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PerfectCare Viva Парогенератор

Більше не доступний

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PerfectCare VivaПарогенератор

GC7057/20

PerfectCare Viva Парогенератор

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7057/20 - English (US)

  • PDF файл, 970.6 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 12 March 2024

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