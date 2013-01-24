Інші елементи комплектації
- Засіб для очищення еспресо кавомашин
- Фільтр для води Brita
Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Схвалена споживачами кавомашина Moltio ідеально Вам підійде, якщо Ви шукаєте надійну високопродуктивну кавомашину, що гарантує приготування кави визнаної якості. Переглянути усі переваги
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Кожна мить заслуговує на власний кавовий аромат
Схвалена споживачами кавомашина Moltio ідеально Вам підійде, якщо Ви шукаєте надійну високопродуктивну кавомашину, що гарантує приготування кави визнаної якості. Переглянути усі переваги
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
У цій еспресо кавомашині є функція цілком автоматичного очищення водою каналів для подачі кави під час запуску або вимкнення, що дозволяє отримувати чудовий свіжий смак у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби Вашої еспресо кавомашини. Цей пристрій нагадає, коли буде потрібно видалити накип, та покаже що і коли потрібно робити за допомогою чітких екранних повідомлень.
Ця супер автоматична кавомашина пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
Супер автоматичною еспресо кавомашиною легко користуватися завдяки передньому завантаженню резервуара для води та ємності для відходів.
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучіно та лате макіато з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, встановіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучіно чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть із ідеальною температурою подані у чашку.
Кожна порція кави, яку Ви приготуєте, буде вкрита ніжною молочною пінкою, приємною для смакових рецепторів. Молочник спінює молоко двічі і подає його без розбризкування у чашку з потрібною температурою, вкриваючи каву шаром густої пінки. Молочник також можна зручно зберігати в холодильнику і підтримувати його гігієнічну чистоту.
Забудьте про ледь теплу каву. Термоблок забезпечує миттєве заварювання гарячої кави та капучіно для Вашої родини вже з першої чашки. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.
Унікальна функція швидкого очищення молочника одним дотиком дає змогу зручно та ретельно промити систему обробки молока після кожного використання
Зберігайте об’єм будь-якого виду кави та молочного напою на свій смак. Ви зможете завжди отримувати бажане еспресо, каву та всі інші напої одним натисненням кнопки.
Індивідуальне налаштування
Загальні специфікації
Інші функції
Технічні характеристики
Різноманіття
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