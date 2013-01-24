Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги
Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож Ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучіно завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.
Новий ущільнювач захищає Ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучіно. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!
Ви завжди отримуватимете чашку кави, завареної на Ваш смак, завдяки нашій функції пам’яті, яка дає змогу регулювати та зберігати налаштування об’єму кави. Завдяки цій функції кавомашина точно знатиме, якій каві або капучіно Ви надаєте перевагу.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, Ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Конструкція
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10