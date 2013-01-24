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    Philips Avent

    Електричний молоковідсмоктувач

    SCF395/11
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Натхненний малюком. Ефективний для мами Натхненний малюком. Ефективний для мами Натхненний малюком. Ефективний для мами
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      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач

      SCF395/11
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Натхненний малюком. Ефективний для мами

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач

      Натхненний малюком. Ефективний для мами

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Натхненний малюком. Ефективний для мами

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Електричний молоковідсмоктувач

      Натхненний малюком. Ефективний для мами

      Увійдіть у нову еру зціджування молока з досконалим балансом між відсмоктуванням та стимулюванням сосків, натхненний природним способом пиття немовлят. Електричний молоковідсмоктувач Philips Avent підтримує оптимальний відтік молока та м’яко адаптується до розміру та форми сосків. Переглянути усі переваги

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        Електричний молоковідсмоктувач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Натхненний малюком. Ефективний для мами

        Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

        • Одинарний
        • Живлення від електромережі
        Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

        Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

        Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*

        М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

        М’яка й адаптивна силіконова подушечка одного розміру

        Один розмір підходить усім. Оскільки усі ми відрізняємось формами і розміром, силіконова подушечка м’яко згинається і пристосовується під Ваш сосок. Вона підходить для 99,98% розмірів сосків* (до 30 мм).

        Зціджуйте, не нахиляючись уперед

        Зціджуйте, не нахиляючись уперед

        Почувайтеся вільно під час зціджування завдяки конструкції, що дозволяє сидіти вертикально, а не нахилятися вперед. Клінічно перевірене зручне положення для зціджування молока без потреби нахилятися вперед*. З урахуванням результатів клінічного випробування продукту за участі 20 учасниць (2019); 90% учасниць вважають положення для зціджування зручним (одинарний електричний); 95% учасниць вважають положення для зціджування зручним (подвійний електричний).

        Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

        Персоналізація, 8+16 рівнів налаштувань

        Підлаштовуйте кожен сеанс зціджування відповідно до ваших потреб завдяки різноманітним налаштуванням стимулювання та зціджування. Для Вашої особистої зручності наш молоковідсмоктувач пропонує 8 рівнів стимулювання та 16 рівнів зціджування.

        Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)

        Тихий двигун для непомітного зціджування будь-де (з кабелем)

        Зціджуйте молоко будь-коли і будь-де завдяки нашому тихому двигуну тонкої конструкції. Використання лише з кабелем.

        Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

        Мінімальна кількість частин та інтуїтивне налаштування

        Наша система закритого зціджування означає, що молоко залишається поза трубкою, тож чистити доведеться менше. Менше частин – менше клопоту з повторним збиранням.

        Функція паузи/пуску

        Функція паузи/пуску

        Якщо потрібно щось налаштувати або зробити перерву, кнопка паузи/пуску завжди під рукою.

        Функція пам’яті

        Функція пам’яті

        Знаєте, що Вам подобається? Молоковідсмоктувач автоматично запам’ятовує Ваші останні налаштування, тому все, що Вам потрібно зробити, – це сісти й натиснути пуск.

        Технічні характеристики

        • Матеріал

          Пляшечка
          • Без вмісту BPA*
          • Поліпропілен
          Соска
          • Без вмісту BPA*
          • Силікон
          Молоковідсмоктувач
          Без вмісту BPA* (лише частини, які контактують з їжею)

        • Простота у користуванні

          Використання молоковідсмоктувача
          • Легко чистити та збирати
          • тихий двигун
          • функція пам’яті

        • Функції

          Жодного нахиляння вперед
          Можна сидіти у зручному положенні
          Налаштування
          • 16 рівнів зціджування
          • 8 рівнів стимулювання
          М’яка та адаптивна подушечка
          Лагідне стимулювання

        • У комплекті:

          Пляшечка на 115 мл із соскою 0 міс.+
          1  шт.
          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          2  шт.
          Комплект для зціджування
          1  шт.
          Блок двигуна (використання лише із кабелем)
          1  шт.
          Ущільнюючий диск
          1  шт.
          Адаптер мікро-USB (використання з кабелем)
          1  шт.

        • Потужність

          Напруга живлення
          100 - 240  В

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              • Результати враховують час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока – РВМ) на основі клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.), порівняно з часом на РВМ для інших попередніх технологій відсмоктування Philips на основі дослідження доцільності за участі 9 учасниць (Нідерланди, 2018 р.)
              • 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 учасниць, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 білошкірих учасниць, США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасниць, Австралія).
              • З урахуванням результатів опитувань про 1000 подушечок під час клінічного випробування за участі 20 учасниць (Нідерланди, 2019 р.)
              • Молоковідсмоктувач без BPA: стосується лише пляшечки та інших частин, які контактують із грудним молоком згідно з правовими нормами ЄС від 10/2011

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