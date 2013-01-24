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    Парова система

    GC6440
    Загальна оцінка / 5
    • Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском
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      Парова система

      GC6440
      Загальна оцінка / 5

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Парова система

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Парова система

      Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском

      Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

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        Парова система

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Збільшіть швидкість прасування вдвічі - завдяки парі під тиском

        Компактна потужна система прасування з фіксатором Carry-lock

        Ергономічний дизайн праски забезпечує зручне прасування

        Ергономічний дизайн праски забезпечує зручне прасування

        Ергономічний дизайн праски сприяє зручному прасуванню і не потребує сильного натискання під час використання. Нахилена вверх ручка забезпечує природне положення руки, зменшуючи силу натискання під час прасування. Дизайн праски також запобігає розхитуванню праски під час встановлення її на п'яту.

        Тривалий вихід пари до 100 г/хв. ефективно усуває складки

        Потужний вихід пари до 100 г/хв. допомагає ефективно усунути усі складки.

        Тиск пари до 4 бар - для швидкого прасування

        Завдяки високому тиску пара глибоко проникає у тканину, що дозволяє надзвичайно швидко прасувати навіть складну тканину.

        Зручне зберігання та використання завдяки компактному дизайну

        Завдяки надзвичайно компактному дизайну систему можна використовувати із більшістю прасувальних дощок і її зручно зберігати.

        Різноманітні налаштування пари для різного одягу

        Завдяки різним режимам подачі пари можна вибрати оптимальну потужність пари для окремої тканини, що забезпечить професійний результат прасування.

        Блокування і перенесення системи однією рукою і без зусиль

        Переносити парову систему ще ніколи не було так легко. Зафіксуйте праску до платформи за допомогою важеля для блокування на задній частині праски і підніміть усю систему однією рукою. Таким чином можна у будь-який момент швидко та безпечно перенести і відкласти на зберігання свою систему для прасування.

        Вбудований відсік для зберігання шнура та шланга

        Завдяки вбудованому відсіку для зберігання можна акуратно зберігати як шнур, так і шланг на платформі. Зручно складені шнур та шланг дають можливість повністю оцінити переваги компактного дизайну праски.

        Зручне і безпечне встановлення праски на килимок

        Для зручнішого прасування праску можна покласти на цей килимок. Оскільки під час перерв немає потреби ставити праску на п'яту, зменшується навантаження на зап'ястя. Килимок надзвичайно жаростійкий, на нього можна навіть поставити підошву, яка нагрілась до 250°C.

        Підошва з покриттям для гладкого ковзання

        Ця спеціально розроблена підошва має якісне силіконове покриття з поліестером для легкого ковзання по всіх типах тканин.

        Технічні характеристики

        • Гладке ковзання

          Підошва з покриттям для гладкого ковзання
          Так

        • Довший термін експлуатації

          Бойлер із зовнішнім нагрівальним елементом
          Відділення для пари з нержавіючої сталі
          Функція Calc-Clean
          Просто споліскуйте резервуар для кип'ятіння кожні 10 сеансів прасування

        • Швидке та потужне прасування

          Тривалий вихід пари
          до 100 г/хв.
          Тиск пари
          до 4 бар

        • Легко усуває складки

          Оптимальне розміщення отворів
          Для найкращого розподілу пари
          Тривале вертикальне відпарювання
          Для підвішених речей

        • Досягає важкодоступних місць

          Паруючий носик
          Можливість прасувати навіть важкодоступні місця
          Виїмка для ґудзиків
          Пришвидшує прасування біля ґудзиків та швів

        • Зручне прасування

          Ергономічний дизайн праски
          Ергономічний дизайн праски забезпечує зручне прасування
          Надзвичайно довгий шланг для забезпечення максимального доступу
          1,7  м
          Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу
          1,9  м
          Можна використовувати воду з-під крана
          Так

        • Легке налаштування і зберігання

          Фіксатор Carry-lock
          Блокування і перенесення системи однією рукою
          Компактний дизайн
          Зручне зберігання та використання завдяки компактному дизайну
          Зберігання шнура та шланга
          Місце для зберігання шнура та шланга

        • Безпечне прасування

          Система безпечного вимкнення в разі перегрівання
          Запобігає перегріванню бойлера
          Чотири гумові ніжки
          Забезпечують стійкість підставки

        • Повне керування

          Індикатор готовності праски до прасування
          Так
          Різноманітні налаштування пари для різного одягу
          Різноманітні налаштування пари для різного одягу
          Індикатор готовності пари
          Індикатор показує, коли досягнуто належного рівня пари
          Індикатор спорожнення резервуара для води
          Індикатор показує, коли необхідно наповнити резервуар для води

        • Технічні специфікації

          Частота
          50 - 60  Гц
          Напруга
          230  В
          Потужність праски
          800  Вт
          Потужність бойлера
          1370  Вт
          Час початку роботи
          6  хвилин(-и)
          Ємність бойлера
          800  мл

        • Вага та розміри

          Розміри
          319 x 199 x 166  мм
          Вага (з пакуванням)
          xxxx  кг
          Блок
          xxxx  шт.

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