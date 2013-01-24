Технологія природного руху для швидшого відтоку молока*

Зціджуйте більше молока за менший час* за допомогою подушечки, яка стимулює і зціджує молоко так само, як дитина. Безперебійне переналаштування з режиму стимуляції у режим зціджування і застосування оптимального рівня стимуляції соска та відсмоктування для максимального відтоку молока. Враховується час початку відтоку молока (час на рефлекс викиду молока, РВМ).*