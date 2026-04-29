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GC6440/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Скористайтеся зручністю системи прасування компактного та портативного розміру і прасуйте вдвічі швидше завдяки парі під тиском.
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців