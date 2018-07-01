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EP5365/10
Легке приготування 5 видів кавових напоїв зі свіжих зерен
Насолоджуйтеся густими напоями зі свіжого молока та кавових зерен, такими як капучіно та лате макіато, одним натисненням кнопки. Можна регулювати міцність, температуру й об’єм усіх напоїв, зокрема еспресо, кави та американо.Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Повністю автоматичні еспресо кавомашини
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Розкрийте смак своєї кави за допомогою нашої міцної керамічної кавомолки. Наші кавомолки дозволяють вивільнити всі аромати й смаки кавових зерен. Вони виготовлені зі 100%-го керамічного матеріалу, що гарантує, що їхнього терміну служби вистачить щонайменше на 20 000 чашок свіжозмеленої кави – від грубого до ультрадрібного помелу.
Термоблок дозволяє готувати гарячу каву та капучіно завжди ідеальної температури для цілої сім’ї. Секрет полягає у його легкому корпусі з алюмінію та нержавіючої сталі, який може швидко нагріватися до високої температури.
Новий ущільнювач захищає ваші улюблені кавові зерна та надовго зберігає оригінальний аромат, водночас зменшуючи шум під час роботи кавомолки.
Ця повністю автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте будь-які напої!
Ви завжди отримуватимете чашку кави, завареної на ваш смак, завдяки нашій функції пам’яті, яка дає змогу регулювати та зберігати налаштування об’єму кави. Завдяки цій функції кавомашина точно знатиме, якій каві або капучіно ви надаєте перевагу.
Група заварювання – це серце будь-якої повністю автоматичної кавомашини, тому потребує регулярного чищення. Знімна група заварювання дає змогу ретельно мити її під краном.
Змінивши фільтр після нагадування кавомашини, ви зможете насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок*** без потреби видаляти з пристрою накип.
Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Кожна порція кави, яку ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.
Країна походження
Індивідуальне налаштування
Різноманіття
Інші функції
Технічні характеристики
Загальні технічні характеристики
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