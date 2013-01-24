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Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги
Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги
Автоматична кавомашина Philips
Ціна магазину Philips
Усього:
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.
AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.
Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.
Для забезпечення належної чистоти машина пропонує функцію швидкого очищення залишків молока: після приготування напою носик подачі молока очищується гарячою водою.
Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо і капучіно, а також спеціальні напої на кшталт американо чи еспресо макіато.
Найпростіший спосіб зберегти усі рецепти на основі власних смакових уподобань
Доступ одним натисненням до 7 кавових напоїв та користувацьких профілів для бездоганного досвіду користування. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її об’єм, температуру, смак, міцність та інше.
Готуйте і насолоджуйтеся одинарними або подвійними порціями різних кавових напоїв одним натисненням.
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Індивідуальне налаштування
Інші функції
Різноманіття
Конструкція
CA6903/10
CA6704/10
CA6705/10