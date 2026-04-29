Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Приготування їжі
Усі серії
Мультипіч Philips Ovi XXL
Більше не доступний
Підтримка
HD9650/90
До магазину
Зареєструйте свій продукт
Зареєструйте свій продукт протягом 90 днів після покупки й отримайте додатковий сервіс.
UK Declaration of Conformity - English (US)
Quick start guide Philips Premium Airfryer XXL
Всі (12)
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Чи можна використовувати папір для випікання/фольгу в мультипечі Philips?
Як і коли використовувати олію в мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL
Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL
Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання
Набір аксесуарівдля мультипечей XXL
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Страва, приготована в мультипечі Philips, не хрустка і не така, як очікувалося
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти