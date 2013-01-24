  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Saeco PicoBaristo

    Автоматична кавомашина Philips

    SM5473/10
    Saeco
    Загальна оцінка / 5
    Saeco
    • Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку
      -{discount-value}

      Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips

      SM5473/10
      Загальна оцінка / 5

      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips

      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги

      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Saeco PicoBaristo Автоматична кавомашина Philips

      Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

      Відкрийте для себе світ кави, спробувавши такі звичайні рецепти, як еспресо та капучіно, або спеціальні кавові напої, як американо чи еспресо макіато Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Автоматичні еспресо-кавоварки Saeco

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        PicoBaristo

        PicoBaristo

        Автоматична кавомашина Philips

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Вишукана кава, легко створена до Вашого смаку

        • 10 видів напоїв
        • Вбудований молочник
        • Передня панель із нержавіючої сталі
        • AquaClean
        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

        Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

        Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

        Знак CSA: Saeco дозволяє отримати найкраще зі свіжих кавових зерен

        Технологія Saeco дозволяє отримати найкращий смак із улюблених кавових зерен для насиченого та автентичного аромату і смаку (з кислинкою, шоколадний, горіховий, квітковий, пікантний)

        Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

        Швидке приготування з високоефективним бойлером для води

        Бездоганна кава вимагає ідеальної температури. Корпус нашого високоефективного термоблока виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, що дає змогу швидко нагріти воду до оптимальної температури.

        Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

        Кавомашина оснащена фільтром AquaClean для можливості приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу

        AquaClean – це наш запатентований фільтр для води, розроблений для покращення якості кави завдяки очищенню води. Крім того, він запобігає утворенню накипу у водяних каналах кавомашини: регулярна заміна фільтра гарантує приготування до 5000 чашок кави* без видалення накипу.

        Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

        Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту

        Знімний блок заварювання гарантує забезпечення наочної чистоту. Крім того, блок заварювання Saeco пропонує автоматичне очищення за допомогою спеціальних таблеток.

        Функція швидкого очищення залишків молока очищує носик подачі молока гарячою водою

        Функція швидкого очищення залишків молока очищує носик подачі молока гарячою водою

        Для забезпечення належної чистоти машина пропонує функцію швидкого очищення залишків молока: після приготування напою носик подачі молока очищується гарячою водою.

        10 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

        10 найпопулярніших у світі напоїв одним дотиком

        Відкрийте для себе світ кави через такі відомі напої, як еспресо і капучіно, а також спеціальні напої на кшталт американо чи еспресо макіато.

        Функція пам’яті: налаштовуйте і зберігайте усі улюблені рецепти

        Функція пам’яті: налаштовуйте і зберігайте усі улюблені рецепти

        Найпростіший спосіб зберегти усі рецепти на основі власних смакових уподобань

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        LattePerfetto для густої молочної пінки однорідної текстури

        Вдосконалений дисплей і сенсорні піктограми для швидкого доступу до напоїв

        Доступ одним натисненням до 7 кавових напоїв та користувацьких профілів для бездоганного досвіду користування. Приготуйте каву за власним рецептом, налаштувавши її об’єм, температуру, смак, міцність та інше.

        CaffeDuo: готуйте і насолоджуйтеся подвійними порціями кавових напоїв

        Готуйте і насолоджуйтеся одинарними або подвійними порціями різних кавових напоїв одним натисненням.

        Технічні характеристики

        • Загальні специфікації

          Тип молочника
          Високоякісний молочник
          Молочне рішення
          • Вбудований молочник
          • Швидке очищення залишків молока
          Інтерфейс користувача
          Вдосконалений дисплей

        • Технічні характеристики

          Ємність молочника
          0,5  л
          Ємність контейнера для відходів
          15  порції
          Ємність резервуара для води
          1,8  л
          Частота
          50  Гц
          Макс. висота чашки
          163  мм
          Напруга
          230  В
          Місткість ємності для кавових зерен
          250  г
          Колір та покриття
          Нержавіюча сталь
          Довжина шнура
          >100  см
          Сумісність фільтрів
          AquaClean
          Розміри виробу
          221 x 340 x 430  мм
          Контейнер для відходів
          Фронтальний доступ
          Резервуар для води
          Доступ згори
          Вага виробу
          7,2  кг
          Країна виготовлення
          Румунія

        • Індивідуальне налаштування

          Налаштування міцності аромату
          5
          Тривалість приготування кавових і молочних напоїв
          Регулюється
          Налаштування помелу
          10
          Система попереднього заварювання
          Ні
          Налаштування температури
          3
          Профілі користувачів
          1

        • Інші функції

          Автоматичне промивання та видалення накипу за вказівками
          Так
          Gusto Perfetto
          Так
          Головний перемикач, кнопка увімкнення/вимкнення
          Так
          Бойлер Quick Heat
          Так
          Знімна група заварювання
          Так

        • Різноманіття

          Напої
          • Еспресо
          • Кава
          • Американо
          • Подвійне еспресо
          • Рістрето
          • Гаряча вода
          • Капучіно
          • Лате макіато
          • Спінювання молока
          • Кава з молоком
          • Еспресо макіато
          Мелена кава
          Так
          Подвійна чашка
          Так
          Подвійна чашка молока
          Ні

        • Конструкція

          Колір
          Нержавіюча сталь, чорний колір

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.
              • Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips