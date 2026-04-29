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PerfectCare Azur Парова праска

Більше не доступний

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PerfectCare AzurПарова праска

GC4924/20

PerfectCare Azur Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4924/20 - English (US)

  • PDF файл, 955.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron

  • PDF файл, 2.7 MB
  • 12 March 2024

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