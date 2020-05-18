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Більше не доступний
11 видів напоїв
Вбудований молочник
Нержавіюча сталь
AquaClean
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.
Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
4.8
з 5
31
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Evule
18/05/2020
Česká republika
Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.
Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.
Плюси
Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.
Мінуси
Žádnou jsem nenašla.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brinkos
09/12/2019
Slovenija
Izdelek je zelo funkcionalen.
Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.
Плюси
design, funkcije, vodni filter
Мінуси
/
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
InnaCh
09/10/2019
Česká republika
Krásný design, výborná káva
Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.