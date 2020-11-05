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Молочна система LattePerfetto
Керамічні жорна: 10 налаштувань помелу
Приготування кави за власним рецептом
AquaClean
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)
Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.
5.0
з 5
47
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
ARA1919
05/11/2020
Україна
Класна річь
Дуже хороший кавомашина. Отримав її в подарунок від співробітників. Користуюсь нею із задоволенням. Рекомендую її усім)))
Плюси
усе супер супер супер))
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Milana_29
01/05/2020
Україна
Отличная машина для любителей кофе
Пользуюсь кофемашиной больше года. Очень крутая!!! И большой выбор напитков, главное кофе "горячий". Простота в использовании и обслуживании. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Вироника
01/05/2020
Україна
Кофемашина лучше всех!
Хотела бы подилиться своим впечатление от покупки кофемашины.Очень довольна ,так как делает кофе вкусным и много выбора напитков,я любительница Латте, пенка просто восхитетельная. И точно есть в ней очеститель воды просто изумительно. Крутая.
Плюси
За всё.
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PicoBaristo SM5473/10 Автоматична кавомашина Saeco
З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.