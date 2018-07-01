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    • Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
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      Series 5000 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

      EP5360/10

      Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

      Насолоджуйтеся густими напоями зі свіжого молока та кавових зерен, такими як капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо.

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      Series 5000 Повністю автоматичні еспресо кавомашини

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      Series 5000

      Повністю автоматичні еспресо кавомашини

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      Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен

      Ніжне капучіно завдяки піноутворювачу

      • 5 видів напоїв
      • Вбудований молочник
      • Блискучий чорний
      • AquaClean
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок свіжозмеленої кави – від грубого до ультрадрібного помелу.

      Кава ідеальної температури із нашим термоблоком

      Кава ідеальної температури із нашим термоблоком

      Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучіно завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Зберігайте зерна свіжими довше завдяки спеціальному ущільнювачу

      Новий ущільнювач захищає ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Ви завжди отримуватимете чашку кави, завареної на ваш смак, завдяки нашій функції пам’яті, яка дає змогу регулювати та зберігати налаштування об’єму кави. Завдяки цій функції кавомашина точно знатиме, якій каві або капучіно ви надаєте перевагу.

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки повністю знімній групі заварювання

      Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання

      Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

      Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

      Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

      Однорідна молочна піна з піноутворювача молочника

      Однорідна молочна піна з піноутворювача молочника

      Кожна порція кави, яку ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.

      Технічні характеристики

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Румунія

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Налаштування помелу
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Профілі користувачів
        1
        Налаштування температури
        3

      • Різноманіття

        Напої
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Капучино
        • Кава
        • Спінювання молока
        • Лате макіато
        • Американо
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      • Інші функції

        Gusto Perfetto
        Так
        Знімна група заварювання
        Так
        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        Так
        Бойлер Quick Heat
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        230  V
        Довжина шнура
        >100  cm
        Частота
        50  Hz
        Ємність молочника
        0,5  L
        Ємність контейнера для відходів
        15  servings
        Ємність резервуара для води
        1,8  L
        Місткість ємності для кавових зерен
        250  g
        Вага виробу
        7.2  kg
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Ємність для води
        Доступ згори
        Макс. висота чашки
        150  mm
        Колір та покриття
        Блискучий чорний
        Розміри виробу
        221 x 340 x 430  mm

      • Загальні технічні характеристики

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Підтримка фільтра AquaClean
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      Badge-D2C

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      • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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