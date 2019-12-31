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Більше не доступний
6 видів напоїв
Вбудований молочник
Чорна
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
4.4
з 5
81
Відгуки
88%
рекомендують цей виріб
TeKam
31/12/2019
Polska
Polecam
Używam od roku i jestem bardzo zadowolona.Polecam wszystkim
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Wera
25/09/2018
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd, spełnia moje oczekiwania
Polecam, warto go mieć. Wcześniejsze opinie są jak najbardziej trafne.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Kalala
03/12/2016
Polska
Świetny na prezent
Nie byłam zorientowana w sprzętach tego typu. Sądziłam że im droższy tym lepszy. Okazuje się że model który wybrałam ma te same funkcje co droższe ekspresy i dodatkowo został on polecony przez człowieka który pracował w "sieciówce" oferującą pyszna kawe. Jestem w pełni zadowolona. Jedeny minus jaki mogłabym dać to brak widzialnego poziomu wody, informuje on tylko gdy już jej nie ma.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Moltio HD8769/09 Automatyczny ekspres do kawy