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  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
  • Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

Серія 3300Повністю автоматична еспресо кавомашина

EP3347/90

4.8
| (97) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах
Один дотик, і ви насолоджуєтеся шістьма гарячими та освіжаючими напоями з ідеальною пінкою, ароматом і температурою. Система LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто-м’якою молочною пінкою, її легко налаштувати та можна очистити всього за 10 секунд*.
Переглянути всі переваги

Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

Найпростіший спосіб насолодитися свіжою кавою в зернах

  • 6 видів напоїв

  • LatteGo

  • Чорний хром

До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

До 5000 чашок** без видалення накипу завдяки AquaClean

Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.

На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

На 40% тихіше приготування кави із SilentBrew – смак незмінно на висоті

Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.

Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

Шовковисто м’яка молочна пінка з LatteGo для різних видів молока

Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.

Технічні характеристики

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4.8

з 5

97

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

22/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Задоволення кожного ранку

Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!

Плюси

Швидко, легко, смачно

Мінуси

-

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

11/04/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Моє легке сенсорне управління

Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻

Плюси

Лише за рекомендувати таку круту техніку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

09/04/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Кавомашина наш найкращій вибір

Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.

Плюси

Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон

Мінуси

Недоліків не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині з порівнянням із провідними повністю автоматичними еспресо кавомашинами з вибором функцій одним натисканням (кава + молоко) (2023 р.).

      2. З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.