Найшвидша парова праска Philips*

Безпечно прасуйте всі типи тканин, які можна прасувати, – джинс, шовк, льон, кашемір – за один раз у довільному порядку та без жодного налаштування температури. PerfectCare Azur забезпечує чудові результати, не спалює тканину та не залишає на ній лиску. Прасувати тепер справді легше та швидше. Переглянути усі переваги