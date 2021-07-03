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Більше не доступний
2400 Вт
Паровий удар 180 г
Постійна подача пари 40 г/хв.
Керамічна підошва
Забезпечує швидке нагрівання за 30 секунд для швидкого початку.
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Потужна та рівномірна подача пари для швидшого розпрасовування складок.
Нагороди
5.0
з 5
41
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Svys
03/07/2021
Україна
Якісно працює вже 16 місяців
Прекрасно виконує свої функції. Швидко розігрівається, поверхня не втратила своїх властивостей, зовнішній вигляд теж зберігається. Прекрасний варінат за свою ціну.
Плюси
Чудове співвідношення якості до ціни
Мінуси
При вірних очікуваннях від виробу, недоліків немає
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
ВиталийК
22/06/2021
Україна
Виріб має добри функціі
Ранее был подобный утюг от Филипс предыдущей серии, поэтому взял этой же марки с лучшими функциями. Товаром доволен, пользуюсь почти пол года. Рекомендую.
Плюси
Качественный и надежный продукт
Мінуси
Короткий провод.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Dimonnn
18/11/2020
Україна
Отличный утюг
Много писать смысла нет. Это - утюг. И он - гладит. И хорошо гладит. И в утюге работают все заявленные функции. Всё )))
Плюси
Стоит своих денег.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasySpeed Advanced GC2678/30 Парова праска