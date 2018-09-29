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Більше не доступний
Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г
Підошва T-ionicGlide
Безпечне автовимк. + видалення накипу
Безпечна д/тканин, які можна прасувати
100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.
100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.
100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.
Нагороди
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
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