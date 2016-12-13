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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Чорний
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Завдяки технології бойлера Saeco Quick Heat ваша кавомашина завжди готова до використання. Тепер не потрібно чекати між приготуваннями кожного еспресо — можна готувати каву за кавою.
Насолоджуйтеся молочними напоями, приготування яких повністю автоматизовано завдяки новому запатентованому молочнику з технологією використання двох відділень. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та виберіть улюблений кавовий напій. Завдяки технології використання двох відділень Ви завжди будете насолоджуватися професійним кавовим напоєм із густою, тривалою молочною пінкою за ідеальної температури із суцільного струменя молока без розбризкування.
4.7
з 5
9
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Перевірений покупець
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Pfaraon
03/02/2016
България
Почти перфектна
Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина