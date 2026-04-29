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Бритви для обличчя
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Електробритва Philips серії 5000
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S5887/10
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Список інгредієнтів - English (US)
Заява про відповідність ЄС
Всі (10)
Що означають символи на бритві Philips серії 5000?
Що означають символи на бритві Philips?
Чи можна замінити батарею бритви Philips?
Яку піну чи гель можна використовувати з бритвою Philips?
Чи можна заряджати бритву Philips після кожного гоління?
Shaver 5000, 7000, 8000Тример для носа
ShaversКартридж для очищення
USB-кабель
ShaversЩіточка для очищення
SH71Змінні бритвені головки
З бритви Philips витікає вода
Після використання бритви Philips у мене виникають проблеми зі шкірою
Моя бритва Philips не працює
Бритва Philips гучно шумить
Я не можу знайти USB-адаптер/зарядний пристрій для виробу Philips
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