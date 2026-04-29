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Мультипіч Philips Ovi Smart (7.2 л)
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Всі (13)
Як користуватися попередньо встановленими налаштуваннями на мультипечі Philips?
Чому під час приготування їжі в мультипечі Philips звучить звуковий сигнал?
Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Де знаходиться модель і серійний номер на мультипечі Philips?
Де можна знайти рецепти для мультипечі Philips?
Аксесуар для мультипечі на 6,2/8,3/9 лДворівнева решітка
Аксесуар для мультипечі на 8,3 лПластина для піци та гриля
Аксесуар для мультипечіНабір для випікання XXL
Аксесуар для мультипечіНабір для гриля XXL
Аксесуар для мультипечі PhilipsВелика посудина для випікання
Набір аксесуарівдля мультипечей XXL
Додаток Philips HomeID закрився або виник збій у його роботі
Мультипіч Philips не відображається у списку пристроїв HomeID
Покриття чаші або кошика Philips лущиться
Мультипіч Philips шумить
Картопля фрі по-домашньому, приготована в мультипечі Philips, не така, як очікувалося
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