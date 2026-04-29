КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips

Більше не доступний

Підтримка

Saeco PicoBaristoАвтоматична кавомашина Philips

HD8928/09

Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips

Більше не доступний

До магазину

Зареєструйте свій продукт

Отримати

Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8928/09

  • PDF файл, 2.9 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 388.3 kB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти