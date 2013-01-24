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Saeco Moltio

Супер автоматична еспресо кавомашина

HD8769/09
Saeco
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
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    Saeco Moltio Супер автоматична еспресо кавомашина

    HD8769/09
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

    Схвалена споживачами кавомашина Moltio ідеально Вам підійде, якщо Ви шукаєте надійну високопродуктивну кавомашину, що гарантує приготування кави визнаної якості. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Moltio Супер автоматична еспресо кавомашина

    Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

    Схвалена споживачами кавомашина Moltio ідеально Вам підійде, якщо Ви шукаєте надійну високопродуктивну кавомашину, що гарантує приготування кави визнаної якості. Переглянути усі переваги

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      Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат

      Кавомашина, що здобула визнання завдяки високій якості приготування кави

      • 6 видів напоїв
      • Вбудований молочник
      • Чорна
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 6 видів напоїв

      Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      Насолоджуйтеся чудовою кавою завдяки функції автоматичного промивання та видалення накипу за вказівками

      У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Регулювання об’єму, 5 налаштувань міцності і 5 налаштувань помелу

      Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

      Розумна конструкція для розміщення на будь-якому кухонному столі

      Розумна конструкція для розміщення на будь-якому кухонному столі

      Супер автоматичною еспресо кавомашиною легко користуватися завдяки передньому завантаженню резервуара для води та ємності для відходів.

      Капучіно та лате макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Капучіно та лате макіато одним дотиком завдяки молочнику

      Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та лате макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Ідеальна молочна пінка за допомогою технології Latte Perfetto

      Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Гаряча кава з першої чашки із термоблоком

      Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Очищуйте залишки молока після кожного використання за допомогою функції швидкого очищення

      Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання

      Налаштуйте та зберігайте свої особисті профілі користувачів

      Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.

      Технічні характеристики

      • Індивідуальне налаштування

        Налаштування міцності аромату
        5
        Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
        Регулюється
        Налаштування помелу
        5
        Система попереднього заварювання
        Ні
        Налаштування температури
        3
        Профілі користувачів
        1

      • Загальні специфікації

        Молочне рішення
        • Вбудований молочник
        • Швидке очищення залишків молока
        Інтерфейс користувача
        Базовий дисплей

      • Інші функції

        Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
        Так
        Gusto Perfetto
        Так
        Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
        • Ні
        • Так
        Бойлер Quick Heat
        Так
        Знімна група заварювання
        Так

      • Технічні характеристики

        Ємність молочника
        0,5  л
        Ємність контейнера для відходів
        15  порції
        Ємність резервуара для води
        1,8  л
        Місткість ємності для кавових зерен
        290  г
        Колір та покриття
        Чорний
        Довжина шнура
        >100  см
        Країна виготовлення
        Румунія
        Сумісність фільтрів
        Brita Intenza
        Частота
        50  Гц
        Макс. висота чашки
        142  мм
        Розміри виробу
        256 x 350 x 470  мм
        Напруга
        230  В
        Контейнер для відходів
        Фронтальний доступ
        Резервуар для води
        Фронтальний доступ
        Вага виробу
        8,5  кг

      • Різноманіття

        Напої
        • Капучіно
        • Кава
        • Еспресо
        • Гаряча вода
        • Лате макіато
        • Спінювання молока
        Мелена кава
        Так
        Подвійна чашка
        Так
        Подвійна чашка молока
        Ні

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Засіб для очищення еспресо кавомашин
      • Фільтр для води Brita

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