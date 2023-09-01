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HX6054/10
Надзвичайно делікатне чищення. Надзвичайна м’якість.
Насадка для зубної щітки Philips Sonicare S2 Sensitive розроблена спеціально для чутливих зубів і ясен. Надтонкі щетинки забезпечують дбайливе й ефективне чищення. 70% пластику, який використовувався для виготовлення цієї насадки, є біопластиком*Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насадки для щітки для чутливих зубів та ясен
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Завдяки найтоншим щетинкам з усіх насадок Sonicare (0,1 мм) S2 Sensitive забезпечує ніжне, але ефективне чищення.
Насадка має понад 3000 надтонких щетинок і розроблена для надзвичайно м’якого, але ефективного чищення, усуваючи в 17 разів більше нальоту.**
Коли ви чистите зуби, надзвичайно м’які щетинки також обережно чиститимуть уздовж лінії ясен, покращуючи їхній стан уже через шість тижнів.
Ми працюємо над зменшенням використання пластику на основі викопного палива в наших продуктах. Ось чому 70% пластику, який використовується для виробництва цієї насадки, є біопластиком.*
Завжди досягайте найвищої ефективності чищення завдяки вдосконаленій звуковій технології Philips Sonicare. Клінічно доведено, що завдяки надзвичайно м’якій щетинці насадка S2 Sensitive ефективно видаляє наліт, при цьому ніжно дбаючи про ясна.
Насадки для щітки стають менш ефективними після трьох місяців використання. Завдяки нагадуванням BrushSync ви будете точно знати, коли потрібно замінити насадку відповідно до того, як саме ви чистите зуби.
Ця насадка ідеально підходить до ручки Philips Sonicare (перегляньте список нижче). Знімна конструкція робить чищення та заміну насадки надзвичайно простим.
Конструкція та покриття
Сумісність
Елементи в комплекті
Якість та функціональність
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