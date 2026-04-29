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Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips
Більше не доступний
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HD8928/09
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8928/09
Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
Таблетки для видалення кавової олії
Пакетики з очищувачем каналів для молока
Аксесуари для обслуговуванняФільтр для води і проти накипу
Засіб для видалення накипу з кавомашини
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