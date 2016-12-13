Dobrý den, děkujeme vám za recenzi našeho kávovaru. Neváhejte nás kontaktovat na naší online podpoře na Facebooku, kde se spolu můžeme na problémové čištění produktu podívat. Odkaz na podporu zde: https://m.me/philipsczechrepublic Jsme k dispozici pondělí - pátek (8:00 - 22:00) a sobota - neděle (10:00 - 22:00). Děkujeme vám, váš Philips tým