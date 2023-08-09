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Універсальна подушечка
Технологія природного руху
Зціджуйте, не нахиляючись уперед
8+16 рівнів налаштувань
Працює від мережі
Молоко починає текти всього за одну хвилину завдяки нашій унікальній технології Природного Руху.** Завдяки м’якому захопленню та правильному масажу й відсмоктуванню не дивно, що 97% мам вважають, що цей молоковідсмоктувач є ефективним*** , а 100% акушерок рекомендують його для використання.
Незалежно від контурів тіла м’яка та гнучка силіконова подушечка молоковідсмоктувача комфортно прилягає до грудей і соска. Вона підходить для 99,98%**** розмірів грудей*** та адаптується для м’якої, але надійної фіксації.
Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
4.8
з 5
391
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Anuta16
09/08/2023
Україна
Найпотрібніша річ, ще в роддомі.
Він найкращий. Можно не купити багато чого, але без молоковідсмоктувача неможливо. Ця річ обов’язково потрібно якщо плануєте ГВ. Треба купувати до народження!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
olga.r
01/08/2023
Україна
Мій рятівник та помічник
Були з самого народження дитини проблеми з прикладанням. Жоден гв консультант не зміг допомогти. Однак моє бажання годувати грудним молоком було дуже сильним. Вже майже 7 місяців 8-11 разів на день зціджую молоко цим молоковідсмоктувачем. Політ нормальний) Все чудово працює без нарікань. Круто, що може працювати від павербанку, що зручно в подорожах та під час відключень світла.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
Олексій К
01/08/2023
Україна
Дуже гарний молоковідсмоктувач
Чудовий молоковідсмоктувач! Брали саме такий, на акумуляторі, аби не сидіти біля розетки з купою дротів. Безшумний, компактний, легкий, а головне - портативний, дуже зручно взяти з собою кудись в дорогу. Молоко зціджує безболісно, має купу режимів. Цілих 16 рівнів цзіджування та 8 рівнів стимуляції! Особливо сподобалися режими стимуляції, масажу, що класно підготовує груди. Накладка на груди також виявилася дуже приємною та зручною, підлаштовується під будь-які груди. Є також режим запам'ятовування налаштувань, тож не прийшлось після кожного вмикання щось ще налаштовувати, просто ввімкнув і відпочивай поки апарат все зробить замість тебе. Єдине, що краще не нахилятися, сидіти або стояти рівно, бо інакше молоко може витікати. Дизайн гарний, мінімалістичний та сучасний. Всі знайомі та родичі рекомендували брати саме електричний, і ми, якщо чесно, спочатку сумнівалися, чи варто витрачати такі гроші, коли ручний коштує в 3 рази дешевше. Але він вартий кожної свої копійки! Надзвичайно задоволена цією покупкою, тепер надаю перевагу тільки продукції від Philip's avent!
Плюси
Якість, батарея
Мінуси
-
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF395/11 Електричний молоковідсмоктувач
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).
Для 1K-SE: 70% учасниць зафіксували РВМ протягом 60 секунд. Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.) порівняно із часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.).
На основі результатів клінічних випробувань виробу за участю 20 учасниць (Нідерланди, 2019), середній бал для одинарного та подвійного електричних молоковідсмоктувачів; 95% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (одиночні електричні); 100% учасниць погоджуються, що наші молоковідсмоктувачі ефективні (подвійні електричні).
Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 учасників, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 учасників європейської зовнішності, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 учасників, Австралія).
Стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно правових норм ЄС від 10.2011.