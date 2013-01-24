Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги
Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги
Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових зерен. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.
Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби – відкрийте різноманіття смаків одним поворотом регулятора! Ви регулюєте потік кави та тиск заварювання, щоб отримати потрібну щільність та товщину пінки одним простим рухом. Повертайте регулятор ліворуч, щоб отримати товстий шар розкішної пінки та насичений інтенсивний смак еспресо, або ж праворуч, щоб заварити м’яку легшу каву із меншою пінкою.
Технічні характеристики
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Обслуговування
Вага та розміри
CA6704/10
CA6705/10