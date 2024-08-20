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  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру
  • Максимум смаку, мінімум жиру

Більше не доступний

МультипічPhilips Ovi XXL

HD9650/90

4.9
| (257) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб
Максимум смаку, мінімум жиру
Мультипіч Philips Ovi XXL більшого об’єму використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для вас і вашої сім’ї.
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Хрусткий смак, зменшує кількість жиру, який залишають інші*

Максимум смаку, мінімум жиру

  • Технологія Rapid Air

  • Кошик з антипригарним покриттям

  • 2225 Вт

  • Кошик ємністю до 1,4 кг (6 порцій)

  • 5 попередньо встановлені програми

Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

Їжте корисніші страви без зайвого жиру. Мультипіч Philips із технологією видалення жиру відділяє і збирає зайвий жир. Насолоджуйтеся смачною їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, з мінімальною кількістю жиру.

Розмір XXL для сім’ї – можна готувати цілу курячу тушку / 1,4 кг смаженої їжі

Розмір XXL для сім’ї – можна готувати цілу курячу тушку / 1,4 кг смаженої їжі

Так, нова мультипіч XXL дозволяє готувати страви для всієї сім’ї. Завдяки великій ємності можна легко готувати великі, смачні порції. Ви можете приготувати цілу курку чи навіть до 1,4 кг картоплі фрі, щоб погодувати всіх членів сім’ї чи друзів. Подавайте до шести порцій завдяки великому кошику ємністю 7,3 л.

Режим збереження тепла для гнучкого часу подачі на стіл

Режим збереження тепла для гнучкого часу подачі на стіл

Завдяки нашому зручному режиму збереження тепла можна насолоджуватися їжею, коли ви будете готові. Вона зберігатиме їжу теплою за ідеальної температури протягом 30 хвилин.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

257

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

20/08/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Краща

Тому що гарна та функціональна мультипіч.Роюить все

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

24/02/2023

Україна

Україна

Швидко готує,смачні страви

Це моя найвдаліша покупка,Швидко і смачно готує,дуже полюбила готувати в мультипечі картоплю по селянські. Дуже швидко і легко мити,тепер вона моя помічниця на кухні,вона єкономить мій час .

Плюси

Швидко готує страви

Мінуси

Трошки габаритна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный помощник

Великолепно готовит, с хрустящей корочкой, без масла или с минимумом. В комплекте есть рецепты. Экономно использует электроэнергию. Помещается целая средняя курица.

Плюси

Быстрый нагрев, экономия электроэнергии

Мінуси

Кроме того, что ее приходится часто мыть, т.к часто использую, недостатков не вижу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

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      Примітки

      1. Порівняно зі вмістом жиру в курячому й свинячому м’ясі, приготованому в мультипечі та смаженому на сковороді

      2. Технологія Rapid Air у сім разів збільшує швидкість потоку повітря в кошику порівняно зі швидкістю повітря в мультипечі Philips Viva з пласким дном

      3. Порівняно зі смаженою картоплею, приготованою у звичайній мультипечі Philips

      4. Витрати енергії на приготування однієї курячої грудки (налаштування AF 160 °C без розігрівання) або філе лосося (200 °C без розігрівання) порівняно з використанням духовки класу A. Середнє значення у % на основі внутрішніх лабораторних вимірювань із продуктами HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результати можуть відрізнятися залежно від продукту.