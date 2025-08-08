Більше задоволення, кращі результати

Наша зубна щітка Philips Sonicare For Kids та відповідний застосунок перетворюють чищення зубів на цікавий процес. Головний герой застосунку – привабливий Блищик, який справді любить чисті зуби. Діти піклуються про Блищика, а тренер застосунку із чищення заохочує їх чистити довше та краще. Після кожного успішного сеансу чищення Блищик стає щасливішим, а дитина отримує нагороду. Діти можуть розблокувати аксесуари, щоб персоналізувати свого Блищика, або можуть вигравати для нього їжу, адже він любить корисні продукти. Батьки можуть навіть вибирати нагороди і встановлювати їх у застосунку.