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  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен
  • Еспрессо зі свіжих зерен

Більше не доступний

Saeco IntuitaСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8750/19

Еспрессо зі свіжих зерен
Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні.
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Вибирайте улюблений аромат із цією еспрессо кавомашиною

Еспрессо зі свіжих зерен

  • Заварює 3 види кавових напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Чорна

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

Завжди чиста кавомашина завдяки автоматичному очищенню каналів

У цій еспресо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.

Технічні характеристики

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