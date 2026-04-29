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EasySpeed Advanced Парова праска

Більше не доступний

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EasySpeed AdvancedПарова праска

GC2676/20

EasySpeed Advanced Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2676/20 - English (US)

  • PDF файл, 645.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Plus Steam iron

  • PDF файл, 437.9 kB
  • 13 March 2026

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