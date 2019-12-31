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  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
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  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

Більше не доступний

Saeco MoltioСупер автоматична еспресо кавомашина

HD8769/09

4.4
| (81) Відгуки | 88% рекомендують цей виріб
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Схвалена споживачами кавомашина Moltio ідеально Вам підійде, якщо Ви шукаєте надійну високопродуктивну кавомашину, що гарантує приготування кави визнаної якості.
Переглянути всі переваги

Кавомашина, що здобула визнання завдяки високій якості приготування кави

Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

  • 6 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Чорна

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

81

Відгуки

88%

рекомендують цей виріб

31/12/2019

Polska

Polska

Polecam

Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

25/09/2018

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania

Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

03/12/2016

Polska

Polska

Świetny na prezent

Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy

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