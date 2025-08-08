Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення

      Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

      HX6322/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення

      Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя.

      Переглянути усі переваги

      Доступні варіанти:

      Philips Sonicare For Kids Звукова електрична зубна щітка

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      Див. всі
      цей продукт
      For Kids
      - {discount-value}

      For Kids

      Звукова електрична зубна щітка

      усього

      recurring payment

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1 рік

      Додаткової гарантії

      -25%

      На змінні насадки

      60 днів

      Тест-драйв

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
      Дізнатись більше ›

      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення

      Захоплюючий початок здорових звичок на все життя

      • Із функцією Bluetooth®
      • Навчальний додаток
      • 2 насадки для щітки
      • 2 режими
      Інтерактивний додаток Sonicare For Kids

      Інтерактивний додаток Sonicare For Kids

      Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та додатку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Додаток синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний застосунок – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби*. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.

      З'єднання Bluetooth

      З'єднання Bluetooth

      Стежте за часом чищення навіть тоді, коли Ви не користуєтесь додатком

      Весело, пізнавально, ефективно

      Весело, пізнавально, ефективно

      Інтерактивні розваги та технологія Philips Sonicare

      Більше задоволення, кращі результати

      Більше задоволення, кращі результати

      Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний застосунок перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой застосунку – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренер застосунку із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у застосунку.

      Технічні характеристики

      • Потужність

        Напруга
        110–220 В

      • Технічні характеристики

        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,5 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Пурпуровий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        • Телефони Android
        • Планшети з підтримкою Bluetooth 4.0
        Сумісність з iOS
        • iPhone 4S або новішої версії
        • iPad 3-го або новішого покоління
        • з операційною системою iOS7

      • Простота у користуванні

        Система насадок для щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Індикатор показує стан батареї
        Ручка
        • Гумова ручка для легкого використання
        • Тонка ергономічна конструкція

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 ручка Sonicare For Kids із функцією Bluetooth
        Наліпки
        • 8 наліпок для персоналізації
        • 2 наліпки у подарунок
        Насадки для щітки
        • 1 Sonicare for Kids standard
        • 1 Sonicare for Kids compact
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1

      • Ефективність чищення

        Ефективність
        На 75% ефективніша*
        Переваги для здоров’я
        Для навичок належного догляду за ротовою порожниною
        Таймер
        KidTimer та Quadpacer
        Швидкість
        До 62 000 рухів щітки/хв.

      • Режими

        Режими потужності
        2

      • Підтримка програмного забезпечення

        Оновлення програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка Sonicare for Kids
      • Насадка для щітки Sonicare for Kids
      • Стандартний зарядний пристрій
      • Наклейки з Блищиком

      Відшукати додаткові аксесуари? Показати частини та аксесуари

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.
      Clippin

      Знайдіть запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • *У порівнянні з чищенням зубів без використання застосунку, результати опитування серед батьків-стоматологів США з дітьми віком 4–10 років
      • ** За результатами лабораторних тестів у порівнянні з мануальною зубною щіткою при використанні 2 рази на день по 2 хвилини
      • ** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин
      • ***опитування стоматологів із дітьми віком 4–10 років у США

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Icon discount
      *
      Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2025. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.