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Більше не доступний
GC6440/02
Прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском. Пара під тиском глибоко проникає у тканину, що дозволяє швидко і легко прасувати навіть складну тканину.
Ергономічний дизайн праски сприяє зручному прасуванню і не потребує сильного натискання під час використання. Нахилена вверх ручка забезпечує природне положення руки, зменшуючи силу натискання під час прасування. Дизайн праски також запобігає розхитуванню праски під час встановлення її на п'яту.
До праски з генератором пари додається фіксатор для транспортування. Ви можете надійно зафіксувати праску на платформі, це буде безпечніше та зменшить ризик торкання до гарячої підошви. Крім того, Ви зможете легко переносити парогенератор.
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