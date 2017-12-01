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EP3510/00
Приготування кави одним дотиком, саме так, як хочете Ви
Зваріть собі ідеальне еспресо зі свіжих зерен за допомогою повністю керамічних жорен, легко обирайте міцність, температуру та об’єм напою на інтуїтивному дисплеї. А гаряче спінене молоко буде приготоване саме так, як хочете Ви, завдяки використанню класичного піноутворювача.Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматичні еспресо кавомашини
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Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Зберігайте об’єм будь-якого виду кави на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!
Часом приємно випити повноцінної смачної кави без кофеїнового удару. Завдяки можливості використання меленої кави Ви зможете готувати каву без кофеїну, коли забажаєте.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
Насолоджуйтеся компактністю довше без доповнення завдяки великій місткості ємності для зерен, резервуара для води та контейнера для відходів у надзвичайно компактній конструкції. Ця маленька повністю автоматична кавомашина забезпечує максимальну зручність, неймовірну ефективність завдяки великій місткості резервуара для води, ємності для зерен та контейнера для відходів.
На інтуїтивному дисплеї відображається вся інформація, потрібна для легкого керування кавомашиною та отримання найкращих результатів. Піктограми допоможуть користувачу виконати всі індивідуальні налаштування та проводити всі дії з обслуговування.
Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучино завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, і покаже що й коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
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