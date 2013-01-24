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Series 5000

Повністю автоматичні еспресо кавомашини

EP5335/10
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Загальна оцінка / 5
  • Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
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    Series 5000 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    EP5335/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

    Series 5000 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

    Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

    Легко готуйте запашні кавові напої, такі як еспресо, кава, капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. LatteGo прикрашає молочні напої ніжною однорідною пінкою, систему легко налаштовувати та можна помити лише за 15 секунд*. Переглянути усі переваги

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      Легке приготування 6 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

      Систему обробки молока LatteGo можна промити неймовірно швидко*

      • 6 видів напоїв
      • LatteGo
      • Нержавіюча сталь
      • AquaClean
      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв, зокрема кави з молоком

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв, зокрема кави з молоком

      Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Ніжна однорідна молочна пінка завдяки високошвидкісній системі LatteGo

      Покрийте свою каву шаром ніжної однорідної молочної пінки. LatteGo на високій швидкості змішує молоко й повітря у спеціальній круглій камері, після чого без розбризкування подає густий шар спіненого молока потрібної температури у чашку.

      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      LatteGo неймовірно легко чистити: 2 частини, жодних трубок

      Наша система обробки молока складається із 2 частин, не має трубок чи прихованих частин і її можна швидко промити лише за 15 секунд під проточною водою* або в посудомийній машині.

      Обидві частини системи LatteGo можна мити в посудомийній машині

      Обидві частини системи LatteGo можна мити в посудомийній машині

      Для вашої зручності LatteGo можна покласти в посудомийну машину. Це заощадить час і забезпечить гігієнічне чищення.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок* без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок* без потреби видялати з пристрою накип.

      LatteGo має кришку, яка дозволяє зберігати свіжість молока у холодильнику

      LatteGo має кришку, яка дозволяє зберігати свіжість молока у холодильнику

      Для легкого і зручного зберігання у холодильнику чи поза ним можна скористатися спеціальною кришкою для LatteGo

      Індивідуальне налаштування та збереження ваших улюблених кавових напоїв

      Індивідуальне налаштування та збереження ваших улюблених кавових напоїв

      Щоб налаштувати об’єм будь-якого напою, натисніть та утримуйте кнопку напою, поки на дисплеї не відобразиться піктограма MEMO. Натисніть кнопку OK, коли чашка міститиме потрібну кількість напою. У разі приготування напою за рецептом, вибрана міцність аромату зберігається автоматично.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Новий ущільнювач захищає ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

      Кава ідеальної температури із нашим термоблоком

      Кава ідеальної температури із нашим термоблоком

      Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучіно завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.

      Технічні характеристики

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Тип молочника
        LatteGo
        Молочне рішення
        LatteGo
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,26  л
        Ємність контейнера для відходів
        15  порції
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Напруга
        230  В
        Колір та покриття
        Нержавіюча сталь
        Довжина шнура
        >100  см
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Доступ згори
        Вага виробу
        7,2  кг
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  г
        Ємність резервуара для води
        1,8  л

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1
        Налаштування температури
        3
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Капучіно
        • Кава
        • Спінювання молока
        • Лате макіато
        • Кава з молоком
        • Американо
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так

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            • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
            • Тестування проводилося серед користувачів у Німеччині, порівняно із повністю автоматичними еспресо кавомашинами із вибором функцій одним натисненням (кава + молоко) (2017)

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