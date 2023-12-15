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Найпростіший спосіб насолодитися гарячою та холодною кавою
Вибирайте з-поміж 12 смачних рецептів кави на кавоварці LatteGo 4400. Від молочного лате до освіжаючої кави з льодом — кожен напій готується за ідеальної температури і має неймовірний аромат і пінку. LatteGo забезпечує ніжну однорідну пінку, при цьому її легко чистити.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматична еспресо кавомашина
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Наші 12 рецептів включають напої, які зігрівають душу, такі як еспресо, лате та капучино, а також освіжаючу каву з льодом. Ми вдосконалили нашу систему заварювання так, щоб навіть кава з льодом мала такий же вишуканий смак, як і гарячі напої.
Одним натисканням кнопки LatteGo автоматично готує кавові напої із шовковисто м’якою молочною пінкою завдяки потужній технології піноутворення в циклонній камері — навіть із можливістю додавати ваші улюблені рослинні замінники молока.
Розкрийте смак кави з допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Надійну керамічну кавомолку можна налаштувати у 12 кроків, щоб отримати дрібний порошок чи суміш грубого помелу.
Інтелектуальна система видобування аромату забезпечує оптимальний баланс між температурою приготування кави та отриманням аромату, зберігаючи температуру води в межах 90–98 °C та регулюючи швидкість потоку води для приготування смачної кави.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок** без потреби видаляти з пристрою накип.
Неймовірний смак та аромат кави зі свіжих зерен лише одним натисненням. Наш інтуїтивний сенсорний дисплей дозволяє легко вибрати улюблену каву.
Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко: вона складається з двох частин і не має трубок. Її можна промити за 10 секунд під краном або в посудомийній машині. Компанія Philips не пропонує функцію автоматичного очищення, оскільки це потребує додаткового чищення.
Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування ароматної кави. Завдяки звукоізоляції та безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.
Наш легкий у використанні інтуїтивно-зрозумілий дисплей дає вам можливість вибирати рецепти, регулювати міцність кави, кількість та об'єм молока. Хочете зберегти свої улюблені налаштування? Просто збережіть свій напій в одному з двох профілів користувачів.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Аксесуари
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
Обслуговування
Екологічність
Інші функції
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