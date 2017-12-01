Приготування кави одним дотиком, саме так, як хочете Ви

Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, легко обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. А гаряче спінене молоко буде приготоване саме так, як хочете Ви, завдяки використанню класичного піноутворювача.