Л
22/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Задоволення кожного ранку
Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!
Плюси
Швидко, легко, смачно
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ivanna9
11/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Моє легке сенсорне управління
Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻
Плюси
Лише за рекомендувати таку круту техніку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Livadia65
09/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Кавомашина наш найкращій вибір
Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.
Плюси
Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон
Мінуси
Недоліків не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із провідними повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.