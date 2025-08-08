Інші елементи комплектації
- Ручка Sonicare for Kids
- Насадка для щітки Sonicare for Kids
- Стандартний зарядний пристрій
- Наклейки з Блищиком
HX6322/12
Інтерактивна звукова щітка. Більше задоволення — краще чищення
Зацікавте дітей, коли вони вчаться чистити зуби. Зубна щітка Philips Sonicare For Kids із підтримкою Bluetooth взаємодіє із цікавим додатком, який допомагає дітям краще й довше чистити зуби. Діти розважаються, вивчаючи техніки чищення, яке вони засвоять на все життя.Переглянути усі переваги
Доступні варіанти:
Звукова електрична зубна щітка
Завдяки зубній щітці Philips Sonicare For Kids та додатку діти самі вчаться правильно чистити зуби. Додаток синхронізується зі звуковою зубною щіткою дитини через Bluetooth, демонструє правильні техніки чищення і відстежує успіхи. Діти можуть стежити за своїми результатами й отримувати захоплюючі нагороди за свої досягнення. Це ефективний навчальний застосунок – 98% опитаних батьків стверджують, що стало легше змусити дітей довше та краще чистити зуби*. Це чудовий спосіб допомогти дітям здобути навички належного догляду за ротовою порожниною назавжди.
Стежте за часом чищення навіть тоді, коли Ви не користуєтесь додатком
Інтерактивні розваги та технологія Philips Sonicare
Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний застосунок перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой застосунку – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренер застосунку із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у застосунку.
