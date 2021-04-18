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Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
5.0
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Magdal47
18/04/2021
Polska
Pyszna Kawka szybko mogę degustować kawkę zribiona
Polecam wszystkim produkt kto lubi pysznie zrobiona kawke
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
aso2pl
12/11/2016
Polska
Bardzo dobra jakość w dobrej cenie
Doskonały aromat świetna pianka ( crema ) ogólnie po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Maria88
04/06/2014
Polska
Idealny dla miłośników kawy
Ekspress pozwala na zaparzenie kawy jak z kawiarnii. Jak mam gości, zawsze sobie życzą "tę dobrą kawę" :). Ekspress jest bardzo prosty w użytkowaniu, po wybraniu odpowiedniego przycisku, kawa "sama się robi". Konsweracja ekspressu jest prosta i jeśli kupi się filtr brita do ekspressu to odkamienianie jest konieczne naprawdę rzadko. Minusem jest dla mnie brak dostępności środka do konserwacji dzbanka na mleko na polskim rynku. Kolejnym minusem będzie brak zaktualizowanej instrukcj dołączonej do produktu- koniecznie ściągnijcie tę ze strony philipsa, która jest o wiele bardziej szczegółowa (zwłaszcza jeśli chodzi o konserwację). Cena do jakości ok.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8855/09