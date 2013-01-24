Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Переглянути усі переваги
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Швидше прасування з удвічі більшою кількістю пари*
Праска з генератором пари Philips забезпечує швидше та легше прасування. Прасуйте без налаштування температури завдяки революційній технології OptimalTEMP. Переглянути усі переваги
Завдяки революційній технології надшвидке прасування тепер доступне й Вам. Потужна і постійна подача пари допоможе розпрасувати навіть найсильніші складки та легко й швидко попрасувати речі з грубшої тканини. А додатковий паровий удар за потреби дозволить виконати вертикальне відпарювання чи розпрасувати важкі складки.
Завдяки технології OptimalTEMP більше не потрібно витрачати час на зміну налаштування температури, очікувати встановлення потрібної температури чи попередньо сортувати речі. Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без жодного пошкодження тканини завдяки ідеальному поєднанню температури та постійної потужної пари.
Інноваційна технологія OptimalTEMP – це гарантія того, що Ви не спалите тканину, яку можна прасувати. Окрім гарантії того, що Ви не зіпсуєте речі, Ви ще й можете залишати праску гарячою підошвою на прасувальній дошці з бавовняним покриттям. Це допомагає зменшити навантаження на зап’ястя, адже Вам не доведеться так часто піднімати праску та ставити її на платформу.
Резервуар для води має дуже великий об’єм 2 л, тож Ви зможете зручно прасувати до 2 годин, не доливаючи воду. Крім того, резервуар прозорий, а це дасть Вам змогу з будь-якого боку легко перевірити, скільки залишилося води і чи достатньо її, щоб і надалі ефективно утворювати пару. Великий отвір у прасці з генератором пари дозволить у будь-який час легко долити воду під час прасування з-під крана, з глека чи пляшки.
Регулярне видалення накипу захищає праску та підтримує ефективність відпарювання. Розумна система очищення від накипу – це вбудована функція видалення накипу, яка подовжує термін експлуатації праски з генератором пари. Праска подасть світлове та звукове нагадування, коли потрібно буде виконати очищення та видалити накип. Просто встановіть праску на контейнер розумної системи очищення від накипу та запустіть процедуру. Для збору брудної води й накипу знадобиться близько 2 хвилин. Після завершення прозвучить один звуковий сигнал і Ваш парогенератор знову готовий до використання.
Завдяки революційній технології нам вдалося створити небачений досі за компактністю парогенератор. Завдяки меншому розміру пристрій ідеально вміщається на прасувальній дошці для зручності, а переносити його тепер набагато легше. А ще Ваша праска з генератором пари займає значно менше місця.
Функція безпечного автоматичного вимкнення вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.
Підошва SteamGlide Plus надійна та не пригорає завдяки керамічному покриттю. Інтегрований титановий шар забезпечує ідеальне ковзання.
Ваш парогенератор обладнано фіксатором для транспортування, який надійно кріпить праску на платформі та запобігає її зісковзуванню або торканню до гарячої підошви. Фіксатор дає змогу безпечно та легко переносити пристрій за потребою.
Екорежим дає змогу заощаджувати електроенергію без погіршення результатів прасування. В екорежимі використовується менша кількість пари, проте й її достатньо, щоб випрасувати весь одяг.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Аксесуари в комплекті
Зберігання
Розмір і вага
GC026/00
GC026/30
GC026/80