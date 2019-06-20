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  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
  • Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

Більше не доступний

PerfectCare VivaПарогенератор

GC7057/20

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP.
Переглянути всі переваги

Не потрібно налаштовувати температуру

Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*

  • Максимальний тиск помпи 6 бар

  • Паровий удар до 340 г

  • Резервуар для води на 2 л

  • Компактний дизайн

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку, не змінюючи налаштувань температури

Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Можна залишати гарячу підошву на прасувальній дошці

Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

супер крутий парогенератор

Придбала парогенератор близько 3 міс назад. Сказати, що покупкою задоволена - нічого не сказати! Довго обирала і нарешті визначилася. Коли кур"єр доставив додому перше здивував розмір - хоч резервуар для води на 2 л, а виглядає досить компакто і багато місця не займає. У використанні досить простий, ефективно відпарює від тонких до товстих тканин. Використовую для прасування домашніх речей, а також і для відпарювання швів (багато шию і є над чим постояти). Цей парогенератор економить і час, адже пропарює з двох сторін одночасно (особливо якщо річ з тонкої тканини), і сили (мінімус зусиль і гора речей перепрасована). Уже порекомендувала двом подругам ;-)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Парогенератор

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Супер е!

Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

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