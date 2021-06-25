Інші елементи комплектації
- Ручка серії Sonicare 9000
- Насадка-щітка Premium All-in-One (A3)
- Підставка
- Дорожній футляр
HX9911/84
Біла усмішка без зусиль
Електрична зубна щітка Philips Sonicare DiamondClean забезпечує повноцінний догляд за ротовою порожниною, видаляючи до 100% більше плям**. Її технологія, підключена до додатка, відстежує ваші звички чищення зубів, допомагаючи вам піклуватися про здоров’я.Переглянути усі переваги
Доступні варіанти:
серії DiamondClean 9000
Ретельне чищення потребує особливого підходу, а ця насадка для щітки C3 має щільні жорсткі щетинки п’ятикутної форми по центру, які відбілюють і полірують зуби, видаляючи до 100% більше плям за три дні. Вона також усуває в 10 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка.
Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.
Дуже легко чистити занадто сильно, тому ця зубна щітка Philips Sonicare оснащена розумним оптичним датчиком, який визначає надмірний тиск. Якщо ви надто сильно тертимете, він повідомить вас про це незначними вібраціями, нагадуючи про зменшення натиску для захисту ясен.
Удоскональте процедуру догляду за ротовою порожниною за допомогою 12 режимів чищення. Незалежно від того, чи вам потрібне ретельне чищення, чи точкове, ця електрична зубна щітка допоможе з усім впоратися. Виберіть один із п’яти режимів – Clean (Чищення), White+ (Відбілювання+), Gum Health (Здоров’я ясен) і Deep Clean+ (Ретельне чищення+) – і налаштуйте один із трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення.
Досягніть своїх цілей щодо здоров’я порожнини рота за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Завдяки їхньому досконалому поєднанню ви отримуєте рекомендації щодо чищення, зворотний зв’язок у реальному часі й інформацію для покращення процесу чищення зубів. Завдяки вдосконаленим вказівкам і відстеженню успіхів ви отримаєте максимум від кожного сеансу чищення. Разом вас не зупинити.
Від тонкого дизайну до витонченої підставки для заряджання – ця електрична зубна щітка відображає продуману розробку наших відданих дизайнерів та інженерів. Крім того, дорожній футляр для заряджання зарядить і захистить вашу зубну щітку, куди б ви не вирушили.
Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.
Регулярно чистьте зуби протягом 14 дня від одного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.
Рівні інтенсивності
Потужність
Технічні характеристики
Конструкція та покриття
Обслуговування
Сумісність
Простота у користуванні
Елементи в комплекті
Ефективність чищення
Режими
Технологія інтелектуальних датчиків
Додаток Sonicare
