Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Premium

Мультипіч XXL

HD9650/90
Загальна оцінка / 5
  • Максимум смаку, мінімум жиру Максимум смаку, мінімум жиру Максимум смаку, мінімум жиру
    -{discount-value}
  • Відтворити Пауза
  • Відтворити Пауза

    Premium Мультипіч XXL

    HD9650/90
    Загальна оцінка / 5

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips більшого об’єму використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Premium Мультипіч XXL

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips більшого об’єму використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips більшого об’єму використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Premium Мультипіч XXL

    Максимум смаку, мінімум жиру

    Мультипіч Philips більшого об’єму використовує гаряче повітря для смаження улюбленої їжі з невеликою кількістю олії чи без неї. Нову технологію видалення жиру створено для видалення жиру з їжі, що є найздоровішим способом смаження для Вас і Вашої сім’ї. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all airfryer

      Максимум смаку, мінімум жиру

      Хрусткий смак, зменшує кількість жиру, який залишають інші*

      • Технологія видалення жиру
      • Технологія Rapid Air
      • чорна, 1,4 кг
      Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

      Технологія видалення жиру відділяє і захоплює зайвий жир

      Їжте корисніші страви без зайвого жиру. Мультипіч Philips – це єдина мультипіч із технологією видалення жиру, що відділяє і збирає зайвий жир. Насолоджуйтеся смачною їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, з мінімальною кількістю жиру.

      Надзвичайно великий розмір для всієї сім’ї – можна готувати цілу курячу тушку або 1,4 кг смаженої їжі

      Надзвичайно великий розмір для всієї сім’ї – можна готувати цілу курячу тушку або 1,4 кг смаженої їжі

      Так, нова мультипіч XXL дозволяє готувати страви для всієї сім’ї. Завдяки великій ємності можна легко готувати великі, смачні порції. Ви можете приготувати цілу курку чи навіть до 1,4 кг картоплі фрі, щоб погодувати всіх членів сім’ї чи друзів. Подавайте до шести порцій завдяки великому кошику ємністю 7,3 л.

      Режим збереження тепла для гнучкого часу подачі на стіл

      Режим збереження тепла для гнучкого часу подачі на стіл

      Завдяки нашому зручному режиму збереження тепла можна насолоджуватися їжею, коли Ви будете готові. Вона зберігатиме їжу теплою за ідеальної температури протягом 30 хвилин.

      Технологія Rapid Air для смачних хрусткіших результатів

      Технологія Rapid Air для смачних хрусткіших результатів

      Технологія Philips Rapid Air забезпечує у 7 разів швидший потік повітря для смачної хрусткої їжі*. Насолоджуйтеся здоровішими та смачними закусками й стравами, які ідеально хрусткі зверху та ніжні всередині

      У 1,5 рази швидша за духовку*

      У 1,5 рази швидша за духовку*

      Завдяки мультипечі Philips готувати їжу стало швидше та зручніше. Наша технологія миттєвого нагрівання та Rapid Airflow забезпечує у 1,5 рази швидше приготування їжі, ніж в духовці. А головне – Вам не потрібно попередньо нагрівати мультипіч. Просто увімкніть її і почніть готувати.

      QuickClean та можливість миття у посудомийній машині для усіх знімних частин

      QuickClean та можливість миття у посудомийній машині для усіх знімних частин

      Кошик мультипечі QuickClean зі знімною антипригарною сіткою швидко та просто мити. Кошик та знімну шухляду з антипригарним покриттям можна також без проблем мити у посудомийній машині.

      Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

      Смажте з невеликою кількістю олії чи без неї

      Мультипіч використовує гаряче повітря для приготування улюблених страв із невеликою кількістю олії чи без неї, що дозволяє смажити з меншою на 90% кількістю олії*. Насолоджуйтеся смачною, хрусткою їжею, як у фритюрниці, з мінімальною кількістю жиру.

      Цифровий дисплей з 5 попередньо встановленими програмами для приготування

      Цифровий дисплей з 5 попередньо встановленими програмами для приготування

      Цифровий інтерфейс легкий у використанні і має попередньо встановлені програми для приготування одним дотиком замороженої картоплі фрі, м’яса, риби, цілої курки та курячих гомілок. Регулятор QuickControl дозволяє налаштувати температуру й час приготування.

      Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

      Смажте, печіть, запікайте і, навіть, підігрівайте.

      Мультипіч дозволяє готувати сотні страв. Смажте, печіть, запікайте і навіть підігрівайте свої страви. Завдяки потоку повітря Philips та запатентованому дизайну Starfish кожен шматок такий смачний, як останній. Ця технологія забезпечує рівномірне приготування їжі з усіх сторін для завжди ідеального результату.

      Сотні рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Сотні рецептів у додатку та безкоштовна книга рецептів у комплекті

      Від швидких корисних закусок до ситних страв для всієї сім’ї – наша безкоштовна книга рецептів містить понад 30 смачних ідей та прості інструкції від професійних шеф-кухарів. У нашому додатку Philips Airfryer можна знайти більше порад, навчальні посібники та прості рецепти.

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Регулятор часу
        До 60 хвилин
        Контроль температури
        40–200 °C
        Попередньо налаштована функція приготування
        Так
        Термоізольовані зовнішні стінки
        Так
        Вбудований блок для зберігання шнура
        Так
        Можна мити в посудомийній машині
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Сигнал "готовності"
        Так
        Перемикач "увімк./вимк."
        Так
        Індикатор роботи
        Так
        Характеристики виробу
        • Автоматичне вимкнення
        • Пристосування для шнура
        • Цифровий сенсорний екран
        • Можна мити в посудомийній машині
        • Сигнал "готовності"
        • Контроль температури
        • Функція збереження тепла
        • Книга з рецептами та додаток
        • Попередньо встановлені програми
        • Кошик, який швидко чиститься
        • Вдосконалена швидка циркуляція тепла
        Технологія
        Технологія видалення жиру

      • Конструкція та покриття

        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Колір панелі керування
        Чорний

      • Аксесуари в комплекті

        Світлодіодний дисплей
        Так
        Запатентована технологія Rapid Air
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2225  Вт
        Програми
        5 заданих програм
        Кнопка збереження тепла
        Так
        Миттєве увімкнення/без попереднього нагрівання
        Так
        Кнопка попередньо встановленого налаштування
        Так
        Збереження налаштувань приготування
        Ні
        Інтерфейс
        Цифровий
        Технологія видалення жиру
        Так
        Ємність кошика
        • 0,8 кг картоплі фрі
        • 1,4 кг
        Ємність кошика
        1,4  кг

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        433 x 321 x 315  мм
        Вага виробу
        7,99  кг

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            • *Порівняно із вмістом жиру курятини та свинини, приготованої у глибокій фритюрниці та смаженої на сковороді
            • *Порівняно з картоплею фрі та курячими гомілками, приготованими у звичайній духовці
            • *Технологія Rapid Air у 7 разів збільшує швидкість потоку повітря у кошику порівняно зі швидкістю повітря у мультипечі Philips Viva із пласким дном
            • * Порівняно зі свіжою смаженою їжею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись