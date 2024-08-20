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Більше не доступний
Технологія Rapid Air
Кошик з антипригарним покриттям
2225 Вт
Кошик ємністю до 1,4 кг (6 порцій)
5 попередньо встановлені програми
Їжте корисніші страви без зайвого жиру. Мультипіч Philips із технологією видалення жиру відділяє і збирає зайвий жир. Насолоджуйтеся смачною їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, з мінімальною кількістю жиру.
Так, нова мультипіч XXL дозволяє готувати страви для всієї сім’ї. Завдяки великій ємності можна легко готувати великі, смачні порції. Ви можете приготувати цілу курку чи навіть до 1,4 кг картоплі фрі, щоб погодувати всіх членів сім’ї чи друзів. Подавайте до шести порцій завдяки великому кошику ємністю 7,3 л.
Завдяки нашому зручному режиму збереження тепла можна насолоджуватися їжею, коли ви будете готові. Вона зберігатиме їжу теплою за ідеальної температури протягом 30 хвилин.
4.9
з 5
257
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Робін
20/08/2024
Україна
Перевірений покупець
Краща
Тому що гарна та функціональна мультипіч.Роюить все
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Максік87
24/02/2023
Україна
Швидко готує,смачні страви
Це моя найвдаліша покупка,Швидко і смачно готує,дуже полюбила готувати в мультипечі картоплю по селянські. Дуже швидко і легко мити,тепер вона моя помічниця на кухні,вона єкономить мій час .
Плюси
Швидко готує страви
Мінуси
Трошки габаритна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
alinenok 178
09/11/2021
Україна
Отличный помощник
Великолепно готовит, с хрустящей корочкой, без масла или с минимумом. В комплекте есть рецепты. Экономно использует электроэнергию. Помещается целая средняя курица.
Плюси
Быстрый нагрев, экономия электроэнергии
Мінуси
Кроме того, что ее приходится часто мыть, т.к часто использую, недостатков не вижу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Порівняно зі вмістом жиру в курячому й свинячому м’ясі, приготованому в мультипечі та смаженому на сковороді
Технологія Rapid Air у сім разів збільшує швидкість потоку повітря в кошику порівняно зі швидкістю повітря в мультипечі Philips Viva з пласким дном
Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips
Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.