    Біла усмішка без зусиль

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean 9000

      HX9911/84

      Загальна оцінка / 5
      відгук відгуки відгуків Відгуки

      Біла усмішка без зусиль

      Електрична зубна щітка Philips Sonicare DiamondClean забезпечує повноцінний догляд за ротовою порожниною, видаляючи до 100% більше плям**. Її технологія, підключена до додатка, відстежує ваші звички чищення зубів, допомагаючи вам піклуватися про здоров’я.

      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean 9000

      цей продукт
      Звукова зубна щітка
      Звукова зубна щітка

      серії DiamondClean 9000

      Тестуйте до 60 днів


      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Philips Sonicare, і повернемо вам гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.

      Дізнатись більше

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      Біла усмішка без зусиль

      Лагідно усуває до 10 разів більше нальоту*

      • Усуває у 10 разів більше нальоту*
      • Датчик тиску та таймери контролю часу чищення
      • 4 режими роботи та 3 інтенсивності
      • Застосунок Sonicare (скорочений функціонал)
      • 1 насадка C3 Premium Plaque Defence. Футляр для зберігання та транспортування
      Усунення до 100% більше плям за 3 дні*

      Усунення до 100% більше плям за 3 дні*

      Ретельне чищення потребує особливого підходу, а ця насадка для щітки C3 має щільні жорсткі щетинки п’ятикутної форми по центру, які відбілюють і полірують зуби, видаляючи до 100% більше плям за три дні. Вона також усуває в 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Якщо ви надто сильно тертимете, він повідомить вас про це незначними вібраціями, нагадуючи про зменшення натиску для захисту ясен.

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Удоскональте процедуру догляду за ротовою порожниною за допомогою 12 режимів чищення. Незалежно від того, чи вам потрібне ретельне чищення, чи точкове, ця електрична зубна щітка допоможе з усім впоратися. Виберіть один із п’яти режимів – Clean (Чищення), White+ (Відбілювання+), Gum Health (Здоров’я ясен) і Deep Clean+ (Ретельне чищення+) – і налаштуйте один із трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення.

      Зворотний зв’язок у реальному часі та рекомендації щодо чищення

      Зворотний зв’язок у реальному часі та рекомендації щодо чищення

      Досягніть своїх цілей щодо здоров’я порожнини рота за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Завдяки їхньому досконалому поєднанню ви отримуєте рекомендації щодо чищення, зворотний зв’язок у реальному часі й інформацію для покращення процесу чищення зубів. Завдяки вдосконаленим вказівкам і відстеженню успіхів ви отримаєте максимум від кожного сеансу чищення. Разом вас не зупинити.

      Створено з турботою, щоб ви потурбувалися про себе

      Створено з турботою, щоб ви потурбувалися про себе

      Від тонкого дизайну до витонченої підставки для заряджання – ця електрична зубна щітка відображає продуману розробку наших відданих дизайнерів та інженерів. Крім того, дорожній футляр для заряджання зарядить і захистить вашу зубну щітку, куди б ви не вирушили.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      14 днів регулярного чищення зубів

      14 днів регулярного чищення зубів

      Регулярно чистьте зуби протягом 14 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,11 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Рожево-білий градієнт

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії
        Підтримка програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Бездротова технологія Bluetooth
        Додаток Sonicare з можливістю під’єднання
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Елегантна та компактна конструкція
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean 9000
        Насадки для щітки
        1 C3 Premium Plaque Control
        Дорожній футляр
        1 дорожній футляр
        Зарядний пристрій
        1 зарядна платформа й підставка

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        У 10 разів ефективніше*
        Відбілювання
        До 100% більше видалення плям**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Ретельне чищення+
        Для освіжаючого ретельного чищення
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна
        Відбілювання+
        Допомагає усувати поверхневі плями

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        Повідомляє, коли потрібно замінити насадку для щітки

      • Додаток Sonicare

        Відстеження і звіти успішності
        Відстежує динаміку чищення зубів у часі, допомагаючи вам підтримувати належну гігієну ротової порожнини.

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка серії Sonicare 9000
      • Насадка-щітка Premium All-in-One (A3)
      • Підставка
      • Дорожній футляр

      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • *у режимі White+ (Відбілювання+) із використанням відбілюючої зубної пасти від провідного виробника протягом 3 днів.

