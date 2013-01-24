Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
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Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.
Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.
Для вашої зручності LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це заощадить час і забезпечить гігієнічне чищення.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.
Для легкого і зручного зберігання у холодильнику чи поза ним можна скористатися спеціальною кришкою для LatteGo
Щоб налаштувати об’єм будь-якого напою, натисніть та утримуйте кнопку напою, поки на дисплеї не відобразиться піктограма MEMO. Натисніть кнопку OK, коли чашка міститиме потрібну кількість напою. У разі приготування напою за рецептом, вибрана міцність аромату зберігається автоматично.
Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Новий ущільнювач захищає ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.
Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучіно завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.
Країна виготовлення
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10