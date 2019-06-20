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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Максимальний тиск помпи 6 бар
Паровий удар до 340 г
Резервуар для води на 2 л
Компактний дизайн
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Нагороди
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Oksana85
20/06/2019
Україна
супер крутий парогенератор
Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Donika82
05/06/2019
България
Супер е!
Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Порівняно з паровою праскою Philips EasySpeed