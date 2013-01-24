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Saeco Minuto

Супер автоматична еспрессо кавомашина

HD8763/09
Saeco
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком Готуйте улюблену каву одним дотиком Готуйте улюблену каву одним дотиком
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    Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

    HD8763/09
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Готуйте улюблену каву одним дотиком

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Minuto Супер автоматична еспрессо кавомашина

    Готуйте улюблену каву одним дотиком

    Лише супер автоматична еспрессо кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі. Переглянути усі переваги

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      Готуйте улюблену каву одним дотиком

      Із групою заварювання, яка знімається одним рухом

      • Заварює 7 видів кавових напоїв
      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Чорний
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

      Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

      Кава без очікування завдяки бойлеру Quick Heat

      Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat Ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспрессо, можна готувати каву за кавою.

      Ідеальна пінка завдяки молочнику з двома відділеннями

      Ідеальна пінка завдяки молочнику з двома відділеннями

      Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.

      Збереження улюблених налаштувань кави

      Збереження улюблених налаштувань кави

      Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Регульований носик подачі кави на наших еспрессо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспрессо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

      Деталі можна легко помити в посудомийній машині

      Деталі можна легко помити в посудомийній машині

      Для зручності лоток для крапель та піноутворювач або молочник Saeco можна покласти в посудомийну машину. Це зекономить час і забезпечить гігієнічне чищення.

      Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

      Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

      Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспрессо кавомашина має 5 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспрессо до найбільш грубого для слабшої кави.

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

      У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      • Покриття корпусу

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал носика
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Румунія

      • Загальні специфікації

        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Кількість чашок одночасно
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        Налаштування залежно від напою
        Регульована товщина шару молочної піни
        Легке чищення та технічне обслуговування
        Знімна група заварювання
        Спеціальні функції
        Попереднє заварювання
        Кавові напої
        Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1850  Вт

      • Технічні характеристики

        Ємність контейнера для кавових зерен
        250  г
        Ємність молочника
        500  л
        Ємність контейнера для відходів
        15  порції
        Ємність резервуара для води
        1,8  л
        Довжина шнура
        0,8  м
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        152  мм
        Тиск помпи
        15  бар
        Напруга
        230  В
        Бойлери для води
        1

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        215 x 429 x 330  мм
        Вага виробу
        7,5  кг

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