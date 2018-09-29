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  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*
  • Найшвидша парова праска Philips*

Більше не доступний

PerfectCare AzurПарова праска

GC4924/20

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Найшвидша парова праска Philips*
Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше.
Переглянути всі переваги

Від джинсів до шовку за один раз

Найшвидша парова праска Philips*

  • Пара 50 г/хв.; паровий удар 200 г

  • Підошва T-ionicGlide

  • Безпечне автовимк. + видалення накипу

  • Безпечна д/тканин, які можна прасувати

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань

100% легкість у використанні, без жодних регулювань. Тепер Ви можете прасувати всі речі, які можна прасувати, не сортуючи їх, без очікування та регулювання температури праски.

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для усіх тканин, які можна прасувати

100% безпека для всіх тканин, навіть для таких найделікатніших, як шовк, кашемір, вовна, поліестер. Незалежні інститути тестування прасок використовували PerfectCare для прасування найделікатніших тканин, які можна прасувати, та підтвердили отримання виняткових результатів прасування.

100% швидкість для усіх типів тканин – швидшої парової праски не існує

100% швидкість прасування без сортування. Прасуйте всі свої речі за допомогою ефективнішої подачі пари.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

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