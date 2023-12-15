Насолоджуйтесь 12 видами гарячих та холодних напоїв, доступних для приготування з екрану керування кавомашиною.

Наші 12 рецептів включають напої, які зігрівають душу, такі як еспресо, лате та капучино, а також освіжаючу каву з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, щоб навіть кава з льодом мала такий же вишуканий смак, як і гарячі напої.