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  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини
  • Найбільше різноманіття з компактної машини

Більше не доступний

Saeco PicoBaristoАвтоматична кавомашина Philips

HD8928/09

4.8
| (31) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найбільше різноманіття з компактної машини
PicoBaristo – це компактна кавомашина, яка потішить любителів кави різноманіттям. За допомогою користувацького інтерфейсу Ви зможете одним дотиком обирати з безлічі варіантів. А завдяки фільтру AquaClean можна зварити до 5000 чашок*, не видаляючи накип.
Переглянути всі переваги

Насолоджуйтеся 5000 чашок кави* без видалення накипу

Найбільше різноманіття з компактної машини

  • 11 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Нержавіюча сталь

  • AquaClean

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 11 видів напоїв

Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? Ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.

Регулювання об’єму, 5 налаштування міцності аромату і 10 налаштувань помелу

Регулювання об’єму, 5 налаштування міцності аромату і 10 налаштувань помелу

Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

31

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek ma mnoho možnosti druhu kavy.

Káva vždy vyborne chuti. Člověk si muže vybrat kavu na jakou ma zrovna chuť. Velká spokojenost.

Плюси

Rozmanitost nabídky druhu kavy. Jednoduchost obsluhy i údržby.

Мінуси

Žádnou jsem nenašla.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

09/12/2019

Slovenija

Slovenija

Izdelek je zelo funkcionalen.

Izdelek se lahko vzdržuje, zelo uporaben, dobra kava, fino spenjen mleko. Priporočam ljubiteljem dobre kave.

Плюси

design, funkcije, vodni filter

Мінуси

/

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo HD8927/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

Krásný design, výborná káva

Jednoduché ovládání, krásný design a náhodná chuť kávy. Ideální pro návštěvy. Doporučuji tento výrobek.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PicoBaristo SM3061/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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      Примітки

      1. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

      2. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.