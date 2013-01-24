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Series 5000

Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP5310/10
Загальна оцінка / 5
  • Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
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    Series 5000 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP5310/10
    Загальна оцінка / 5

    Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

    Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Легке приготування 3 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

    Насолоджуйтеся ароматними кавовими напоями зі свіжих зерен одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Молочне рішення
        Класичний піноутворювач
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      • Технічні характеристики

        Ємність контейнера для відходів
        15  порції
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Напруга
        230  В
        Довжина шнура
        >100  см
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Доступ згори
        Вага виробу
        7,2  кг
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  г
        Ємність резервуара для води
        1,8  л

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість заварювання кави
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Кава
        • Американо
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Gusto Perfetto
        Так

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

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