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Парова система

GC6440/02

Парова система

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

Запасні частини та аксесуари