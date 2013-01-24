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Saeco Intuita

Супер автоматична еспрессо кавомашина

HD8750/19
Saeco
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Еспрессо зі свіжих зерен Еспрессо зі свіжих зерен Еспрессо зі свіжих зерен
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    Saeco Intuita Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8750/19
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Еспрессо зі свіжих зерен

    Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Intuita Супер автоматична еспрессо кавомашина

    Еспрессо зі свіжих зерен

    Еспрессо кавомашина Saeco Intuita дозволяє готувати еспрессо зі щойно змелених зерен одним натисненням кнопки, а також обирати улюблений аромат. Вона проста у використанні, налаштуванні та чищенні. Переглянути усі переваги

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      Еспрессо зі свіжих зерен

      Вибирайте улюблений аромат із цією еспрессо кавомашиною

      • Заварює 3 види кавових напоїв
      • Класичний піноутворювач
      • Чорна
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню каналів

      У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави.

      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

      Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

      Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

      Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

      У цій еспрессо-кавоварці Saeco є класичний піноутворювач, який бариста називають “Pannarello”. Він розпилює пару та занурюється в молоко для приготування пишної молочної пінки. Відкрийте в собі бариста та приготуйте власні смачні молочні напої у звичний спосіб!

      Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

      Збереження улюблених налаштувань об’єму та міцності кави

      Завдяки нашій функції пам’яті, яка дозволяє налаштувати об’єм та міцність напою, Ви завжди отримаєте ідеальну чашку еспрессо, заварену відповідно до Ваших уподобань. Просте натиснення кнопки – і Ви насолоджуєтесь чудовою кавою у Вашій улюбленій чашці.

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

      Деталі можна легко помити в посудомийній машині

      Деталі можна легко помити в посудомийній машині

      Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

      Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

      Експериментуйте із насиченістю кави, вибираючи різні налаштування помелу

      Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

      Технічні характеристики

      • Неперевершена кава "еспрессо"

        Технологія "еспрессо"
        • Система налаштування Saeco на тип кави
        • Аромат-система: попереднє заварювання

      • Легкість у використанні

        Чищення та догляд
        Автоматичне споліскування каналів для кави
        Використання
        • Регульований дозатор кави
        • Швидка пара
        • Знімна група заварювання
        • Звичайне/слабше еспрессо

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Г x В)
        256 x 440 x 340  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        300  г
        Ємність контейнера для відходів
        10  порції
        Ємність резервуара для води
        1,5  л
        Максимальна висота чашки
        152  мм
        Вага виробу
        8  кг

      • Характеристики

        Насадка Pannarello
        Пластик
        Одночасне заварювання
        Так
        Сумісність із фільтром Brita
        Додатково

      • Дизайн

        Колір
        Матовий чорний
        Матеріали та покриття
        Пластик

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        80  см
        Потужність
        1850  Вт
        Кількість бойлерів для води
        1 бойлер
        Країна виготовлення
        • Розроблено в Італії
        • Виготовлено у Європі
        Знімна група заварювання
        Так
        Підтримувані типи кави
        Цілі кавові зерна
        Тиск води у помпі
        15 бар (ідеальне еспрессо)

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